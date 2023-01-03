Ultra bütçe dostu Poco C50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Akıllı telefon 1600 x 720 piksel çözünürlükğe sahip 6.52 inç LCD ekran taşıyor. Panelin ön tarafında 5 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapan damla çentik var. Cihaz gücünü MediaTek Helio A22 yonga setinden alıyor.
Çift arka kamera ve 5.000 mAh pil
Poco C50'nin arka panelinde 8 ve 2 megapiksel sensör içeren çift kamera sistemi mevcut. Akıllı telefon 10W şarj destekli 5.000 mAh pille piyasaya sürüldü. Aynı zamanda microSD kart yuvası ve kulaklık girişi de bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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