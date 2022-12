Uncharted deneyimi tema parkında yaşanabilecek

Tam Boyutta Gör Sony cephesinin en önemli oyun serilerinden olan Uncharted, nihayet film olarak da hayranlarının karşısına çıkmıştı. Oyunlar ve filmler ile yetinmeyenler ise tema parkında rollercoaster tecrübesi yaşayabilecek.

Uncharted rollercoaster eğlencesi seneye

İspanya’da PortAventura World tema parkı işletmesi ve Sony arasında yapılan bir lisans anlaşması ile Uncharted: The Movie: The Rollercoaster adındaki rollercoaster projesinin gerçekleştirilmesine karar verildi.

Uncharted oyunu ilk kez yayınlandığında incelemeler bir rollercoaster tecrübesi yaşattığına dem vurmuştu. Bu proje ile tecrübe artık gerçek olacak. 25 milyon Avro bütçesi olan rollercoaster toplamda 700 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde olacak. Bazı bölümleri kapalı alanlar içerisine alınacak ve burada projeksiyonlar ile serinin animasyonları veya sahneleri yansıtılacak. Projenin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.

Uncharted filminin 402 milyon dolarlık hasılatı ile Sony önemli oyunlarını beyazperdeye taşımaya karar vermişti. The Last of Us, Horizon, God of War gibi yapımları ilerleyen yıllarda tema parklarında görmemiz mümkün olabilir.

