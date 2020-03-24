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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ülkeler koronavirüs vakalarını takip için konum bilgilerini kullanıyor

    Koronavirüs salgınında yayılma hızını azaltmak için sokağa çıkma yasağı ve bireysel karantinalar gibi farklı ölçeklerde önlemler alan ülkeler ayrıca telefonların konum bilgileriyle bunları destekliyor
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Ülkeler koronavirüs vakalarını takip için konum bilgilerini kullanıyor
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    Koronavirüsün yayılmasını engellemek adına her geçen gün daha fazla ülke telefonların konumlarını tespit ediyor ve kullanıyor. Karantina altına alınan bireylerin bu emri ihlal edip etmediklerini tespit etmenin yanında, testten pozitif sonuç alan ve hatta hastalığı atlatanların konumları, sağlıklı olanlara aktarılarak korunmaları teşvik edilebiliyor.

    Her ülkenin kişisel verileri koruma kanuna göre değişiklik gösteren konum bilgisi toplama prosedürü, Avrupa’da GDPR sebebiyle bireysel verilerin alınmasını engellese de İsrail ve Tayvan gibi ülkelerde çok daha agresif gözlemler yapılıyor.

    ABD: Birden fazla şirketin hastalananlardan konum verileri toplamak üzere uygulamalar geliştirdiği Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümet ile konum bilgilerine tam erişim için Facebook arasında da hâlâ müzakereler devam ediyor.

    Avrupa Ülkeleri: En az kısmen anonim hâle getirilmiş verilerle çalışan Avrupa ülkeleri, bireylerin tam olarak ne yaptığını tespit edemese de toplulukların karantina kararlarına ne derecede uyduğunu takip edebiliyor.

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    İsrail: En katı yöntemlerden birini kullanan Orta Doğu ülkesi, tüm devlet kurumlarının Kovid-19 testinden pozitif sonuç alanları bireysel olarak adım adım izlemesine olanak sağlıyor.

    İran: Hükümet tarafından sunulan uygulama, koronavirüs teşhisi amacıyla sunulsa da konum tespiti ve izleme için kullanılıyor.

    Çin: Her bireyin karantina seviyesini ifade eden kod, telefonlara gönderiliyor ve polislere kişileri bu kodla ihbar etmek ya da polislerin kişileri tespit etmesi mümkün hâle geliyor.

    Tayvan: Raporlara göre ülkede her birey için evlerinin çevresinde sanal bir bölge tahsis edilmiş durumda ve bu alanın dışına çıkanlar anında polisi karşılarında buluyor.

    Güney Kore: Konum verilerini kullanan ülkeler arasında en agresif hareket edeni olan Güney Kore’de devlet, herkesin konum verisinden bir harita oluşturmuş durumda ve bu harita halka açık. Herkes, bu haritaya bakarak virüsle temasa geçip geçmediğini görebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Çinli üretici Geely'den koronavirüs önlemi: Sattığı araçların anahtarını drone ile teslim edecek"

    Her ülkenin aldığı önlemler gördüğünüz üzere farklılık gösteriyor ve bu önlemlerin hepsi, virüsün yayılmasını önlemek için olsa da asıl önemli olan, süreçten çıkıldığında kişisel verilerin gizliliği kanununun ihlal edilmeye devam edilip edilmeyeceği. Ülkemizde bilinen raporlara göre telefon konumu izlemeye bağlı önlem alınmış değil. Vaka sayısının artışına bağlı olarak benzer bir önlem alınması ise oldukça muhtemel.



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