Uygulama ekonomisi durgunluğa giriyor

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Özelliklere pandemi döneminde hızlı bir yükseliş içerisine giren ve gelirlerini önemli miktarlarda arttıran uygulama mağazaları da yeni dönemden nasibini alıyor. 2022 ilk yarısı pek verimli geçmedi.

Uygulama ekonomisinde durgunluk

Bu yılın başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyon ve ekonomik kriz mobil cihaz kullanıcılarını da etkiliyor. Geçen yıl aynı döneme göre uygulama ekonomisinin durgunluğa girdiği görülüyor.

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Yapılan araştırmalara göre Google Play mağazasında uygulamaların oluşturduğu gelir yüzde 7.4 düşerek 21.3 milyar dolara geriledi. App Store mağazası ise yüzde 5.3 artışla 43.7 milyar dolar üretti. Uygulama mağazaları geneli ise 65 milyar dolar ile yerinde saydı.

Geçtiğimiz yıl elde edilen yüzde 30 civarındaki yükselişlere kıyasla artık uygulama ekosisteminde de tehlike çanlarının çaldığını söylemek mümkün. Küresel krizler bir yana pek çok uygulamanın ücretlerinin veya abonelik ücretlerinin de artış göstermesi kullanıcıyı tercih yapmaya zorluyor.

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