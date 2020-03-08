Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi

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Elektronik cihazlarda haliyle zaman zaman sorunlar ortaya çıkabiliyor ve bu sorunlar can sıkabiliyor. Üçüncü nesil iPad Air modelinde ortaya çıkan ekran sorunları için Apple harekete geçti. Bir süredir forumlarda şikayet konusu olan arıza sadece üçüncü nesil iPad Air modelinde yaşanıyor.

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Belirli senaryolarda tablet modelinin ekranı ani bir şekilde parlıyor ve kararıyor. Bir daha da geri gelmiyor. Bazı kullanıcılar metinden sese özelliğini çalıştırsa da ekranın değişmediğini ifade ediyor. Reset atmak veya sıfırlamak da çözüm olmuyor.

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Sorun yaşayan iPad Air modelleri Mart 2019 ve Ekim 2019 tarihleri arasında üretilmiş. Apple mağazaları ve yetkili Apple servisleri sorun yaşayan iPad Air modellerini ücretsiz olarak bakıma alacak.

Teknik servisler iPad Air modellerinin tamir için uygun olup olmadığını değerlendirecek. Örneğin kırık ekran gibi tamirata engel başka sorunlar varsa ilk olarak bunun tamir edilmesi gerekiyor. Garanti kapsamında değilse bu tamirat ücretli olabilir. Kaynak linkinde yetkili servisleri bulabilirsiniz.

https://support.apple.com/tr-tr/ipad-air-3rd-gen-program-for-blank-screen-issue

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