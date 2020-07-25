Unexpected ile ilginç bir nesne bulma oyunu sizi bekliyor

Tam Boyutta Gör

Hong Kong kaynaklı Genuine Studio tarafından indirmeye sunulan Unexpected adındaki oyun nesne bulma türüne getirdiği ilginç yaklaşım ile dikkat çekiyor. Oyunda hikayeyi de sizin bulmanız gerekiyor.

Unexpected neler sunuyor?

Oyunda hikayeyi ikinci ağızdan dinleyen ve sonuca ulaşmaya çalışan karakteri canlandırıyorsunuz. Metin tabanlı anatılan hikayeye ilişkin görseller sırayla geçiyor ve en sonunda da hikayeyi çözmeniz gereken sahne geliyor.

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Görselleri inceleyerek dikkatinizi çeken nesneleri envantere eklemeniz gerekiyor. Son sahnede bu nesneleri daire ile belirtilen noktalara yerleştirerek hikayeyi oluşturmanız gerekiyor. Bulamazsanız en baştan tekrar görsellere gidiyorsunuz. Bulursanız bir sonraki bölüme geçiyorsunuz.

Görsellerde genelde hikaye ile ilgili ipuçları bulunuyor. Bu bakımdan biraz dikkatli incelemek gerekiyor. Sıkmayan ve eğlenceli bir şekilde ilerleyen oyunda zaman zaman 18 yaş üzerine göre görseller de hikayelerde yer alıyor. Şimdilik iOS tarafında oyun mevcut değil.

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