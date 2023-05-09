Ünlü milyarder yapay zekayı atom bombasına benzetti

Berkshire Hathaway CEO'su Buffett ve başkan yardımcısı Charlie Munger'a şirketin olağan yıllık toplantısı sırasında yapay zeka hakkında sorular soruldu. Munger'a yapay zekanın hisse senetleri, piyasa ve bir bütün olarak toplum üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıp inanmadığı sorusu yöneltildi. Munger, “Ben şahsen yapay zeka konusundaki bazı abartılara şüpheyle yaklaşıyorum. Bence eski moda zeka oldukça iyi çalışıyor." ifadelerini kullandı.
"Beni güldürmeyi başaramadı"
Buffett ayrıca "bir şey her türlü şeyi yapabildiğinde, endişeleniyorum" diye de uyardı ve ekledi: "Atom bombasını çok ama çok iyi bir nedenle icat ettik. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda bunu yapmamız son derece önemliydi. Ancak bunu yapma yeteneğinin serbest bırakılması dünyanın gelecek 200 yılı için iyi mi?"
"Yapay zeka her şeyi değiştirebilir"
Yapay zeka konusundaki endişelerinde kesinlikle yalnız olmasalar da Buffett ve Munger genel olarak teknolojinin en büyük hayranları değiller. Her ikisi de geçmişte kriptodan hoşlanmadıklarından bahsetmişlerdi. Buffett dünyadaki tüm Bitcoin'ler için 25 dolar bile ödemeyeceğini söylemişti. Öte yandan yapay zekanın babası olarak bilinen Geoffrey Hinton, Google'dan ayrılırken, şirketler daha güçlü yapay zekadan yararlandıkça sistemlerin giderek daha tehlikeli hale geldiği uyarısında bulundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah