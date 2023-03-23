Unreal Engine 5.2 için fotogerçekçi bir demo paylaşıldı: Oyunlarda zirve

Unreal Engine 5.2 dopdolu
Daha önceki Unreal Engine 5 demoları büyük ölçüde çorak ve kayalık arazilerde gerçekleşti. Unreal Engine 5.2 ise bizi yemyeşil bir ormana Rivian R1T elektrikli pick-up aracıyla götürüyor. Paylaşılanlara göre Rivian’ın bu kamyonetinde Unreal Nanite tarafından üretilen 71 milyon poligon bulunuyor. Demo videosunda otomobilin dijital modelinin yüzeyini anında değiştirmenin, boya işine varyasyonlar eklemenin veya su birikintilerinden geçerken yüzeye kir ve çamur eklemenin nasıl mümkün olduğu gösteriliyor. Normalde bu tür değişikliklerin yapılması için bir süreç gerekiyor fakat Unreal Engine 5.2 sayesinde sanatçılar değişiklikleri gerçek zamanlı olarak tek başlarına yapabiliyor.
Unreal Engine 5.2 motoru devasa açık dünyaları oluşturmak için bir dizi araca sahip. Bunlardan birisi olan Quixel Megascans, yoğun bitki örtüsü gibi şeylerin bulunduğu sahnelerin daha kolay oluşturulmasını sağlıyor. Açıkçası en büyük özellik motorun prosedürel içerik oluşturma araçları diyebiliriz. Demonun ikinci yarısında ormanın ortasında bulunan kayanın yerine dev bir uçurum ekleniyor. Oyun motoru yapılan değişikliği algılayıp değiştirilen ve etkilenen alanı otomatik olarak dolduruyor. Bu çok büyük bir özellik. Son olarak Unreal Engine 5.2’nin ön izleme sürümünün yayınlandığını da belirtelim.Kaynakça https://forums.unrealengine.com/t/unreal-engine-5-2-preview/796424 https://wccftech.com/unreal-engine-5-2-demo-amazing-foliage-procedural-worldbuilding-tech/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)