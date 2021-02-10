Ubisoft'un oyunlarına da zam gelebilir

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PlayStation 5 ve Xbox Series'in çıkması ile birlikte yeni nesil başlamış oldu. Yeni neslin başlaması ile birlikte elbette teknoloji anlamında güzel gelişmeler yaşanıyor. Ancak ne yazık ki yeni nesilde sadece güzel gelişmeler değil, kötü gelişmeler de bulunuyor. Örneğin fiyatların artması.

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Yeni neslin başlaması ile birlikte bazı yayıncı şirketler, oyunların 60 dolarlık fiyatını 70 dolara çıkarttı. Bazı şirketlerde ise henüz böyle bir artış söz konusu değil ancak son gelişmelere bakınca yakın zamanda tüm şirketler bu fiyat artışına gidecek gibi duruyor.

Geçtiğimiz gün Ubisoft, üçüncü mali çeyrek için bir toplantı düzenledi ve orada geleceğe dair şirketin bazı planlarından bahsedildi. Ubisoft CFO'su Frédérick Duguet gelen bir soru üzerine oyun fiyatlarını 60 dolardan 70 dolara çıkarma konusunda şu anda düşünce aşamasında olduklarını söyledi. Kısaca Ubisoft şu anda piyasayı inceliyor, henüz net bir karar yok.

Geçtiğimiz aylarda Take-Two CEO'su yapılan bu zamın bile az olduğunu söylerken, PlayStation CEO'su Jim Ryan da 70 doların uygun bir fiyat olduğunu söylemişti. Bu 10 dolarlık artışlar ise ülkemizde ne yazık ki yaklaşık 100 TL kadar bir zama dönüşüyor, eğer özel fiyatlandırma yapılmazsa.

https://www.gamesradar.com/ubisoft-addresses-the-possibility-of-dollar70-games-in-2021/

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