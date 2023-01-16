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    Huawei Mate X3 için yeni bilgiler paylaşıldı: Sektörde bir ilke imza atacak

    Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Huawei Mate X3 için beklentiler giderek artıyor. Yaklaşan akıllı telefon, uydu üzerinden sesli mesaj desteğiyle bir ilke atacak.
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    Uydu destekli Huawei Mate X3 sektörde bir ilke imza atacak Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının başarılı isimlerinden Huawei, katlanabilir Mate X2 modelinin halefi üzerinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün paylaşılan yeni bir sızıntı, merakla beklenen Huawei Mate X3 hakkındabazı ilginç detayları gün yüzüne çıkardı. Yeni katlanabilir telefon, uydu bağlantı desteği ile P60 serisinden önce piyasaya sürülecek.

    Huawei Mate X3 sektörde bir ilke imza atacak

    Bilindiği üzere Huawei ve Apple, akıllı telefonlarda uydu iletişimine yer veren ilk markalardan biri oldu. Ancak diğer üreticiler de bu konuda yatırımlarına hız vermiş durumda. Hatırlayacak olursak kısa süre önce Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2’li telefonlar için Snapdragon Satellite hizmetini duyurdu. Huawei ise, rakipleri karşısında bu desteği genişletecek gibi gözüküyor.

    Bildirilenlere göre Huawei Mate X3, uydu üzerinden mesajlaşma ve sektörde bir ilk olan sesli mesaj gönderme desteğine sahip olacak. Böylece yeni telefonun, yalnızca metin mesajı desteği sunan iPhone 14 ve Mate 50 serisi karşısında sektörde bir ilke imza atacağını söyleyebiliriz.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Huawei Mate X3, 2023'ün ilk çeyreği sona ermeden piyasaya sürülecek. Akıllı telefon pazarında Galaxy Z Fold 4'e rakip olacak modelin, rakibi karşısında önemli bir fiyat avantajı sunması bekleniyor. 

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