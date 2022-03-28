Ukrayna, ülkeyi çevrimiçi tutmak için büyük mücadele veriyor

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde Ukrayna'da telekomünikasyon hizmetleri de büyük hasar gördü. Ülkenin büyük telekomünikasyon sağlayıcılarının önemli merkezlerinde gerçekleşen hasarlar sebebiyle ülke, iletişim hatlarının devamlılığını sağlamak adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Servis sağlayıcıları arasında geçişe izin veriliyor

Ülkede yaşayan insanların yarısına hizmet sağlayan ülkenin en büyük internet ve mobil operatörü olan Kyivstar'ın önemli merkezleri saldırıya uğradı. Ayrıca, diğer servis sağlayıcılarla birlikte ülkenin üçüncü büyük telekomünikasyon sağlayıcısı Lifecell de mevcut süreçten olumsuz etkilendi.

Servis sağlayıcılarından yapılan açıklamalara bakıldığında ülkedeki şirketler, hasar alan baz istasyonlarının onarılmasında birbirlerine destek oluyorlar. Özellikle saha çalışmalarında bu yardımlaşmanın önemli olduğuna vurgu yapıyorlar. Bununla birlikte müşterilerin, sözleşmesinin bulunduğu servis sağlayıcısının arızalanması durumunda başka operatörlerin şebekelerine sorunsuz bir geçiş yapmasına izin verdiklerini belirtiyorlar.

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Ukrayna'daki servis sağlayıcılarının gerçekleştirdiği saha çalışmalarının ve iletişim hatlarının kesilmemesi üzerine yaptıklarının ülkedeki vatandaşlar haricinde Rusya'nın, istihbarat toplaması veya askerlerin rapor göndermesi için de önemli olduğu üzerinde teoriler bulunuyor.

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