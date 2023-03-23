Unreal Engine 5.2 için fotogerçekçi bir demo paylaşıldı: Oyunlarda zirve

Tam Boyutta Gör Epic Games, GDC 2023 kapsamında gerçekleştirdiği State of Unreal sunumunda Unreal Engine 5'in en son sürümüne yeni bir bakış sundu. Electric Dreams olarak adlandırılan Unreal Engine 5.2 demosu, dünya oluşumu, prosedürel dünya inşası, aydınlatma ve gölgelendirme gibi alanlarda sunduklarıyla göz kamaştırıcı görünüyor.

Counter Strike 2 duyuruldu! İşte tüm detaylar ve çıkış tarihi 17 sa. önce eklendi

Unreal Engine 5.2 dopdolu

Daha önceki Unreal Engine 5 demoları büyük ölçüde çorak ve kayalık arazilerde gerçekleşti. Unreal Engine 5.2 ise bizi yemyeşil bir ormana Rivian R1T elektrikli pick-up aracıyla götürüyor. Paylaşılanlara göre Rivian’ın bu kamyonetinde Unreal Nanite tarafından üretilen 71 milyon poligon bulunuyor. Demo videosunda otomobilin dijital modelinin yüzeyini anında değiştirmenin, boya işine varyasyonlar eklemenin veya su birikintilerinden geçerken yüzeye kir ve çamur eklemenin nasıl mümkün olduğu gösteriliyor. Normalde bu tür değişikliklerin yapılması için bir süreç gerekiyor fakat Unreal Engine 5.2 sayesinde sanatçılar değişiklikleri gerçek zamanlı olarak tek başlarına yapabiliyor.

Unreal Engine 5.2 motoru devasa açık dünyaları oluşturmak için bir dizi araca sahip. Bunlardan birisi olan Quixel Megascans, yoğun bitki örtüsü gibi şeylerin bulunduğu sahnelerin daha kolay oluşturulmasını sağlıyor. Açıkçası en büyük özellik motorun prosedürel içerik oluşturma araçları diyebiliriz. Demonun ikinci yarısında ormanın ortasında bulunan kayanın yerine dev bir uçurum ekleniyor. Oyun motoru yapılan değişikliği algılayıp değiştirilen ve etkilenen alanı otomatik olarak dolduruyor. Bu çok büyük bir özellik. Son olarak Unreal Engine 5.2’nin ön izleme sürümünün yayınlandığını da belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Unreal Engine 5.2 için fotogerçekçi bir demo paylaşıldı