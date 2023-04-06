Xbox Game Pass Nisan 2023 oyunları açıklandı: 1900TL değerinde!

Xbox Game Pass Nisan 2023 oyunları açıklandı
Nisan 2023 oyunlarına baktığımızda çeşitli AAA yapımların yer aldığını görüyoruz. Bununla birlikte listede Loop Hero (Konsol ve PC), Iron Brigade (Bulut ve Konsol), Ghostwire: Tokyo (Bulut, Konsol ve PC), NHL 23 (Konsol EA Play) ve 18 Nisan tarihinde çıkış yapacak Minecraft Legends (Bulut, Konsol ve PC) yer alıyor.
Ayrıca Microsoft, her ay olduğu gibi Xbox Game Pass kitaplığından ayrılacak oyunları da açıkladı. Bu bağlamda 15 Nisan'da platforma veda edecek oyunlar ise şu şekilde:
- Life is Strange: True Colors (Bulut, Konsol ve PC)
- Moonglow Bay (Bulut, Konsol ve PC)
- Panzer Corps II (PC)
- Rainbow Six Extraction (Bulut, Konsol ve PC)
- The Dungeon of Naheulbeuk (Bulut, Konsol ve PC)
- The Long Dark (Bulut, Konsol ve PC)
- The Riftbreaker (Bulut, Konsol ve PC)
Nisan ayının başında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar:
Şimdi Mevcut
- Loop Hero (Konsol ve PC)
6 Nisan
- Iron Brigade (Bulut ve Konsol)
12 Nisan
- Ghostwire: Tokyo (Bulut, Konsol ve PC)
13 Nisan
- NHL 23 (Konsol EA Play)
18 Nisan
- Minecraft Legends (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı