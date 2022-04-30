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    Uçan arabalar için dünyanın ilk dikey havalimanı açıldı

    İngiltere merkezli altyapı geliştiricisi Urban-Air Port, dünyanın ilk vertiportunun açıldığını duyurdu. Yeni hava tesisi uçan arabalar, taksiler ve dronlar için hizmet verecek.
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    Uçan arabalar için ilk mobil havalimanı İngiltere'de açıldı
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    Uçan arabalar, geçtiğimiz hafta İngiltere’de açılan dünyanın ilk vertiport’u ile gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Air-One Vertiport olarak adlandırılan ve İngiltere'nin Coventry şehrinde hizmete açılan yeni hava taşımacılığı tesisi,  dronlar, uçan arabalar ve uçan taksiler gibi dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçakları için bir merkez olacak.

    200'den fazla vertiport inşa edilecek

    Air-One’ın geliştiricisi İngiltere merkezli Urban-Air Port, faaliyete başlayan yeni hava limanının önümüzdeki beş yıl içinde dünya çapında planlanan 200'den fazla vertiport için bir plan olarak görüleceğini söylüyor. Bununla birlikte ilk olarak Ekim 2021’de duyurulan ve İngiltere’nin merkezine konumlandırılan Air-One Vertiport, ülkenin birçok noktasına dört saat içinde ulaşım fırsatı sunacak.

    2027 yılına kadar inşa edilecek 200'den fazla vertiportun ilk olarak Los Angeles, Avustralya, Güney Kore, Fransa, Almanya, İskandinavya ve Güneydoğu Asya'da açılması bekleniyor. Air-One'ın yeni bir ulaşım çağının başlangıcı olacağını söyleyen Urban-Air Port'un kurucusu ve icra kurulu başkanı Ricky Sandhu, vertiportlar ile birlikte şehirler arasında yaşanan sıkışıklığın azalacağını, insanların her zamankinden daha sağlıklı ve mutlu seyahat edeceğini dile getirdi.

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    C
    Command-01 7 saat önce

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    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 2 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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