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    Ubisoft, yeni PvP oyunu Project Q’yu duyurdu

    Geçtiğimiz hafta gelen sızıntıların ardından Ubisoft, yeni oyunu “Project Q”yu duyurdu. Oyun, geliştirme aşamasının başlarında. Oyun, Fortnite ve Knockout City gibi bir görsel stile sahip olacak.
    Oy Ver

    Ubisoft, yeni PvP oyunu Project Q’yu duyurdu

    Geçtiğimiz hafta, Ubisoft’un yeni bir battle royale oyunu üzerinde çalıştığı bilgileri gelmişti. Fortnite’a benzetilen ve kod adı Project Q olan oyun, sızıntıların ardından resmi olarak doğrulandı.

    Project Q, battle royale olmayacak

    Her ne kadar sızıntılar, Project Q’nun battle royale olduğunu belirtse de Ubisoft, oyunun battle royale türünde olmayacağını belirtti. Oyunun daha geliştirme aşamasının başlarında olduğunu belirten Ubisoft, potansiyel testlere kaydolmayı önerdi. Ayrıca oyuna ait ilk konsept görsel de yayınlandı. Ubisoft, oyunun çeşitli PvP modları içereceğini ve oyunun ana hedefinin eğlence olacağını belirtti. Görünüşe göre Project Q, Apex Legends gibi farklı kahramanlar ile oyuna farklılık katacak. Yayınlanan görselde, 4 farklı kahramanı görebiliyoruz. Görselden de anlaşılacağı gibi oyun, Fortnite ve Knockout City tarzında bir görselliğe sahip olacak.

    Ubisoft, yeni PvP oyunu Project Q’yu duyurdu

    Ubisoft, her ne kadar oyunun battle royale olmadığını belirtse de farklı kaynaklar hala oyunun battle royale tarzı bir moda sahip olacağını belirtiyor. Görünüşe göre Showdown isimli bu mod, normal battle royale oyunlarından çok daha hızlı olacak. Son olarak Ubisoft, oyunda NFT’lere yer vermeyeceğini belirtti.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 1 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 2 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 2 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 2 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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