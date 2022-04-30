Uçan arabalar için dünyanın ilk dikey havalimanı açıldı

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Uçan arabalar, geçtiğimiz hafta İngiltere’de açılan dünyanın ilk vertiport’u ile gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Air-One Vertiport olarak adlandırılan ve İngiltere'nin Coventry şehrinde hizmete açılan yeni hava taşımacılığı tesisi, dronlar, uçan arabalar ve uçan taksiler gibi dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçakları için bir merkez olacak.

200'den fazla vertiport inşa edilecek

Air-One’ın geliştiricisi İngiltere merkezli Urban-Air Port, faaliyete başlayan yeni hava limanının önümüzdeki beş yıl içinde dünya çapında planlanan 200'den fazla vertiport için bir plan olarak görüleceğini söylüyor. Bununla birlikte ilk olarak Ekim 2021’de duyurulan ve İngiltere’nin merkezine konumlandırılan Air-One Vertiport, ülkenin birçok noktasına dört saat içinde ulaşım fırsatı sunacak.

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2027 yılına kadar inşa edilecek 200'den fazla vertiportun ilk olarak Los Angeles, Avustralya, Güney Kore, Fransa, Almanya, İskandinavya ve Güneydoğu Asya'da açılması bekleniyor. Air-One'ın yeni bir ulaşım çağının başlangıcı olacağını söyleyen Urban-Air Port'un kurucusu ve icra kurulu başkanı Ricky Sandhu, vertiportlar ile birlikte şehirler arasında yaşanan sıkışıklığın azalacağını, insanların her zamankinden daha sağlıklı ve mutlu seyahat edeceğini dile getirdi.

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