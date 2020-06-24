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    Ücretsiz GTA 5 dağıtan Epic Store'un aktif kullanıcı sayısı zirve yaptı

    GTA 5 kampanyasının ardından Epic Games Store'un aktif kullanıcı rakamları zirve yaptı.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Ücretsiz GTA 5 dağıtan Epic Store'un aktif kullanıcı sayısı zirve yaptı
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    Steam'e rakip olmak için kasanın ağzını sonuna kadar açan Epic, yatırımlarının karşılığını görmeye başlıyor. Bugün bir açıklama yayınlayan şirket, aylık aktif kullanıcı sayısının 61 milyona, ortalama eş zamanlı kullanıcı sayısının ise 13 milyona ulaştığını duyurdu. 

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    Epic, mağazanın özellikle de 14 Mayıs-18 Haziran arasında düzenlenen büyük kampanya sürecinde tarihi bir büyüme gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu süreçte Epic Store mağazasında GTA 5, Civilization 6, Borderlands: The Handsome Collection ve ARK: Survival Evolved gibi popüler oyunlar ücretsiz dağıtılmıştı. Ayrıca MEGA İndirimler'de verilen 60 TL'lik kuponlar da büyük ilgi görmüştü.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan mağaza genel müdürü Steve Allison,"Epic Games Store'u açtığımız günden bu yana, haftalık Ücretsiz Oyunlar programımızı büyük bir etkinlik haline getirmek ve dünyadaki tüm oyunseverlere muhteşem bir şeyler armağan etmeyi amaçlıyorduk. Bu ay ise işi biraz daha ileriye götürmek istedik. Sonuçlar bizim beklentilerimizi bile aştı...2020'de tarihi bir hızla büyüyoruz." ifadelerini kullandı. 

    GTA 5'in etkisi uzun sürmeyecek

    Epic'in açıkladığı rakamlar elbette oldukça etkileyici, ancak bu rakamların önümüzdeki aylarda yavaş yavaş düşeceğini tahmin edebiliriz. Geçtiğimiz ay Epic için çok özel bir aydı; özellikle de GTA 5'in ücretsiz dağıtılmasıyla birlikte, oyunlarla pek ilgisi olmayan insanlar bile Epic Games Store'u tanımış oldu. Bu büyük patlamanın rakamlar üzerindeki etkisi muhtemelen önümüzdeki süreçte epey bir azalacak.

    Diğer taraftan Epic Games Store, Fortnite ve GTA 5'in gücünü de arkasına alarak eş zamanlı oyuncu sayısında ilk kez Steam'e az da olsa yaklaşmayı başardı. Steam geçtiğimiz Mart ayında önemli bir rekor kırarak 23,5 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı. 



    Kaynakça https://www.eurogamer.net/articles/2020-06-23-epic-games-store-hits-61m-monthly-active-users https://www.gamesindustry.biz/articles/2020-06-23-epic-games-store-hit-61m-maus-during-the-vault-game-giveaway Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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