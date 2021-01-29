Ultimate Epic Battle Simulator, Steam'de ücretsiz

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Totally Accurate Battle Simulator’a benzer oynanışa sahip Ultimate Epic Battle Simulator oyunu Steam’de ücretsiz oldu. 1 Şubat’a kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz ömür boyu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz.

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Ultimate Epic Battle Simulator oyununda çok sayıda orduyu birbiri ile savaştırıyoruz. Askerleri, zombileri, tavukları, penguenleri vb. karşılıklı savaşa sokabiliyoruz. Oyunda sahaya dizişini ayarladıktan sonra savaşı başlatıyor ve kapışmayı izliyoruz. Kendi kendilerine savaşıyorlar. Kaç kişi eklediğinize, nasıl bir dizilişle sahaya yerleştirdiğinize göre savaşın sonucu değişiyor.

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Ultimate Epic Battle Simulator’ü 1 Şubat saat 21.00’e kadar aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

https://store.steampowered.com/app/616560/Ultimate_Epic_Battle_Simulator/

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