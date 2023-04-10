Tam Boyutta Gör ZTE, ana özelliklerinden biri uydu bağlantısı olacak Axon 50 Ultra'nın lansman tarihini açıkladı. Çinli şirket tarafından yayınlanan tanıtım posteri 12 Nisan'da tanıtılacak akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını da gözler önüne serdi.

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Görselde cihaz için "BeiDou uydu iletişim desteğine sahip sektörün ilk güvenli 5G akıllı telefonu" ifadesi yer alıyor. Ancak üretici bu tanımlamayla tam olarak neyi kastettiğini belirtmiyor. Detayları öğrenebilmek için iki gün daha beklememiz gerekecek.

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Görünmez ön kamera yok

Axon 50 Ultra, önceki versiyon Axon 40 Ultra'dan tasarım anlamında bazı farklılıklar taşıyor. Yeni modelde ekran altı görünmez ön kamera yok. Bunun yerine selfie kamerası ekrandaki deliğe yerleştirilmiş. Genel anlamda oldukça şık bir cihazın yolda olduğunu söyleyebiliriz.

Akıllı telefonun teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Gelen bilgiler Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon Gen 2 işlemcisini temel alacağı yönünde. Axon 50 Ultra ile ilgili fiyat etiketi de dahil olmak üzere merak edilen tüm detayları 12 Nisan'da hep birlikte öğreneceğiz.

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Uydu bağlantısı sunan ZTE Axon 50 Ultra geliyor: İşte tasarımı