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    Ubisoft'un oyunlarına da zam gelebilir

    Assassin's Creed, Far Cry ve Watch Dogs gibi serilerin yayıncısı olan Ubisoft, oyunlarını 60 dolardan 70 dolara çıkarma fikrini şu anda değerlendirdiklerini söyledi.
    10 Şubat 2021, 16:00 (1 hf.)
    2,2b
    1
    6
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ubisoft'un oyunlarına da zam gelebilir
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    PlayStation 5 ve Xbox Series'in çıkması ile birlikte yeni nesil başlamış oldu. Yeni neslin başlaması ile birlikte elbette teknoloji anlamında güzel gelişmeler yaşanıyor. Ancak ne yazık ki yeni nesilde sadece güzel gelişmeler değil, kötü gelişmeler de bulunuyor. Örneğin fiyatların artması.

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    Yeni neslin başlaması ile birlikte bazı yayıncı şirketler, oyunların 60 dolarlık fiyatını 70 dolara çıkarttı. Bazı şirketlerde ise henüz böyle bir artış söz konusu değil ancak son gelişmelere bakınca yakın zamanda tüm şirketler bu fiyat artışına gidecek gibi duruyor.

    Geçtiğimiz gün Ubisoft, üçüncü mali çeyrek için bir toplantı düzenledi ve orada geleceğe dair şirketin bazı planlarından bahsedildi. Ubisoft CFO'su Frédérick Duguet gelen bir soru üzerine oyun fiyatlarını 60 dolardan 70 dolara çıkarma konusunda şu anda düşünce aşamasında olduklarını söyledi. Kısaca Ubisoft şu anda piyasayı inceliyor, henüz net bir karar yok.

    Geçtiğimiz aylarda Take-Two CEO'su yapılan bu zamın bile az olduğunu söylerken, PlayStation CEO'su Jim Ryan da 70 doların uygun bir fiyat olduğunu söylemişti. Bu 10 dolarlık artışlar ise ülkemizde ne yazık ki yaklaşık 100 TL kadar bir zama dönüşüyor, eğer özel fiyatlandırma yapılmazsa.



    https://www.gamesradar.com/ubisoft-addresses-the-possibility-of-dollar70-games-in-2021/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    U ulayrason 6 gün ( Mesaj Silindi )
    zaten indirimsiz almak çok zordu hatta almadım desem yeridir. neyse 1 yıl geriden geliriz indirimli oynarız.
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    ugurss222 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    10 birim onlar için cok degil ama bizim icin felaket
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Para basiklari icin enflasyon artiyor yani kacinilmaz... Yani birim fiyalar zaen arista idi ...

    Turkiye gibi ulkelerde de ayrica kur yukseklik farkiyla misli misli yansiyacakir. Elbette ek olaraktan vergilerde ayrica eklenecek te ...
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    oly1786 (caner nebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    lafı eveleyip gevelemeye gerek yok, oldu bu iş.
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    Q qoqoCAN (qoqo CAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    gelsiiiin nolcak
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    Z Zodian 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zaten çok ucuzdu biraz arttırmaları lazım.
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