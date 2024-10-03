Ücretsiz ChatGPT kullanıcıları insansı ses moduna kavuştu: Nasıl kullanılır?

ChatGPT’nin yeni gelişmiş ses modu ile konuşurken yapay zekanın konuşmalarını bölebilir ve ilgili konu hakkında veya başka bir konu hakkında ona yeni sorular sorabilirsiniz. Merak edenler için Türkçe olarak da 9 farklı ses seçeneğini kullanabilmek mümkün, eski ses modundaki robotik ses de çoğu seçenekte giderilmiş.
Aşağıdaki videodan yaptığımız denemeyi de izleyebilirsiniz.
Açıkçası yaptığım denemelerde GPT-4o temelli modelin konuşmalarını bir insandan ayırt etmenin zor olduğunu fark ettim, en azından bu teknolojiye uzak olanlar için. Eğer ChatGPT’nin bu özelliğini bilmeyen birisine denettirirseniz muhtemelen telefonda bir başka insan ile konuştuğunu düşünecektir.
Her şey iyi, güzel ama…
Ücretli kullanıcılar için de limit var ancak bunlar günlük ve belirli spesifik bir dakika sınırı yok. OpenAI, sadece ücretli kullanıcılara gelişmiş ses için 15 dakikaları kaldığında bilgilendireceğini söylüyor. Üst limit ise muhtemelen yoğunluğa göre esneklik gösterdiği için firma bunu belirtmiyor.
ChatGPT gelişmiş ses modu nasıl kullanılır?
Peki ChatGPT gelişmiş ses modu nasıl kullanılır? Bunun için öncelikle ChatGPT iOS ve Android uygulamasını son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Ardından uygulamanın sağ altındaki simgeye dokunmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra yukarıdaki ekran görüntüsündeki gibi bir tanıtım ekranı göreceksiniz. “Devam et” seçeneği ile ilerlediğinizde uygulama, ses modu için kullanabileceğiniz 9 farklı sesten birini seçmenizi isteyecek. Bunu yaptıktan sonra konuşmaya başlayabilirsiniz.
Eğer her şey yaptığınız halde sesli görüşmeye başlayamıyorsanız ChatGPT uygulamasının önbelleğini ve verilerini silip uygulamayı yeniden açmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca ses kesilmeleri yaşıyorsanız kulaklık kullanmayı da deneyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.