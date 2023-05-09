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    Ünlü milyarder yapay zekayı atom bombasına benzetti

    Yapay zekaya temkinli yaklaşanların sayısı artmaya devam ediyor. Amerikalı iş adamı, yatırımcı ve hayırsever Warren Buffett, yapay zekayı atom bombasının icat edilmesine benzetiyor.
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    Ünlü milyarder yapay zekayı atom bombasına benzetti Tam Boyutta Gör
    Modern yapay zekanın harikaları hakkında duyduğumuz her şeye rağmen, teknolojinin tehlikelerine karşı temkinli birçok insan var. Bu temkinli isimler arasına en son katılan ise dünyanın en zengin beşinci kişisi Warren Buffett oldu.

    Berkshire Hathaway CEO'su Buffett ve başkan yardımcısı Charlie Munger'a şirketin olağan yıllık toplantısı sırasında yapay zeka hakkında sorular soruldu. Munger'a yapay zekanın hisse senetleri, piyasa ve bir bütün olarak toplum üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıp inanmadığı sorusu yöneltildi. Munger, “Ben şahsen yapay zeka konusundaki bazı abartılara şüpheyle yaklaşıyorum. Bence eski moda zeka oldukça iyi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

    "Beni güldürmeyi başaramadı"

    Ünlü milyarder yapay zekayı atom bombasına benzetti Tam Boyutta Gör
    Öte yandan ise dünyanın en zengin beşinci insanı Buffett, yapay zekanın olağanüstü şeyler yapabileceğini kabul etti. Arkadaşı Bill Gates'in kendisine ChatGPT'nin son versiyonunu gösterdiğini, ancak bu versiyonun kendisini güldüremediğini ve dolayısıyla pek de etkileyici olmadığını söyledi. Gates ve Buffett, The Giving Pledge’i kurmuş ver servetlerinin yarısını bağışlama sözü vermişti.

    Buffett ayrıca "bir şey her türlü şeyi yapabildiğinde, endişeleniyorum" diye de uyardı ve ekledi: "Atom bombasını çok ama çok iyi bir nedenle icat ettik. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda bunu yapmamız son derece önemliydi. Ancak bunu yapma yeteneğinin serbest bırakılması dünyanın gelecek 200 yılı için iyi mi?"

    "Yapay zeka her şeyi değiştirebilir"

    Ünlü milyarder yapay zekayı atom bombasına benzetti Tam Boyutta Gör
    Birçok kez nükleer savaşın en büyük korkusu olduğunu ve bu düşüncenin kendisini geceleri uykusuz bıraktığını söyleyen Buffett, Albert Einstein'ın atomu parçaladıktan sonra söylediği bir sözü yorumlayarak yapay zeka ve nükleer silahları birbirine benzetti: "Yapay zeka, insanların düşünme ve davranma biçimleri dışında dünyadaki her şeyi değiştirebilir ve bu da atılması gereken büyük bir adımdır."

    Yapay zeka konusundaki endişelerinde kesinlikle yalnız olmasalar da Buffett ve Munger genel olarak teknolojinin en büyük hayranları değiller. Her ikisi de geçmişte kriptodan hoşlanmadıklarından bahsetmişlerdi. Buffett dünyadaki tüm Bitcoin'ler için 25 dolar bile ödemeyeceğini söylemişti. Öte yandan yapay zekanın babası olarak bilinen Geoffrey Hinton, Google'dan ayrılırken, şirketler daha güçlü yapay zekadan yararlandıkça sistemlerin giderek daha tehlikeli hale geldiği uyarısında bulundu.

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    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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