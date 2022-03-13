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    Ukrayna'da neon gazı sevkiyatları durdu: Yonga üretimini etkileyebilir

    Rusya'nın Ukrayna işgali yarı iletken sektöründe büyük önem arz eden neon gazı üretimine darbe vurdu. Ukrayna'lı iki dev üretici Ingas ve Cryoin, sevkiyatların durduğunu açıkladı.
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    Ukrayna işgali yonga üretimini etkileyebilir
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    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim yarı iletken sektörünü etkileyebilir. Paylaşılan son bilgilere göre küresel neon gazı tedariğinin yaklaşık yarısını karşılayan Ingas ve Cryoin şirketleri, rus birliklerinin Ukrayna genelindeki şehirlere yönelik saldırılarını arttırması sebebiyle üretimi durdurduklarını açıkladı.

    Gerilimin sürmesi üretimi etkileyebilir

    Yaşanan tedarik sorunlarının yarı iletken üreticilerini ne kadar etkileyeceği tam olarak bilinmiyor olsa da, birçok üreticinin güvenlik nedeniyle neon gazı stoğuna sahip olduğu bildiriliyor. Bununla birlikte dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticilerinden TSMC ileriye dönük hazırlıklar yapmaya başladıklarını ve yeterli stok sayısına sahip olduklarını bildirirken, yakın bir sürede herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi.

    TSMC'nin yanı sıra şirketlerin sahip oldukları stokların Nisan ayına kadar tükenmesi sonucunca birçok önemli müşterinin üretim sorunları yaşayabileceğini öngörülüyor. Araştırma şirketi CFRA'da görev yapan analist Angelo Zino, çatışmanın sürmesinin üretime büyük bir darbe vuracağını dile getirdi.

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