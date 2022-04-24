Geçtiğimiz hafta, Ubisoft’un yeni bir battle royale oyunu üzerinde çalıştığı bilgileri gelmişti. Fortnite’a benzetilen ve kod adı Project Q olan oyun, sızıntıların ardından resmi olarak doğrulandı.

Project Q, battle royale olmayacak

Her ne kadar sızıntılar, Project Q’nun battle royale olduğunu belirtse de Ubisoft, oyunun battle royale türünde olmayacağını belirtti. Oyunun daha geliştirme aşamasının başlarında olduğunu belirten Ubisoft, potansiyel testlere kaydolmayı önerdi. Ayrıca oyuna ait ilk konsept görsel de yayınlandı. Ubisoft, oyunun çeşitli PvP modları içereceğini ve oyunun ana hedefinin eğlence olacağını belirtti. Görünüşe göre Project Q, Apex Legends gibi farklı kahramanlar ile oyuna farklılık katacak. Yayınlanan görselde, 4 farklı kahramanı görebiliyoruz. Görselden de anlaşılacağı gibi oyun, Fortnite ve Knockout City tarzında bir görselliğe sahip olacak.

Ubisoft, her ne kadar oyunun battle royale olmadığını belirtse de farklı kaynaklar hala oyunun battle royale tarzı bir moda sahip olacağını belirtiyor. Görünüşe göre Showdown isimli bu mod, normal battle royale oyunlarından çok daha hızlı olacak. Son olarak Ubisoft, oyunda NFT’lere yer vermeyeceğini belirtti.

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Ubisoft, yeni PvP oyunu Project Q’yu duyurdu