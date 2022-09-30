GeForce RTX 4000 yaratıcılığı yeniden tanımlıyor

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NVIDIA GTC konferansında resmiyete kavuşan GeForce RTX 4000 serisi ekran kartları; yüksek verimli NVIDIA Ada Lovelace mimarisiyle desteklenen inanılmaz AI araçları sayesinde içerik oluşturmayı hiç olmadığı kadar hızlı ve kolay hale getiriyor.

İçerik oluşturma benzeri görülmemiş bir hızla gelişiyor.

İster güzel bir sanat eserini şekillendiren bir 3D sanatçısı, isterse bir sonraki hit TikTok'unu düzenleyen hevesli bir Influencer olsun, dünya çapında 110 milyondan fazla içerik üreticisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda içerik oluşturuyor.

NVIDIA Studio uygulaması Stüdyo yazılım paketi, doğrulanmış sistemler, içerik oluşturucular için özel Stüdyo Sürücüleri ve sanatçıların içeriklerini hayal güçlerinin hızında yaratmalarına yardımcı olacak yazılım geliştirme kitleri ile içerik üreticilerini destekliyor.

RTX 4090 vs RTX 3090 Ti karşılaştırması 1 hf. önce eklendi

Açılış konuşmasında sanal işbirliği ve gerçek zamanlı fotogerçekçi simülasyon için açık bir platform olan NVIDIA Omniverse'in yetenekleri sergilendi. Omniverse içerisinde yer alan NVIDIA Racer RTX demosu gerçek zamanlı tam ışın izleme (saniyede 60 kare (FPS) 4K çözünürlükte, yeni DLSS 3 teknolojisi ile çalışan) ve hipergerçekçi fizik ile desteklendi.

NVIDIA Studio yazılım paketine dahil olan Omniverse uygulaması ayrıca RTX özellikli Portal’ı hazırlamak için de kullanıldı. Ayrıca barındırdığı RTX Remix ile oyun mod ustaları için (PC oyun topluluğunun yaratıcıları) etkileyici RTX ve AI araçları da sunuyor.

Her yıl milyarlarca oyun modunun indirilmesinden sorumlu olan oyun dünyasındaki milyonlarca içerik oluşturucu ve mod yapımcısı, dünyanın en çok modlanan oyunlarından biri olan The Elder Scrolls III: Morrowind dahil olmak üzere DirectX 8 ve 9 oyun kitaplığını yeniden düzenlemek için bu uygulamayı kullanabiliyor.

Video düzenleyiciler ve canlı yayıncılar da bu teknolojilerden büyük bir destek alıyor. Yeni çift kodlayıcılar, video dışa aktarma sürelerini neredeyse yarıya indiriyor. Yayıncılar, AV1 kodlama desteği de dahil olmak üzere sekizinci nesil NVIDIA Encoder ile kodlamaya dair avantajlar elde ediyor.

DaVinci Resolve'deki AI görüntü oluşturucuları ve yeni video düzenleme araçları gibi çığır açan AI teknolojisi, yeni bir yaratıcılık dalgasını başlatıyor. Hızın ötesine geçen GeForce RTX 4090 ve GeForce RTX 4080 grafik kartları, önceki nesle göre AI performansında 2 kata kadar artış sağlayarak AI devriminde bir sonraki adıma güç veriyor.

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3D için Yeni Bir Paradigma

GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar ve DLSS 3, 3D sanatçıları için de performansta büyük artışlar sağlıyor. Böylece doğru fizik ve gerçekçi malzemelerle, tamamen ışın izlemeli ortamlarda, proxy'ler olmadan gerçek zamanlı olarak ortam oluşturmak mümkün hale geliyor.

DLSS 3, ek kareler oluşturmak ve saniyedeki kare hızını önemli ölçüde artırmak için AI destekli dördüncü nesil RTX Tensör Çekirdeklerini ve GeForce RTX 40 Serisi GPU'lara özel yeni Optik Akış Hızlandırıcısını kullanıyor.

Tek bir tıklamayla Universal Scene Description formatında geometriyi, malzemeleri, aydınlatmayı ve kamera açılarını yakalayabilirsiniz. Yapay zekadan güç alan doku araçları, süper çözünürlük ve fiziksel tabanlı malzemelerle öğeleri güncel hale getirebilirsiniz. Öğeleri Autodesk Maya, Blender ve daha fazlası için Omniverse Connectors kullanılarak gerçek zamanlı olarak kolayca özelleştirebilirsiniz.

Mod yapımcıları, Omniverse bağlantılı uygulamalarda iş birliği yapabilir ve tüm oyunlardaki varlıkları değiştirmek için RTX Remix'teki değişiklikleri görüntüleyebilirler. RTX Remix, son teknoloji bir ışın izleyici, DLSS 3 ve daha fazlasını içeriyor. Böylece klasikleri inanılmaz grafiklerle yeniden tasarlamayı kolaylaştırıyor.

RTX modları mevcut modlarla birlikte çalışıyor. Yani Nexus Mods gibi sitelerdeki geniş içerik, göz kamaştırıcı RTX etkisiyle güncellenmeye hazır. RTX Remix kullanıma sunulduğunda haberdar olmak için şimdi kaydınızı yaptırın.

Bu yeni modlama platformunun sunduğu yetenekler, RTX ile Portal’ı hazırlamak için kullanıldı. Portal hayranları, Steam'de RTX indirilebilir içerikli Portal'ı istek listesine alarak Kasım ayında ilk RTX Remix modlu oyunu deneyimleyebilecekler.

Video Prodüksiyonunun Geleceğine Adım Atın

GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar ile video üretimi önemli ölçüde hızlanıyor. Videoların dışa aktarılmasını beklerken yaşanan duraklama hissi, dışa aktarma sürelerini neredeyse yarıya indiren GeForce RTX 40 Serisinin yeni çift kodlayıcılarıyla önemli ölçüde azalıyor.

Çift kodlayıcılar, işi otomatik olarak çift çıkışa bölerek birlikte çalışabiliyor. Ayrıca etkileyici oyun videolar hazırlamak için GeForce Experience ve OBS Studio aracılığıyla gerçek zamanlı olarak 8K, 60 FPS'ye kadar içerik kaydetmek mümkün hale geliyor.

Blackmagic Design'ın Adobe Premiere Pro için popüler Voukoder eklentisi DaVinci Resolve ve Çin'in en iyi video düzenleme uygulaması Jianying, AV1 desteğinin yanı sıra kodlama ön ayarları aracılığıyla ikili kodlayıcıyı etkinleştiriyor. Ekim ayında bu uygulamalar için çift kodlayıcı ve AV1 kullanılabilirliği hazır olacak. Ayrıca AV1'i etkinleştirmek için popüler video efekt uygulaması Notch ile, AV1'i ve çift kodlayıcıyı etkinleştirmek için Topaz ile birlikte çalışıyoruz.

Yapay Zeka araçları, video çalışmalarının yapılma hızını değiştiriyor. Profesyoneller artık sıkıcı görevleri otomatikleştirebilirken, gelecek vadeden film yapımcıları kolaylıkla şık efektler ekleyebiliyor. Rotoscoping - tipik olarak kare kare yapılan hareketli görüntünün bir bölümünü vurgulama işlemi - artık Blackmagic Design'ın DaVinci Resolve'sindeki AI destekli "Nesne Seçme Maskesi" aracıyla neredeyse anında yapılabiliyor. GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar ile bu özellik, önceki nesle göre %70 daha hızlı oluyor.

GeForce RTX 40 Serisi GPU'ları kullanan içerik oluşturucular, en iyi video düzenleme uygulamalarındaki mevcut entegrasyonlara yönelik hızlandırmalardan da yararlanıyor. GPU ile hızlandırılmış efektler ve kod çözme, proxy'lere ihtiyaç duymadan REDCINE-X PRO, DaVinci Resolve ve Adobe Premiere Pro'da gerçek zamanlı olarak ultra yüksek çözünürlüklü RAW çekimlerle çalışmayı sağlayarak büyük oranda zaman tasarrufu yapılmasına olanak tanıyor.

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AV1, Canlı Yayıncılara Kodlama Avantajları ve Daha Fazlasını Sunuyor

Açık video kodlama formatı AV1, H.264'ün yaklaşık yirmi yıl önce piyasaya sürülmesinden bu yana kodlamadaki en büyük sıçramadır. GeForce RTX 40 Serisi, sekizinci nesil NVIDIA video kodlayıcısına, kısaca NVENC'E ve şimdi de AV1 desteğine sahip.

Canlı yayıncılar için yeni AV1 kodlayıcı %40 daha iyi verimlilik sağlıyor. Bu, canlı yayınların %40 daha fazla bant genişliğine sahipmiş gibi görüneceği anlamına geliyor ki bu durum görüntü kalitesinde büyük bir artış demek. AV1 ayrıca yüksek dinamik aralık gibi gelişmiş özellikleri de destekliyor.

NVIDIA, yakın zamanda piyasaya sürülen HEVC ve HDR desteğinin üzerine AV1'i eklemek için OBS Studio ile iş birliği yaptı. OBS ayrıca tüm NVIDIA GPU'lar için ek yükü %35 oranında azaltmak amacıyla kodlama hatlarını optimize ediyor. Yeni sürüm, ek olarak gürültü ve oda yankısının giderilmesinin yanı sıra sanal arka planda iyileştirmeler de dahil olmak üzere güncellenmiş NVIDIA Yayın efektlerini içerecek.

AV1 ile uçtan uca canlı yayınları etkinleştirmek için Discord ile de çalıştık. Yılın ilerleyen zamanlarında yayınlanacak güncellemeyle Discord, kullanıcılarının oyun, okul çalışmaları veya arkadaşlarla sohbet için ekran paylaşımını önemli ölçüde iyileştirmek üzere AV1'in kullanımını destekleyecek.

AV1'in dağıtımını geliştiriciler açısından sorunsuz hale getirmek için NVIDIA, Ekim ayında NVIDIA Video Codec SDK 12'yi kullanıma sunuyor. Geliştiriciler ayrıca NVENC AV1'e doğrudan Microsoft Media Framework, Google Chrome ve Chromium ve FFMPEG üzerinden erişebilecekler.

Yayıncılara sağlanan avantajlar, GeForce RTX 40 Serisi GPU'larda AV1 kodlamasının ötesine geçiyor. NVIDIA Broadcast'e güç veren SDK'ların geliştiricilerin kullanımına sunulmasıyla Logitech, Corsair ve Elgato cihazları için yerel özellik desteği veya OBS ve Notch yazılımında gelişmiş iş akışları sağlanacak. NVIDIA, GTC'de AI destekli yeni efektleri de güncelledi ve tanıttı:

Popüler Sanal Arka Plan özelliği artık geçici bilgiler içeriyor, bu nedenle arka plandaki rastgele nesneler artık görüntüye girip çıkarak dikkat dağıtıcı unsurlar oluşturmayacak. Özellik OBS Studio'nun bir sonraki sürümünde mevcut olacak.

Yüz İfadesi Tahmini, uygulamaların en basit web kameralarıyla bile yüz ifadelerini doğru şekilde izlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik. Bu VTuber'lar için son derece faydalı olan özellik VTube Studio'nun sonraki sürümünde yer alacak.

Eye Contact, podcast yayıncıları gibi içerik oluşturucuların doğrudan kameraya bakıyormuş gibi görünmelerine olanak tanıyor. Özellik kullanıcı senaryo okurken veya sohbet penceresinde izleyicilerle etkileşim kurmak için başka tarafa bakarken oldukça kullanışlı bir özellik.

Racer RTX Yapım Süreci

Yaratıcı yönetmen Gabriele Leone liderliğindeki küresel NVIDIAN ekibi, GeForce RTX 40 Serisi GPU'ların mümkün kıldığı teknolojik gelişmeleri sergilemek için çarpıcı bir teknoloji demosu olan Racer RTX'i oluşturdu.

Leone ve ekibi, tamamen oynanabilir, fizik tabanlı Marbles at Night RTX demosunu hazırlamak için yola çıktı. Gelişmiş GPU performansı ve NVIDIA Omniverse'deki çığır açan gelişmelerle Racer RTX, kullanıcının farklı sanal alan ortamlarını keşfetmesine olanak tanıyarak sanatçıların yaratabileceği muhteşem 3D dünyaları vurguluyor.

Omniverse gerçek zamanlı düzenleyici, projedeki sanatçılara ışık oluşturma, materyaller tasarlama, donanım fiziği, öğeleri ayarlama ve güncellemeleri anında görme yeteneği sundu. Böylece nesneleri hareket ettirdiler, yeni geometriler eklediler, yüzey türlerini değiştirdiler ve fizik motorunda ince ayar yaptılar.

Geleneksel vektörlere dayalı iş akışında, seviyelerin ve aydınlatmanın planlanması gerekir. Tipik bir sanat ortamında ise aynı anda yalnızca bir kişi aynı düzeyde çalışabilir. Bu da yaratım sürecini büyük ölçüde yavaşlatan yinelemelere yol açar. Tüm bu zorluklar Omniverse ile aşıldı.

Davranışları benzetmek de içerik oluşturucular için karmaşık ve elle yapılan bir süreçtir. Leone, NVIDIA MDL tabanlı malzemeleri kullanarak Omniverse'de PhysX'i açtı ve her yüzey ve nesneyi, gerçek hayatta olduğu gibi davranmaları için otomatik olarak dokulandırarak modelledi. Örneğin bir beyzbol topuna çarptığınızda yuvarlanır ve momentumunu kaybedene kadar diğer nesnelerle etkileşime girer.

GeForce RTX 40 Serisi GPU'lar ve DLSS 3 ile çalışmak, ekibin yarattıkları dünyayı 4K 60FPS’de, GeForce RTX 3090 Ti'nin sunabildiği FPS'in 4 katı olan tamamen ışın izlemeli bir görünüm portu aracılığıyla değiştirebileceği anlamına geliyordu.

Üstelik ekip işe daha yeni başlıyor. Racer RTX demosu geliştiriciler ve tasarımcılar için Kasım ayında indirilebilecek, keşfedilebilecek ve ince ayar yapılabilecek. Omniverse'i piyasaya çıkmadan önce tanıyın.

NVIDIA Studio platformu için AI ve GPU hızlandırmayla gelen tüm bu şaşırtıcı gelişmelerle, oyuncular, 3D sanatçıları, video editörleri ve canlı yayıncılar için yükseltme yapmanın tam zamanı. Her savaşta test edilen NVIDIA Studio Sürücüleri, herhangi bir içerik oluşturucunun profesyonel gibi hissetmesine yardımcı oluyor.

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