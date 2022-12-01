Uncharted deneyimi tema parkında yaşanabilecek

Uncharted rollercoaster eğlencesi seneye
İspanya’da PortAventura World tema parkı işletmesi ve Sony arasında yapılan bir lisans anlaşması ile Uncharted: The Movie: The Rollercoaster adındaki rollercoaster projesinin gerçekleştirilmesine karar verildi.
Uncharted oyunu ilk kez yayınlandığında incelemeler bir rollercoaster tecrübesi yaşattığına dem vurmuştu. Bu proje ile tecrübe artık gerçek olacak. 25 milyon Avro bütçesi olan rollercoaster toplamda 700 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde olacak. Bazı bölümleri kapalı alanlar içerisine alınacak ve burada projeksiyonlar ile serinin animasyonları veya sahneleri yansıtılacak. Projenin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.
Uncharted filminin 402 milyon dolarlık hasılatı ile Sony önemli oyunlarını beyazperdeye taşımaya karar vermişti. The Last of Us, Horizon, God of War gibi yapımları ilerleyen yıllarda tema parklarında görmemiz mümkün olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam