Until Dawn PC sistem gereksinimleri açıklandı

- Until Dawn PC sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri (Düşük kalite, 720p @30FPS)
- Önerilen sistem gereksinimleri (Orta kalite, 1080p @30FPS)
- Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek kalite, 1440p @60FPS / 4K @30FPS)
- Ultra sistem gereksinimleri (Çok yüksek kalite, 4K @60FPS)
- Until Dawn PC fiyatı ve çıkış tarihi
- Yorumlar
Until Dawn, PC ve PlayStation 5 için aynı anda çıkış yapacak. Sony, Unreal Engine 5 tabanlı yeniden yapımın hem Nvidia DLSS 3 hem de AMD FSR 3 grafik ve kare hızı artırma standartlarını destekleyeceğini söylüyor. Ayrıca Ambient Occlusion ile birlikte ışın izleme gölge ve yansımaları da destekleyecek. Ayrıca geniş monitörlerde en iyi oyun deneyimini sunacak. PS5 DualSense kolu olanlar için, oyun geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleyicilerin kullanım dahil olmak üzere tam destek sağlayacak.
Until Dawn PC sistem gereksinimleri
Sony, Until Dawn PC sürümü için sistem gereksinimlerini açıkladı. Oyun, maksimum 4K 60fps hızda oynanabilecek ve 70GB yer kaplayacak. Until Dawn remake oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar şu şekilde:
Minimum sistem gereksinimleri (Düşük kalite, 720p @30FPS)
- İşlemci: Intel Core i7 4790K / AMD Ryzen 1500X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 470
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 70GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11
Önerilen sistem gereksinimleri (Orta kalite, 1080p @30FPS)
- İşlemci: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600XT
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 70GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11
Yüksek sistem gereksinimleri (Yüksek kalite, 1440p @60FPS / 4K @30FPS)
- İşlemci: Intel Core i5 8600 / AMD Ryzen 7 2700X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 70GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11
Ultra sistem gereksinimleri (Çok yüksek kalite, 4K @60FPS)
- İşlemci: Intel Core i7 11700K / AMD Ryzen 7 5800X3D
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti / AMD Radeon RX 6900XT
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 70GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11
Until Dawn PC fiyatı ve çıkış tarihi
Until Dawn PC, Epic Games Store’da 2.499 TL fiyatla ön siparişe açıldı. Sony, Until Dawn remake çıkış tarihini 4 Ekim olarak açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.