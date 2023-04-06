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    Xbox Game Pass Nisan 2023 oyunları açıklandı: 1900TL değerinde!

    Nisan ayının ilk yarısında Xbox Game Pass sistemine 1900 TL değerinde 5 oyun ekleniyor. İşte Nisan ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek ve ayrılacak oyunlar.
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    Xbox Game Pass Nisan 2023 oyunları açıklandı: 1900TL değerinde! Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass abonelik servisine Nisan ayının ilk yarısında eklenecek oyunların tarihleri ve isimleri belli oldu. Bu ay itibariyle Xbox Game Pass kütüphanesine 1900TL değerinde 5 oyun ekleniyor. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

    Xbox Game Pass Nisan 2023 oyunları açıklandı

    Nisan 2023 oyunlarına baktığımızda çeşitli AAA yapımların yer aldığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Loop Hero (Konsol ve PC), Iron Brigade (Bulut ve Konsol), Ghostwire: Tokyo (Bulut, Konsol ve PC), NHL 23 (Konsol EA Play) ve 18 Nisan tarihinde çıkış yapacak Minecraft Legends (Bulut, Konsol ve PC) yer alıyor. 

    Ayrıca Microsoft, her ay olduğu gibi Xbox Game Pass kitaplığından ayrılacak oyunları da açıkladı. Bu bağlamda 15 Nisan'da platforma veda edecek oyunlar ise şu şekilde:

    • Life is Strange: True Colors (Bulut, Konsol ve PC)
    • Moonglow Bay (Bulut, Konsol ve PC)
    • Panzer Corps II (PC)
    • Rainbow Six Extraction (Bulut, Konsol ve PC)
    • The Dungeon of Naheulbeuk (Bulut, Konsol ve PC)
    • The Long Dark (Bulut, Konsol ve PC)
    • The Riftbreaker (Bulut, Konsol ve PC)

    Nisan ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar:

    Şimdi Mevcut

    • Loop Hero (Konsol ve PC)

    6 Nisan

    • Iron Brigade (Bulut ve Konsol)

    12 Nisan

    • Ghostwire: Tokyo (Bulut, Konsol ve PC)

    13 Nisan

    • NHL 23 (Konsol EA Play)

    18 Nisan

    • Minecraft Legends (Bulut, Konsol ve PC)
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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