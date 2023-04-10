Uydu bağlantısı sunan ZTE Axon 50 Ultra geliyor: İşte tasarımı

Görselde cihaz için "BeiDou uydu iletişim desteğine sahip sektörün ilk güvenli 5G akıllı telefonu" ifadesi yer alıyor. Ancak üretici bu tanımlamayla tam olarak neyi kastettiğini belirtmiyor. Detayları öğrenebilmek için iki gün daha beklememiz gerekecek.
Görünmez ön kamera yok
Axon 50 Ultra, önceki versiyon Axon 40 Ultra'dan tasarım anlamında bazı farklılıklar taşıyor. Yeni modelde ekran altı görünmez ön kamera yok. Bunun yerine selfie kamerası ekrandaki deliğe yerleştirilmiş. Genel anlamda oldukça şık bir cihazın yolda olduğunu söyleyebiliriz.
Akıllı telefonun teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Gelen bilgiler Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon Gen 2 işlemcisini temel alacağı yönünde. Axon 50 Ultra ile ilgili fiyat etiketi de dahil olmak üzere merak edilen tüm detayları 12 Nisan'da hep birlikte öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı