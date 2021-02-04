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    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor?

    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor?
    04 Şubat 2021, 21:00 (1 hf.)
    5,4b
    1
    130
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    13

    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor?
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hakkında açıklamalarda bulundu. Twitter, ülkemizdeki sosyal medya yasanın temsilci atama zorunluluğunu yerine getirmemiş ve hakkında reklam yasağı başlatılmıştı. Bakan Karaismailoğlu bu konuya ve Twitter’ın Süleyman Soylu’nun tweet’ini kaldırmasına değindi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama

    Ayrıca Bkz. "Twitter hesabı kısıtlanan Bakan Soylu, takipçilerini Telegram'a davet etti"

    Bakan Karaismailoğlu, Twitter’a reklam yasağı başladığını ve bant daraltma cezasının yolda olduğunu belirterek sözlerinin devamında şunları söyledi:

    “Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş.”

    Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerdeki Twitter paylaşımında “LGBT sapkınları” ifadesine yer vermişti. Twitter, bu paylaşımın nefret söylemi içermesi nedeniyle tweet’e kısıtlama uyguladı. Tweet’in üstünde bir uyarıya yer verdi. Yanıt, RT ve beğeni butonları devre dışı bırakıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twittter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweet'ine kısıtlama getirmesine ilişkin, "Tamamen yanlış. Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweet'ini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli" ifadesinde bulundu.



    Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/gundem/twittera-reklam-yasagi-basladi-sirada-bant-daralmasi-var-553523.html https://www.yenisafak.com/gundem/ulastirma-ve-altyapi-bakani-karaismailoglu-twitter-kim-oluyor-da-icisleri-bakaninin-tweetini-engelleyecek-cesareti-buluyor-3597431 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    333 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    adamlar abd başkanını engelliyor. sordukları soruya bak..
    2 Yanıt Yanıtla +206
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    Laazzz 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güldüm.
    Yanıtla +108
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    Kraaz (Altan CAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) WB
    Bir kereden bir şey olmaz .
    Hani Kabe ye saygısızlık etmişlerdi , şimdi LGBT mi oldu olay ? Kabe senaryosu tutmadı mı ? LGBT ye ne zaman çevirdiniz ?
    Ensar vakfında tecavüz edilen çocuklara da böyle tepki verdiniz mi ?
    Bir kereden bir şey olmaz . Hani Kabe ye saygısızlık etmişlerdi , şimdi LGBT mi oldu olay ? Kabe senaryosu tutmadı mı ? LGBT ye ne zaman çevirdiniz ? En...
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    3 Yanıt Yanıtla +74
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    Yorumlar (47) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    O ikisine zaten ben kendi evimde sansür uyğuluyorum. İsabet olmuş..
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    alfa-x 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Din hakkında da çok geride kalmışsın diğer konular gibi ,zaten sihalarla ileri gidilmiyor demenden zihniyet belli

    İnsanın yaratılış evrelerini bile ,sperm ile döllenen yumurtadan oluştuğunu anlatan bir Kitaba laf edemezsin git ötede oyna , evet ben Allah a ve onun kitaplarına ve peygamberlerine inanıyorum.İsaya Musaya ,İbrahime çok şükür.

    İnanmayanlar için benim yapabileceğim birşey yok Peygamberimize de aynı uyarı var,

    Şuara 3-4

    ﴾3﴿ İman etmiyorlar diye neredeyse kendini helâk edeceksin!
    ﴾4﴿ Biz istesek onlara gökten bir mûcize indiririz de derhal ona boyun eğerler.
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    myfranco (yahya ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) alfa-x
    çakma meallerle kitap yorumlamaya devam. Daha spermin nerede oluştuğunu bile bilmiyorlardı. Muhammed çaldı yazdı, düşündü yazdı. Din muhabbeti yapma bana. Bütün dinler yalandır. Beyin yıkama araçlarıdır. Günümüzde gereği de yoktur.

    İstesek yapsak etsek vs.. safsata bunlar. Futbol takımlarını tutanlar da aynı şekil tartışıyorlar.
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    ugah6aiw 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    nefret içerikli mesaj atıp engellenince ağlıyorlar... nasıl mantık? sarı TRUP bu kadar ağlak değildi...
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    alfa-x 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Trump ı bile engelledi bu dijital diktatörler ,istediklerini engelliyor istediklerine ses çıkarmıyorlar

    Kullanmayın ,takip de etmeyin

    Mesela İslamı kötülesinler aşağılık yalan tweet atsınlar ses çıkmaz , ammaa

    Tevrat dahil sapıklıkları anlatılan LUT kavmine özenen l g b t sapkınlarına laf söyletmezler

    Çünkü amaçları belli aile hayatı yok olsun ,tüm kutsal kitaplarda bunun sapkınlık olduğu bilinmesine rağmen teşvik ediliyor

    Tüm dizilerde filmlerde mutlaka bu gruptan bir iki kişi bulunduruluyor netflix kaynıyor

    Adamlar dijital diktatör işte , milyar dolar gerektiren alt yapıyı ,o kadar sunucuyu,yeri,elektrik gereksinimini,personel masraflarını size sırf bedava tweet attırabilmek için harcıyor ,yersen
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    myfranco (yahya ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) alfa-x
    Sizlerin o çok büyük beyinlerinizin!!! algılayamadığı, Dünya top olacak, biseksüel olacak diye bir kaide yok. Kafayı takmışsınız bi lg bilmemneye, neymiş aile yapısı bozuluyormuş. Git Doğu'ya aile yapısı gör. Hamile çocuğun kimden hamile kaldığına bakıyorlar, babası ya da amcası çıkıyor. Bir de çoğalıyorsun da ne oluyor? çoğu yarı aç yarı tok beslenen, Dünya kaynaklarını yok etmekten öteye gitmeyen işsizler ordusu yaratıyorsun. 8 milyar nüfus olmuşuz. Bu gidişle Dünya'da kaynak kalmayacak. Sen halen çıkmış yok aile yapısı. Kurmayın zaten aile. Cahil ve okumamışların 8-10 çocuk yapması yüzünden ülke bu halde. LG bilmemneyle çökmüyor Dünya, bilinçsiz kurulan aileler ve dışarı boşalmama yüzünden yok oluyoruz.

    Lut kavmine gelince, okudukların hikaye kitabı. İçeriği eskilerden alınma safsatalarla dolu. İnsanların kafasını böyle saçmalıklarla doldurmayın.
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    B BOMBOM41 (Memoli Karakedi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik olarak temsilci atanmasını istedik diye cümle kurup da diğer yandan twitt atıp ''sapkınlar'' demek, tvden terörist demek aşağılama ve itibarsızlaştırma olmuyor anlamı çıkıyor. yani ben derim sen diyemezsin? kul hakkı? müslümanlık? netice, bütün bunlar gücün verdiği egoların ortaya çıkması vakası.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    mersedese binip almanlara atarlanma kadar boş bir iş görmedim. bu da ona benzemiş.
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    myfranco (yahya ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hayır bu hükümet yalakalığı yapanlar, Soylu denilen sonradan akplinin ne dediğini de yazsınlar. Sanki adam halkına esenlik diledi de onu engellediler. Yazın ne dediğini de görelim. Sen Twitter'da ''pis ze.ci'' yaz banlarlar, erişim engeli bile gelmez. Herhangi bir ırkı, ülkeyi,cinsiyete nefret eyleminde bulunamazsın.

    Bir de sosyal medya nedir bilmeyen cahiller duyar kasıyor. Birisi nefret söyleminde bulunur ve birileri bunu şikayet ediyorsa engellerler/kaldırırlar vs..

    Şimdi ben buraya güzel bir küfür yazayım, kimse şikayet etmezse öyle kalır.

    Ayrıca şu kabenizden de başlatmayın. İnsan yapımı bir binayı Allah yaptı diye geziyorsunuz. Aynı putperestler gibi de etrafında dönüyorsunuz. Allah'ın evi olsa, Allah'ın yolladığı virüsle!!! kapanmazdı. Biraz zeka toplayın etraftan.
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    ayzer01 (ayzer bachalor) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) myfranco
    Bu yazıyı alıp çerçevelet nefret söyleminin en güzel örneği, nefret söyleminden muzdarip biri son paragrafı yazması, Türk insanına hakarettir ama donanım haber hala bu yazıyı tutuyor
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    İ ironman68 (Mert Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Diyelimki bizim yazılımcılarımız twitter a alternatif bir program yazdılar ve onu kullanmaya başladık e bu programın kuralları olmayacakmı? herkes istediği gibi bir dil kullanabilecekmi? Tabiki hayır kurallar herzaman olacak.
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    serafon 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yabancı bir ülkede faaliyet gösteren özel bir şirket..... İnsanlar sorgulamadan bu şirketleri yatak odalarına kadar sokarlarsa, ondan sonra ipin ucunu kaçırınca ağlamaya başlarlar böyle işte.... Normal halkı geç devlet yöneticileri böyleyse adamlara helal olsun, insan gafleti muhteşem bir avantaj demek ki!
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    Dark Territory (E. K.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ey twiterrrr boyun posun devrilee
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