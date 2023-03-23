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    Anlık Bildirim

    Unreal Engine 5.2 için fotogerçekçi bir demo paylaşıldı: Oyunlarda zirve

    Epic Games, Unreal Engine 5.2 oyun motorunun şaşırtıcı aydınlatma ve gölgelendirme özelliklerini San Francisco'da gerçekleştirilen Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda (GDC 2023) tanıttı.
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    Unreal Engine 5.2 için fotogerçekçi bir demo paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Epic Games, GDC 2023 kapsamında gerçekleştirdiği State of Unreal sunumunda Unreal Engine 5'in en son sürümüne yeni bir bakış sundu. Electric Dreams olarak adlandırılan Unreal Engine 5.2 demosu, dünya oluşumu, prosedürel dünya inşası, aydınlatma ve gölgelendirme gibi alanlarda sunduklarıyla göz kamaştırıcı görünüyor.

    Unreal Engine 5.2 dopdolu

    Daha önceki Unreal Engine 5 demoları büyük ölçüde çorak ve kayalık arazilerde gerçekleşti. Unreal Engine 5.2 ise bizi yemyeşil bir ormana Rivian R1T elektrikli pick-up aracıyla götürüyor. Paylaşılanlara göre Rivian’ın bu kamyonetinde Unreal Nanite tarafından üretilen 71 milyon poligon bulunuyor. Demo videosunda otomobilin dijital modelinin yüzeyini anında değiştirmenin, boya işine varyasyonlar eklemenin veya su birikintilerinden geçerken yüzeye kir ve çamur eklemenin nasıl mümkün olduğu gösteriliyor. Normalde bu tür değişikliklerin yapılması için bir süreç gerekiyor fakat Unreal Engine 5.2 sayesinde sanatçılar değişiklikleri gerçek zamanlı olarak tek başlarına yapabiliyor.

    Unreal Engine 5.2 motoru devasa açık dünyaları oluşturmak için bir dizi araca sahip. Bunlardan birisi olan Quixel Megascans, yoğun bitki örtüsü gibi şeylerin bulunduğu sahnelerin daha kolay oluşturulmasını sağlıyor. Açıkçası en büyük özellik motorun prosedürel içerik oluşturma araçları diyebiliriz. Demonun ikinci yarısında ormanın ortasında bulunan kayanın yerine dev bir uçurum ekleniyor. Oyun motoru yapılan değişikliği algılayıp değiştirilen ve etkilenen alanı otomatik olarak dolduruyor. Bu çok büyük bir özellik. Son olarak Unreal Engine 5.2’nin ön izleme sürümünün yayınlandığını da belirtelim.

    Kaynakça https://forums.unrealengine.com/t/unreal-engine-5-2-preview/796424 https://wccftech.com/unreal-engine-5-2-demo-amazing-foliage-procedural-worldbuilding-tech/
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    S
    saçmalama gel buraya 4 saat önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 4 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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