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    Unity Software, Apple'ın gizlilik politikasını aşmaya çalışırken 5 milyar dolar zarar etti

    Unity Software yöneticileri, Apple'ın iOS işletim sisteminde yaptığı gizlilik değişikliklerinin etkisini azaltmaya çalışırken, şirketi büyük bir zarara soktular.
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    Unity Software, 5 milyar dolar zarar etti

    Unity Software, reklamverenlere Apple'ın iOS 14 Uygulama İzleme Şeffaflığı'ndan (App Tracking Transparency) kaynaklanan kayıpları önlemek için geçici bir çözüm sundu. Ancak bu çözüm işe yaramadığı gibi, şirketin hisseleri de %37 değer kaybına uğradı.

    Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT), kullanıcıların uygulamaları kullanırken reklamcılar tarafından izlenmekten kaçınmalarını sağlıyor. Örnek verecek olursak bu değişiklik, 2022 yılında sadece Facebook'un 12,8 milyar dolar kaybedeceği anlamına gelmekte.

    Hatalı veriler reklam harcamalarını düşürdü

    ATT, Apple'ın daha önce şirketlerin reklam hedeflemeleri yapacak kadar kullanıcıları tanımlamasını sağlayan IDFA'nın (Identifier for Advertisers) yerini almıştı. Apple IDFA yerine reklamcılara, istedikleri bilgileri almalarına yardımcı olan, ancak kullanıcı gizliliğini de etkilemeyen alternatif bir yöntem sundu.

    Ancak Unity Software, kullanıcıların nereye gittiklerini izlemek için iPhone'larını kullanmak yerine, kullanıcıların ne zaman ziyaret ettiklerini görmek için web sitelerini izlemeye başladı ve şirket böylece kısmen ATT'nin üstesinden gelebileceğine inanıyordu.

    Marketwatch'a göre, Unity'nin Apple'dan alınan verilere dayanmayan bu Pinpointer adı verilen reklam ürünü işe yaramadı. Sonuç olarak da hatalı veriler, alıcıların reklam harcamalarını azaltmasına neden oldu. Ardından hisseler %37 düşüşle 30.30 dolar seviyesine geriledi ve şirketin hisse fiyatının 52 dolar olduğu Eylül 2020'deki halka arzından bu yana en kötü rakam oldu. Sonuç olarak da şirket 5 milyar dolarlık piyasa değeri kaybına uğradı.

    Unity Software, 5 milyar dolar zarar etti
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    Unity Software hatayı düzeltmeye çalışıyor

    Ancak MarketWatch, hisse fiyatındaki düşüşün ana nedeninin Unity Software'in Pinpointer ürünü olmasına rağmen, sistemin şimdi düzeltilmeye başlandığını belirtiyor.

    Morgan Stanley analisti Matthew Cost konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Temel sorunlar çözülürken, makine öğrenimi algoritmalarını yeniden eğitmek ve bu yılın başlarında düşen reklam harcamalarını geri kazanmak zaman alacak." dedi. Unity Software CEO'su John Riccitiello ise CNBC'ye sorunları çözmenin zaman alacağını söyleyerek şu ifadelerde bulundu: "Düzeltmemiz birkaç çeyrek sürecek ve biz bunu düzeltirken birkaç çeyrek için daha yavaş bir büyüme yaşayacağız."

    Daha önce, Snap ve Facebook gibi firmaların da Aralık 2021'de Uygulama İzleme Şeffaflığını atlamak için bir boşluk kullanmaya çalıştıkları bildirilmişti. Daha yakın zamanlarda ise Facebook, kısmen ATT'nin neden olduğu gelir kaybı nedeniyle işe alımları dondurmak zorunda kaldı.

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