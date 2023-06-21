Ünlü yönetmen Christopher Nolan’dan yapay zeka açıklaması

- “Basit bir sorun”
- Yapay zeka insan statüsünde olmamalı
- Nolan filmlerinde yapay zeka teknolojileri kullanacak mı?
- Yorumlar
Nolan, "Yapay zekanın silah sistemleri açısından büyümesi ve yaratacağı sorunlar uzun yıllardır çok açıktı" dedi. Ünlü yönetmen ayrıca "Çok az gazeteci bu konuda yazmaya zahmet etti. Şimdi yerel bir gazete için makale yazabilen bir sohbet robotu var ve bu birdenbire bir kriz haline geldi." ifadelerini kullandı.
“Basit bir sorun”
Nolan, yapay zeka ile ilgili ana sorunun "çok basit bir sorun" olduğunu ve teknolojinin şirketler tarafından "eylemlerinin sorumluluğundan kaçmak" için kullanılmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Bu esasında yapay zeka düzenlemelerine bir atıf anlamını taşıyor.
Nolan sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer yapay zekanın çok güçlü olduğu görüşünü onaylarsak, insanları eylemlerinin sorumluluğundan -askeri, sosyoekonomik- kurtarabileceği görüşünü de onaylamış oluruz. Yapay zekanın en büyük tehlikesi, ona bu tanrısal özellikleri atfetmemiz ve böylece kendimizi kancadan kurtarmamızdır. Bunun mitolojik temellerinin ne olduğunu bilmiyorum ama tarih boyunca insanoğlunun sahte idoller yaratma, bir şeyi kendi suretimizde şekillendirme ve sonra da bunu yaptığımız için tanrısal güçlere sahip olduğumuzu söyleme eğilimi var."
Yapay zeka insan statüsünde olmamalı
Nolan filmlerinde yapay zeka teknolojileri kullanacak mı?
Röportaj esnasında Nolan’a filmlerinde yapay zeka teknolojileri kullanıp kullanmayacağı da soruldu. Nolan beklendiği gibi: “Beni bilirsiniz, daha çok eski analog film yapımcısıyım. Film çekiyorum. Ve oyunculara bunun etrafında tam bir gerçeklik vermeye çalışıyorum. İşimle ilgili olduğu kadarıyla teknoloji konusundaki görüşüm, teknolojiyi en iyi olduğu şey için kullanmak istediğimdir. Mesela bir dublör kullanıyorsak, tehlikeli bir dublör. Bunu çok daha görünür kablolarla yapabilir ve sonra kabloları boyayabilirsiniz. Bunun gibi şeyler." Bu arada Nolan'ın son filmi "Oppenheimer" 21 Temmuz tarihinde vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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