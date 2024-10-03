Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları insansı ses moduna kavuştu: Nasıl kullanılır?

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka dünyasının önde gelen şirketi OpenAI, ChatGPT’nin Gelişmiş Ses Modu’nu artık tüm kullanıcıları için aktif etti. ChatGPT ile zaten ücretsiz kullanıcılar sesli olarak sohbet edebiliyordu ancak bu konuşmalar “insansı” olmaktan uzaktı. Ancak Gelişmiş Ses Modu’nu (Advanced Voice Mode) ile birlikte ücretsiz kullanıcılar da tıpkı bir insanla sohbet edebiliyormuş gibi ChatGPT ile konuşabilecek. Ancak bazı kritik sınırlamalar var.

ChatGPT’nin yeni gelişmiş ses modu ile konuşurken yapay zekanın konuşmalarını bölebilir ve ilgili konu hakkında veya başka bir konu hakkında ona yeni sorular sorabilirsiniz. Merak edenler için Türkçe olarak da 9 farklı ses seçeneğini kullanabilmek mümkün, eski ses modundaki robotik ses de çoğu seçenekte giderilmiş.

Aşağıdaki videodan yaptığımız denemeyi de izleyebilirsiniz.









Açıkçası yaptığım denemelerde GPT-4o temelli modelin konuşmalarını bir insandan ayırt etmenin zor olduğunu fark ettim, en azından bu teknolojiye uzak olanlar için. Eğer ChatGPT’nin bu özelliğini bilmeyen birisine denettirirseniz muhtemelen telefonda bir başka insan ile konuştuğunu düşünecektir.

Her şey iyi, güzel ama…

Tam Boyutta Gör OpenAI, zaten Eylül ayının sonunda gelişmiş insansı ses özelliğini Plus ve Teams abonelik paketlerinde yer alan kullanıcılara sunmuştu. Şimdi ise bunlara ek olarak kurumsal (Enterprise) ve eğitim (Edu) kullanıcıları da bu özelliğe erişti. Üstelik bu mod, tüm dünya genelinde (AB hariç) kullanıma açıldı. Ve elbette bu ücretli katmanların yanı sıra ücretsiz kullanıcılar için da özellik devreye alındı. Ancak ücretsiz kullanıcılar gelişmiş ses modunu ayda sadece 15 dakika kullanabilecek.

Ücretli kullanıcılar için de limit var ancak bunlar günlük ve belirli spesifik bir dakika sınırı yok. OpenAI, sadece ücretli kullanıcılara gelişmiş ses için 15 dakikaları kaldığında bilgilendireceğini söylüyor. Üst limit ise muhtemelen yoğunluğa göre esneklik gösterdiği için firma bunu belirtmiyor.

ChatGPT gelişmiş ses modu nasıl kullanılır?

Peki ChatGPT gelişmiş ses modu nasıl kullanılır? Bunun için öncelikle ChatGPT iOS ve Android uygulamasını son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Ardından uygulamanın sağ altındaki simgeye dokunmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir tanıtım ekranı göreceksiniz. “Devam et” seçeneği ile ilerlediğinizde uygulama, ses modu için kullanabileceğiniz 9 farklı sesten birini seçmenizi isteyecek. Bunu yaptıktan sonra konuşmaya başlayabilirsiniz.

ChatGPT, haftalık 250 milyon kullanıcıya ulaştı 4 sa. önce eklendi

Eğer her şey yaptığınız halde sesli görüşmeye başlayamıyorsanız ChatGPT uygulamasının önbelleğini ve verilerini silip uygulamayı yeniden açmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca ses kesilmeleri yaşıyorsanız kulaklık kullanmayı da deneyebilirsiniz.

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Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları insansı ses moduna kavuştu