Avrupa'da satılan iPhone ve iPad modellerine üçüncü taraf uygulamalar yüklenebilecek: iOS 17

iOS 17 güncellemesi ve üçüncü taraf uygulamalar geliyor
Avrupa Komisyonu bundan böyle Avrupa'da satılan iPhone ve iPad cihazlarında üçüncü taraf uygulamaların ve üçüncü parti uygulama mağazalarının yasal olarak kullanabilmesini sağlayacak.
Apple'ın bu yasal düzenleme için şimdiden yoğun bir şekilde çalıştığı öğrenildi. iOS 17 güncellemesinin 2023'ün son günlerinde yayımlanacağı öngörülüyor. Avrupa Birliği, Apple'ın içine kapanıklığını pek umursamıyor. Zira AB'nin Apple'ı USB-C şarj teknolojisini kullanmak konusunda 28 Aralık 2024'e kadar rahat bırakmayacağı biliniyor.
Dijital Pazarlar Yasası Apple'ın ödemeleri tahsil etmek için kullandığı yöntemleri de etkileyebilir. Üçüncü taraf uygulama mağazaları Apple'ın mağazası için çalışan geliştiricilerin biçtiği fiyatlardan daha düşük olan fiyatlarla kullanıcıları kendi tarafına çekebilir.
Apple'a bu yasanın emirlerine uyması için 6 Mart 2024'e kadar süre verildiği öğrenildi.Kaynakça https://www.reviewgeek.com/139365/apple-to-support-third-party-app-stores-and-sideloading-in-europe/ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-13/will-apple-allow-users-to-install-third-party-app-stores-sideload-in-europe?leadSource=uverify%20wall Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...