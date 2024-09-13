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    Anlık Bildirim

    Until Dawn PC sistem gereksinimleri açıklandı

    PlayStation 4'e çıkış yapan korku oyunu Until Dawn, PC'ye geliyor. Sony, Until Dawn sistem gereksinimleri ve yeniliklerin ne olacağını paylaştı.                 
    until dawn pc sistem gereksinimleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    PS4’ün korku oyunu Until Dawn, yıllar sonra PC platformuna geliyor. Sony, oyunun PC sürümünün gelişmiş grafiksel özelliklere, özelleştirilebilirliğe, erişilebilirlik özelliklerine sahip olacağını söylüyor. Geliştirmeler bir yana Until Dawn sistem gereksinimlerinin ne olacağı da belli oldu.

    Until Dawn, PC ve PlayStation 5 için aynı anda çıkış yapacak. Sony, Unreal Engine 5 tabanlı yeniden yapımın hem Nvidia DLSS 3 hem de AMD FSR 3 grafik ve kare hızı artırma standartlarını destekleyeceğini söylüyor. Ayrıca Ambient Occlusion ile birlikte ışın izleme gölge ve yansımaları da destekleyecek. Ayrıca geniş monitörlerde en iyi oyun deneyimini sunacak. PS5 DualSense kolu olanlar için, oyun geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyicilerin kullanım dahil olmak üzere tam destek sağlayacak.

    Until Dawn PC sistem gereksinimleri

    Sony, Until Dawn PC sürümü için sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyun, maksimum 4K 60fps hızda oynanabilecek ve 70GB yer kaplayacak. Until Dawn remake oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar şu şekilde:

    Minimum sistem gereksinimleri (Düşük kalite, 720p @30FPS)

    • İşlemci: Intel Core i7 4790K / AMD Ryzen 1500X
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 470
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 70GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11

    Önerilen sistem gereksinimleri (Orta kalite, 1080p @30FPS)

    • İşlemci: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600XT
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 70GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11

    Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek kalite, 1440p @60FPS / 4K @30FPS)

    • İşlemci: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 70GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11

    Ultra sistem gereksinimleri (Çok yüksek kalite, 4K @60FPS)

    • İşlemci: Intel Core i7 11700K / AMD Ryzen 7 5800X3D
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 6900XT
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 70GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11

    Until Dawn PC fiyatı ve çıkış tarihi

    Until Dawn PC, Epic Games Store’da 2.499 TL fiyatla ön siparişe açıldı. Sony, Until Dawn remake çıkış tarihini 4 Ekim olarak açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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