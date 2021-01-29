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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ultimate Epic Battle Simulator, Steam'de ücretsiz

    Steam'de normalde 25 TL'ye satılan Ultimate Epic Battle Simulator, 1 Şubat'a kadar ücretsiz oldu. Kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
    40 sn.
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    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Ultimate Epic Battle Simulator, Steam'de ücretsiz
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    Totally Accurate Battle Simulator’a benzer oynanışa sahip Ultimate Epic Battle Simulator oyunu Steam’de ücretsiz oldu. 1 Şubat’a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

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    Ultimate Epic Battle Simulator oyununda çok sayıda orduyu birbiri ile savaştırıyoruz. Askerleri, zombileri, tavukları, penguenleri vb. karşılıklı savaşa sokabiliyoruz. Oyunda sahaya dizişini ayarladıktan sonra savaşı başlatıyor ve kapışmayı izliyoruz. Kendi kendilerine savaşıyorlar. Kaç kişi eklediğinize, nasıl bir dizilişle sahaya yerleştirdiğinize göre savaşın sonucu değişiyor.

    Ayrıca Bkz. "Elon Musk her zaman ki gibi: Dogecoin’i uçurdu"

    Ultimate Epic Battle Simulator’ü 1 Şubat saat 21.00’e kadar aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    https://store.steampowered.com/app/616560/Ultimate_Epic_Battle_Simulator/



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    Pilotsuz helikopter havalandı

    ilkerinanç

    Otonommuş ben yanlış anlamışım. Büyük cesaret. Yerde otonom gidemezken havada?

    44 dakika önce
    ti7800

    Pliotsuz helikopterin test uçuşu pilotlarla gerçekleştirildi. :)

    1 saat önce
    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    23 saat önce
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