Discord’da Twitter benzeri kullanıcı adı dönemi başlıyor

Twitter'dan esinlenilmiş
Şu anda Discord'daki kullanıcı adları özgünlüğü sağlamak için isminizin yanına eklenmiş olan rastgele rakamlardan oluşmakta. Yeni gelecek sistem ile kullanıcı adları artık Twitter'daki gibi tamamı küçük harften oluşan ve önünde "@" simgesi bulunan yeni biçim ile değiştirilecek.
Bu değişiklik ile Discord, arkadaş ekleme ve platformdaki kullanıcıları daha kolay belirlemeyi amaçlamakta ayrıca Discord'daki profil resimleriniz, arkadaş takma adları ve sunucu takma adları hiçbir şekilde etkilenmeyecek. Kullanıcı adları ise alfanümerik ve seçilmiş özel karakterlerle sınırlı olacak. Bu güncelleme ile tüm Discord kullanıcılarının adlarını yeni sisteme uygun bir şekilde güncellemesi gerekecek.
Güncelleme ile Discord, üyelerin kullanıcı adlarını değiştirmeye uygun olduklarında kullanıcılara bildirecek, önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Ayrıca Discord Nitro'ya abone olun ya da olmayın kullanıcı adınızı yeni sistemin uygun gördüğü şekilde belirlemeniz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah