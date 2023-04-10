Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 10 kullanıcılarına popüler işletim sistemi sürümlerinden birine yönelik desteğin yakında sona ereceğini hatırlattı. Yazılım devi yolun sonuna yaklaşan 21H2 numaralı sürümü 16 Kasım 2021 tarihinde yayınlanmıştı.

Her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor 1 hf. önce eklendi

Şirket Windows 10 Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstations için 21H2 sürümüne yönelik desteğini 13 Haziran 2023'ten itibaren sonlandıracak. Bu sürüm için en son güncellemenin Haziran ayında yayınlanacağı belirtiliyor.

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Yeni sürüme geçiş çağrısı

Söz konusu tarihten sonra bu sürümü çalıştıran cihazlar artık siber tehditlere karşı koruma sağlayan aylık güvenlik yamalarını almayacaklar. Microsoft, bilgisayar korsanlarının hedefi olmaktan kaçınmaları için kullanıcıları derhal Windows 10 veya Windows 11'in daha yeni sürümlerine geçmeye çağırdı.

Mart 2023 itibariyle Windows 11 kullanım oranı ilk kez %20 sınırını aştı. Yani her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor Buna karşın kullanıcılar arasında hala en popüler işletim sisteminin %73.5 payla Windows 10 olduğunu hatırlatalım.

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Windows 10 21H2 için yolun sonu yaklaşıyor: Microsoft uyardı