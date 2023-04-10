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    Anlık Bildirim

    Windows 10 21H2 için yolun sonu yaklaşıyor: Microsoft uyardı

    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir hatırlatma yaptı. Yazılım devi 16 Kasım 2021'de yayınlanan 21H2 sürümüne yönelik desteğin yakında sona ereceğini duyurdu.
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    Windows 10 21H2 için yolun sonu yaklaşıyor: Microsoft uyardı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına popüler işletim sistemi sürümlerinden birine yönelik desteğin yakında sona ereceğini hatırlattı. Yazılım devi yolun sonuna yaklaşan 21H2 numaralı sürümü 16 Kasım 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

    Şirket Windows 10 Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstations için 21H2 sürümüne yönelik desteğini 13 Haziran 2023'ten itibaren sonlandıracak. Bu sürüm için en son güncellemenin Haziran ayında yayınlanacağı belirtiliyor.

    Windows 10 21H2 için yolun sonu yaklaşıyor: Microsoft uyardı Tam Boyutta Gör

    Yeni sürüme geçiş çağrısı

    Söz konusu tarihten sonra bu sürümü çalıştıran cihazlar artık siber tehditlere karşı koruma sağlayan aylık güvenlik yamalarını almayacaklar. Microsoft, bilgisayar korsanlarının hedefi olmaktan kaçınmaları için kullanıcıları derhal Windows 10 veya Windows 11'in daha yeni sürümlerine geçmeye çağırdı.

    Mart 2023 itibariyle Windows 11 kullanım oranı ilk kez %20 sınırını aştı. Yani her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor Buna karşın kullanıcılar arasında hala en popüler işletim sisteminin %73.5 payla Windows 10 olduğunu hatırlatalım.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    hdmi görüntü gelmiyor lpg ayarı bozuksa ne olur en yumuşak lastik sıralaması sim kart kopyalama zara bedenimi bul

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