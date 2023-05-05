Discord’da Twitter benzeri kullanıcı adı dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Popüler metin, ses ve görüntülü iletişim hizmeti sunan Discord, kullanıcı adı ilgili önemli bir güncelleme duyurdu ve bu değişiklik Discord'un piyasaya sürülmesinden bu yana, 8 yıl içinde kullanıcı adlarına yönelik yapılan ilk büyük değişiklik oldu.

Twitter'dan esinlenilmiş

Şu anda Discord'daki kullanıcı adları özgünlüğü sağlamak için isminizin yanına eklenmiş olan rastgele rakamlardan oluşmakta. Yeni gelecek sistem ile kullanıcı adları artık Twitter'daki gibi tamamı küçük harften oluşan ve önünde "@" simgesi bulunan yeni biçim ile değiştirilecek.

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Bu değişiklik ile Discord, arkadaş ekleme ve platformdaki kullanıcıları daha kolay belirlemeyi amaçlamakta ayrıca Discord'daki profil resimleriniz, arkadaş takma adları ve sunucu takma adları hiçbir şekilde etkilenmeyecek. Kullanıcı adları ise alfanümerik ve seçilmiş özel karakterlerle sınırlı olacak. Bu güncelleme ile tüm Discord kullanıcılarının adlarını yeni sisteme uygun bir şekilde güncellemesi gerekecek.

Güncelleme ile Discord, üyelerin kullanıcı adlarını değiştirmeye uygun olduklarında kullanıcılara bildirecek, önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Ayrıca Discord Nitro'ya abone olun ya da olmayın kullanıcı adınızı yeni sistemin uygun gördüğü şekilde belirlemeniz gerekiyor.

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Yakında Discord kullanıcı adınızı değiştirmeniz gerekecek