Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine Nisan ayının ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimleri belli oldu. Bu ay itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesine 1900TL değerinde 5 oyun ekleniyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass Nisan 2023 oyunları açıklandı

Nisan 2023 oyunlarına baktığımızda çeşitli AAA yapımların yer aldığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Loop Hero (Konsol ve PC), Iron Brigade (Bulut ve Konsol), Ghostwire: Tokyo (Bulut, Konsol ve PC), NHL 23 (Konsol EA Play) ve 18 Nisan tarihinde çıkış yapacak Minecraft Legends (Bulut, Konsol ve PC) yer alıyor.

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Ayrıca Microsoft, her ay olduğu gibi Xbox Game Pass kitaplığından ayrılacak oyunları da açıkladı. Bu bağlamda 15 Nisan'da platforma veda edecek oyunlar ise şu şekilde:

Life is Strange: True Colors (Bulut, Konsol ve PC)

Moonglow Bay (Bulut, Konsol ve PC)

Panzer Corps II (PC)

Rainbow Six Extraction (Bulut, Konsol ve PC)

The Dungeon of Naheulbeuk (Bulut, Konsol ve PC)

The Long Dark (Bulut, Konsol ve PC)

The Riftbreaker (Bulut, Konsol ve PC)

Nisan ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar:

Şimdi Mevcut

Loop Hero (Konsol ve PC)

6 Nisan

Iron Brigade (Bulut ve Konsol)

12 Nisan

Ghostwire: Tokyo (Bulut, Konsol ve PC)

13 Nisan

NHL 23 (Konsol EA Play)

18 Nisan

Minecraft Legends (Bulut, Konsol ve PC)

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Xbox Game Pass Nisan 2023 oyunları açıklandı: 1900TL değerinde!