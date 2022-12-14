Avrupa'da satılan iPhone ve iPad modellerine üçüncü taraf uygulamalar yüklenebilecek: iOS 17

Tam Boyutta Gör iPhone ve iPad modelleri yasal olmayan yollar sayesinde üçüncü taraf uygulamalar ile donatılabiliyor. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Dijital Pazarlar Yasası Apple ürünlerini kullanan kişileri sevindirecek.

App Store’a tepkiler büyüyor 1 hf. önce eklendi

iOS 17 güncellemesi ve üçüncü taraf uygulamalar geliyor

Avrupa Komisyonu bundan böyle Avrupa'da satılan iPhone ve iPad cihazlarında üçüncü taraf uygulamaların ve üçüncü parti uygulama mağazalarının yasal olarak kullanabilmesini sağlayacak.

Apple'ın bu yasal düzenleme için şimdiden yoğun bir şekilde çalıştığı öğrenildi. iOS 17 güncellemesinin 2023'ün son günlerinde yayımlanacağı öngörülüyor. Avrupa Birliği, Apple'ın içine kapanıklığını pek umursamıyor. Zira AB'nin Apple'ı USB-C şarj teknolojisini kullanmak konusunda 28 Aralık 2024'e kadar rahat bırakmayacağı biliniyor.

Tam Boyutta Gör Dosyaları bir cihazdan diğerine taşımak ve bir dosyayı internet kullanmadan iki yerel cihaz arasında aktarma anlamına gelen sideloading yöntemini kullanmak da bu yasa sayesinde serbest olacak. Apple bu serbestliğin kullanıcıların güvenliği için iyi olduğunu düşünmüyor.

Dijital Pazarlar Yasası Apple'ın ödemeleri tahsil etmek için kullandığı yöntemleri de etkileyebilir. Üçüncü taraf uygulama mağazaları Apple'ın mağazası için çalışan geliştiricilerin biçtiği fiyatlardan daha düşük olan fiyatlarla kullanıcıları kendi tarafına çekebilir.

Apple'a bu yasanın emirlerine uyması için 6 Mart 2024'e kadar süre verildiği öğrenildi.

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Üçüncü taraf uygulamalar iOS 17 ile popülerleşecek