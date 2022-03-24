Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rapor: Ubisoft’un Star Wars oyunu 2025’ten önce gelmeyecek

    Geçtiğimiz yıl birçok Star Wars oyunu duyurulmuştu. Farklı stüdyolardan gelecek oyunlardan biri ise Ubisoft’un açık dünya Star Wars oyunu olacak. Ancak rapora göre oyunun çıkmasına daha çok var.
    Oy Ver

    Ubisoft’un Star Wars oyunu 2025’ten önce gelmeyecek
    Tam Boyutta Gör

    LucasFilm Games, geçtiğimiz yıllardan beri birçok farklı stüdyo ile anlaşarak Star Wars evreninde geçen oyunları arttırmaya çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda LucasFilm Games, Ubisoft ile de anlaşmaya gitti. Ubisoft’un açık dünya Star Wars oyunu, 1 yıldan uzun bir süre önce duyuruldu ancak hala yeteri kadar bilgiye sahip değiliz. Görünüşe göre bunun nedeni ise oyunun daha geliştirilme aşamasının başlarında oluşu.

    Ubisoft’un Star Wars oyunu 2025’ten önce gelmeyecek

    Geçtiğimiz günlerde Tom Henderson, XFire sitesinde Ubisoft oyunları ve stüdyoları hakkında bir rapor yayınlamıştı. Birçok oyunun ismi geçmesine rağmen Star Wars projesinden bahsedilmemişti. Tom Henderson, Twitter’da bunun nedenini açıkladı. Tom’a göre Star Wars’un çıkışına daha çok var. Hatta Tom, Star Wars’un En erken 2025’te çıkmasını bekliyor. Bunun nedeni ise Star Wars’un arkasındaki Ubisoft stüdyosu Massive Entertainment, Avatar: Frontiers of Pandora oyununu geliştiriyor. Ayrıca stüdyo, The Division 2 ile bağını kesmiş de değil. Bu nedenle Massive Entertainment, Star Wars projesine tam bir güç ayırmış durumda değil ve proje şimdilik konsept olarak geliştiriliyor. Avatar: Frontiers of Pandora, oldukça ilgi çekici bir oyuna benziyor ve bize Massive Entertainment’ın neler yapabileceğini gösterecektir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    TheNewAtilla 20 saat önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız