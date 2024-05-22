UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finalleri Türkiye’de

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Tam Boyutta Gör UEFA İcra Kurulu, önümüzdeki yıllarda kulüpler düzeyindeki Avrupa turnuvalarının final şehirlerini belirlemek için İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir araya geldi. Kurul üyesi Servet Yardımcı’nın da katıldığı toplantıdan Türkiye'ye iki müjde birden çıktı.

İstanbul’da iki final birden

TFF yaptığı duyuruda 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin Türkiye'de oynanacağını açıkladı. Finallere Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.

F1 yarışları 2026 itibarıyla İstanbul'a geliyor 3 hf. önce eklendi

Bununla birlikte TFF, inşaası devam eden Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili başvuru yapma kararı aldı. UEFA kabul ederse 2027 UEFA Konferans Ligi finali başkent Ankara’da oynanacak. Süreçler tamamlanmazsa Konferans Ligi Finali planlandığı gibi yine Beşiktaş'ın stadında oynanacak.

Tüpraş Stadı eski adıyla Vodafone Park olarak 2019 yılında iki İngiliz takımı Liverpool ile Chelsea'yi karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa final maçına ev sahipliği yapmıştı. Böylece Tüpraş Stadı 3 finale ev sahipliği yapmış olacak.

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