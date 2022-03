Rapor: Ubisoft’un Star Wars oyunu 2025’ten önce gelmeyecek

Tam Boyutta Gör

LucasFilm Games, geçtiğimiz yıllardan beri birçok farklı stüdyo ile anlaşarak Star Wars evreninde geçen oyunları arttırmaya çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda LucasFilm Games, Ubisoft ile de anlaşmaya gitti. Ubisoft’un açık dünya Star Wars oyunu, 1 yıldan uzun bir süre önce duyuruldu ancak hala yeteri kadar bilgiye sahip değiliz. Görünüşe göre bunun nedeni ise oyunun daha geliştirilme aşamasının başlarında oluşu.

Ubisoft’un Star Wars oyunu 2025’ten önce gelmeyecek

Geçtiğimiz günlerde Tom Henderson, XFire sitesinde Ubisoft oyunları ve stüdyoları hakkında bir rapor yayınlamıştı. Birçok oyunun ismi geçmesine rağmen Star Wars projesinden bahsedilmemişti. Tom Henderson, Twitter’da bunun nedenini açıkladı. Tom’a göre Star Wars’un çıkışına daha çok var. Hatta Tom, Star Wars’un En erken 2025’te çıkmasını bekliyor. Bunun nedeni ise Star Wars’un arkasındaki Ubisoft stüdyosu Massive Entertainment, Avatar: Frontiers of Pandora oyununu geliştiriyor. Ayrıca stüdyo, The Division 2 ile bağını kesmiş de değil. Bu nedenle Massive Entertainment, Star Wars projesine tam bir güç ayırmış durumda değil ve proje şimdilik konsept olarak geliştiriliyor. Avatar: Frontiers of Pandora, oldukça ilgi çekici bir oyuna benziyor ve bize Massive Entertainment’ın neler yapabileceğini gösterecektir.

