Windows 10 21H2 için yolun sonu yaklaşıyor: Microsoft uyardı

Şirket Windows 10 Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstations için 21H2 sürümüne yönelik desteğini 13 Haziran 2023'ten itibaren sonlandıracak. Bu sürüm için en son güncellemenin Haziran ayında yayınlanacağı belirtiliyor.
Yeni sürüme geçiş çağrısı
Söz konusu tarihten sonra bu sürümü çalıştıran cihazlar artık siber tehditlere karşı koruma sağlayan aylık güvenlik yamalarını almayacaklar. Microsoft, bilgisayar korsanlarının hedefi olmaktan kaçınmaları için kullanıcıları derhal Windows 10 veya Windows 11'in daha yeni sürümlerine geçmeye çağırdı.
Mart 2023 itibariyle Windows 11 kullanım oranı ilk kez %20 sınırını aştı. Yani her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor Buna karşın kullanıcılar arasında hala en popüler işletim sisteminin %73.5 payla Windows 10 olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı