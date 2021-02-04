Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Twitter kim oluyor da İçişleri Bakanı'nın tweetini engelleyecek cesareti buluyor?

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hakkında açıklamalarda bulundu. Twitter, ülkemizdeki sosyal medya yasanın temsilci atama zorunluluğunu yerine getirmemiş ve hakkında reklam yasağı başlatılmıştı. Bakan Karaismailoğlu bu konuya ve Twitter’ın Süleyman Soylu’nun tweet’ini kaldırmasına değindi.

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Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama

Ayrıca Bkz. "Twitter hesabı kısıtlanan Bakan Soylu, takipçilerini Telegram'a davet etti"

Bakan Karaismailoğlu, Twitter’a reklam yasağı başladığını ve bant daraltma cezasının yolda olduğunu belirterek sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Biz bir temsilci ve muhatap istiyorduk. Uygunsuz ve kişilik haklarına saldıran mesajların önlenmesine yönelik, ülke güvenliğiyle ilgili bir konuydu. Siber güvenlik de bunun bir parçası. Süreç devam ediyor. Yaptığımız çok doğru bir iş. Avrupa ve başka ülkeler de bizimle birlikte aynı senaryoları uygulamaya başladı. Konunun önemini anladılar. Twitter'ın kendi bileceği bir iş.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerdeki Twitter paylaşımında “LGBT sapkınları” ifadesine yer vermişti. Twitter, bu paylaşımın nefret söylemi içermesi nedeniyle tweet’e kısıtlama uyguladı. Tweet’in üstünde bir uyarıya yer verdi. Yanıt, RT ve beğeni butonları devre dışı bırakıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twittter'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweet'ine kısıtlama getirmesine ilişkin, "Tamamen yanlış. Onlar kim oluyor, İçişleri Bakanı'nın tweet'ini engelleyecek cesareti nerede buluyorlar? Ülkenin güvenliğinden sorumlu olan bir görevli" ifadesinde bulundu.

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