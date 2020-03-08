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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi

    Üçüncü nesil iPad Air tablet modelinde bir süredir yaşanan ve kullanıcıların üstesinden gelemediği kararan ekran sorununa Apple el attı. Teknik servislerde ücretsiz tamirat yapılacak.
    1 hf.
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    iPad
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi
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    Elektronik cihazlarda haliyle zaman zaman sorunlar ortaya çıkabiliyor ve bu sorunlar can sıkabiliyor. Üçüncü nesil iPad Air modelinde ortaya çıkan ekran sorunları için Apple harekete geçti. Bir süredir forumlarda şikayet konusu olan arıza sadece üçüncü nesil iPad Air modelinde yaşanıyor.

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    Ekran gidiyor

    Belirli senaryolarda tablet modelinin ekranı ani bir şekilde parlıyor ve kararıyor. Bir daha da geri gelmiyor. Bazı kullanıcılar metinden sese özelliğini çalıştırsa da ekranın değişmediğini ifade ediyor. Reset atmak veya sıfırlamak da çözüm olmuyor.

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    Sorun yaşayan iPad Air modelleri Mart 2019 ve Ekim 2019 tarihleri arasında üretilmiş. Apple mağazaları ve yetkili Apple servisleri sorun yaşayan iPad Air modellerini ücretsiz olarak bakıma alacak.

    Teknik servisler iPad Air modellerinin tamir için uygun olup olmadığını değerlendirecek. Örneğin kırık ekran gibi tamirata engel başka sorunlar varsa ilk olarak bunun tamir edilmesi gerekiyor. Garanti kapsamında değilse bu tamirat ücretli olabilir. Kaynak linkinde yetkili servisleri bulabilirsiniz.



    https://support.apple.com/tr-tr/ipad-air-3rd-gen-program-for-blank-screen-issue Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 hf.
    buna derler sizin yüzünüzden , yeni nesil iPad'ler de sorunu üzeltirler
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    T Square (T Square) 1 hf.
    Abi Apple ya böyle bir şey olamaz.
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    Çetooooo (Çetin Akpan) 1 hf.
    10.5luk Proda Parlak Ekran Sorunu Airlerde Giden Ekran Sorunu Bu 10.5 Ekranlar Apple'a Yaramadı
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    ..Knight.. (Rifat Ç.) 1 hf.
    Üçüncü nesil iPad Air'ı Türkiye'de piyasaya sürülür sürülmez satın aldım. İki hafta sonra ekran bir daha açılmamak üzere karardı. Tableti satın aldığım yere götürdüm, onlar da teknik servise yönlendirdi. İki hafta sonra değişim kararı çıktı. Gelen yeni tabletin ekranının en alt köşesinde sonradan parlak piksel belirdi. Parlak piksel beni pek rahatsız etmediği için artık uğraşmıyorum. Sorun kronikmiş demek ki.
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