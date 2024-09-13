Until Dawn PC sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör PS4’ün korku oyunu Until Dawn, yıllar sonra PC platformuna geliyor. Sony, oyunun PC sürümünün gelişmiş grafiksel özelliklere, özelleştirilebilirliğe, erişilebilirlik özelliklerine sahip olacağını söylüyor. Geliştirmeler bir yana Until Dawn sistem gereksinimlerinin ne olacağı da belli oldu.

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Until Dawn, PC ve PlayStation 5 için aynı anda çıkış yapacak. Sony, Unreal Engine 5 tabanlı yeniden yapımın hem Nvidia DLSS 3 hem de AMD FSR 3 grafik ve kare hızı artırma standartlarını destekleyeceğini söylüyor. Ayrıca Ambient Occlusion ile birlikte ışın izleme gölge ve yansımaları da destekleyecek. Ayrıca geniş monitörlerde en iyi oyun deneyimini sunacak. PS5 DualSense kolu olanlar için, oyun geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyicilerin kullanım dahil olmak üzere tam destek sağlayacak.

Until Dawn PC sistem gereksinimleri

Sony, Until Dawn PC sürümü için sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyun, maksimum 4K 60fps hızda oynanabilecek ve 70GB yer kaplayacak. Until Dawn remake oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri (Düşük kalite, 720p @30FPS)

İşlemci : Intel Core i7 4790K / AMD Ryzen 1500X

: Intel Core i7 4790K / AMD Ryzen 1500X Ekran kartı : NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 470 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 70GB SSD

: 70GB SSD İşletim sistemi: Windows 10/11

Önerilen sistem gereksinimleri (Orta kalite, 1080p @30FPS)

İşlemci : Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600XT

: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600XT Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 70GB SSD

: 70GB SSD İşletim sistemi: Windows 10/11

Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek kalite, 1440p @60FPS / 4K @30FPS)

İşlemci : Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT

: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 70GB SSD

: 70GB SSD İşletim sistemi: Windows 10/11

Ultra sistem gereksinimleri (Çok yüksek kalite, 4K @60FPS)

İşlemci : Intel Core i7 11700K / AMD Ryzen 7 5800X3D

: Intel Core i7 11700K / AMD Ryzen 7 5800X3D Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 6900XT

: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 6900XT Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 70GB SSD

: 70GB SSD İşletim sistemi: Windows 10/11

Until Dawn PC fiyatı ve çıkış tarihi

Until Dawn PC, Epic Games Store’da 2.499 TL fiyatla ön siparişe açıldı. Sony, Until Dawn remake çıkış tarihini 4 Ekim olarak açıkladı.

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Until Dawn PC sistem gereksinimleri açıklandı