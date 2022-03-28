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    Ukrayna, ülkeyi çevrimiçi tutmak için büyük mücadele veriyor

    Ukrayna, Rusya'nın saldırılarıyla hasar gören önemli telekomünikasyon merkezleri ve altyapılarını düzelterek ülkenin çevrimiçi kararlılığını sağlamaya çalışıyor.
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    Ukrayna, ülkeyi çevrimiçi tutmak için çalışıyor
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    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Ukrayna'da telekomünikasyon hizmetleri de büyük hasar gördü. Ülkenin büyük telekomünikasyon sağlayıcılarının önemli merkezlerinde gerçekleşen hasarlar sebebiyle ülke, iletişim hatlarının devamlılığını sağlamak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

    Servis sağlayıcıları arasında geçişe izin veriliyor

    Ülkede yaşayan insanların yarısına hizmet sağlayan ülkenin en büyük internet ve mobil operatörü olan Kyivstar'ın önemli merkezleri saldırıya uğradı. Ayrıca, diğer servis sağlayıcılarla birlikte ülkenin üçüncü büyük telekomünikasyon sağlayıcısı Lifecell de mevcut süreçten olumsuz etkilendi.

    Servis sağlayıcılarından yapılan açıklamalara bakıldığında ülkedeki şirketler, hasar alan baz istasyonlarının onarılmasında birbirlerine destek oluyorlar. Özellikle saha çalışmalarında bu yardımlaşmanın önemli olduğuna vurgu yapıyorlar. Bununla birlikte müşterilerin, sözleşmesinin bulunduğu servis sağlayıcısının arızalanması durumunda başka operatörlerin şebekelerine sorunsuz bir geçiş yapmasına izin verdiklerini belirtiyorlar.

    Ukrayna'daki servis sağlayıcılarının gerçekleştirdiği saha çalışmalarının ve iletişim hatlarının kesilmemesi üzerine yaptıklarının ülkedeki vatandaşlar haricinde Rusya'nın, istihbarat toplaması veya askerlerin rapor göndermesi için de önemli olduğu üzerinde teoriler bulunuyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 11 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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