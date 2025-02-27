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Xiaomi, elektrikli otomobil pazarında iddiasını büyütmeye devam ediyor. Şirketin CEO’su Lei Jun, yaklaşan SU7 Ultra modeliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekibin bu yıl 10.000 adetlik satış hedeflerine ulaşma konusunda yüzde 90 emin olduklarını belirtti.

SU7 Ultra’nın lansmanı 27 Şubat’ta gerçekleştirilecek ve etkinlik saat 19:00’da başlayacak. Geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıtılan model, 112.330 dolarlık başlangıç fiyatıyla ön siparişe açılmış ve kısa sürede 3.680 ön sipariş alarak büyük ilgi görmüştü.

Xiaomi, SU7 Ultra’yı yalnızca yüksek performanslı bir elektrikli araç olarak değil, aynı zamanda yeni nesil lüks anlayışını temsil eden bir model olarak konumlandırıyor. Lei Jun, aracın performans açısından Porsche, teknoloji bakımından Tesla ve lüks seviyesinde Mercedes-Benz, BMW ve Audi ile rekabet edebilecek seviyede olduğunu ifade etti.

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Şirketin ilk elektrikli modeli olan SU7, Mart 2024’te 29.760 dolardan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülmüş ve toplamda 135.000 adet teslim edilerek büyük bir başarıya ulaşmıştı. Son dört ayda ise aylık 20.000’i aşan satış rakamlarıyla dikkat çekti. Xiaomi, 2025 yılı sonuna kadar toplamda 300.000 elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki dönemde SUV segmentine de adım atması beklenen Xiaomi, YU7 isimli yeni modelini Haziran veya Temmuz aylarında tanıtmayı planlıyor. Elektrikli otomobil sektöründeki rekabet hızla artarken, Xiaomi de güçlü modelleriyle pazarda kendine sağlam bir yer edinmeye çalışıyor.

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Xiaomi, SU7 Ultra modeline fazlasıyla güveniyor