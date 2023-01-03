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    Ultra bütçe dostu Poco C50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Poco akıllı telefon yelpazesini bütçe dostu yeni bir modelle genişletti. Çinli markanın bugün piyasaya sürdüğü Poco C50 adlı cihaz MediaTek işlemci, 5.000 mAh pil ve çift arka kamera ile geliyor.
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    Ultra bütçe dostu Poco C50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Poco markası bugün oldukça uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon duyurdu. Poco C50 adı altında pazara giriş yapan model 10 Ocak itibarıyla mavi ve yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle Hindistan'da satışa sunulacak.

    Akıllı telefon 1600 x 720 piksel çözünürlükğe sahip 6.52 inç LCD ekran taşıyor. Panelin ön tarafında 5 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan damla çentik var. Cihaz gücünü MediaTek Helio A22 yonga setinden alıyor.

    Ultra bütçe dostu Poco C50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Çift arka kamera ve 5.000 mAh pil

    Poco C50'nin arka panelinde 8 ve 2 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi mevcut. Akıllı telefon 10W şarj destekli 5.000 mAh pille piyasaya sürüldü. Aynı zamanda microSD kart yuvası ve kulaklık girişi de bulunuyor.

    Ultra bütçe dostu Poco C50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli markanın yeni telefonu Android 12 Go işletim sistemiyle karşımıza çıktı. Akıllı telefonun 2 GB RAM + 32 GB depolama alanı ile donatılan temel sürümü 78 dolara, 3 GB RAM + 32 GB hafızalı versiyonu 88 dolara satılacak.
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