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    Uydu bağlantısı sunan ZTE Axon 50 Ultra geliyor: İşte tasarımı

    ZTE markası önümüzdeki günlerde uydu bağlantısını destekleyen bir akıllı telefon tanıtacak. Çinli şirket amiral gemisi Axon 50 Ultra'nın lansman tarihini ve tasarımını paylaştı.
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    Uydu bağlantısı sunan ZTE Axon 50 Ultra geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    ZTE, ana özelliklerinden biri uydu bağlantısı olacak Axon 50 Ultra'nın lansman tarihini açıkladı. Çinli şirket tarafından yayınlanan tanıtım posteri 12 Nisan'da tanıtılacak akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağını da gözler önüne serdi.

    Görselde cihaz için "BeiDou uydu iletişim desteğine sahip sektörün ilk güvenli 5G akıllı telefonu" ifadesi yer alıyor. Ancak üretici bu tanımlamayla tam olarak neyi kastettiğini belirtmiyor. Detayları öğrenebilmek için iki gün daha beklememiz gerekecek.

    Uydu bağlantısı sunan ZTE Axon 50 Ultra geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Görünmez ön kamera yok

    Axon 50 Ultra, önceki versiyon Axon 40 Ultra'dan tasarım anlamında bazı farklılıklar taşıyor. Yeni modelde ekran altı görünmez ön kamera yok. Bunun yerine selfie kamerası ekrandaki deliğe yerleştirilmiş. Genel anlamda oldukça şık bir cihazın yolda olduğunu söyleyebiliriz.

    Akıllı telefonun teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Gelen bilgiler Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon Gen 2 işlemcisini temel alacağı yönünde. Axon 50 Ultra ile ilgili fiyat etiketi de dahil olmak üzere merak edilen tüm detayları 12 Nisan'da hep birlikte öğreneceğiz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 39 dakika önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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