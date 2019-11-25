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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygulama mağazalarında %1'lik kesimin mutlak hakimiyeti devam ediyor

    Sensor Tower verilerine göre Google Play ve App Store mağazalarında uygulama geliştiricileri arasındaki kitlelere erişim ve gelir adaletsizliği inanılmaz boyutlara sahip.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Uygulama mağazalarında %1'lik kesimin mutlak hakimiyeti devam ediyor
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    Sensor Tower tarafından yapılan araştırmayla ortaya çıkarıldığı üzere Google Play Store ve Apple App Store içerisindeki en üst kademede yer alan ve sayıca yüzde 1’lik kesime giren geliştiriciler, toplam indirmelerin yüzde 80’ine sahip. 

    Uygulama mağazalarında %1'lik kesimin mutlak hakimiyeti devam ediyor
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    Yüzde 80’lik kesim, toplamda 29,6 milyar indirmeye eşit durumda ve Google Play ile App Store birleştirildiğinde toplamda 3,4 milyon uygulama bulunuyor. Mağazadaki uygulamaların popülerlikte ciddi bir farka sahip olduğu da açık. Uygulamaların sadece yüzde 26’sı 1000’den fazla indirilmeye sahip.

    Ayrıca Bkz. "Frozen 2, müthiş ilk hafta performansıyla gişelere hızlı bir giriş yaptı"

    Toplam 792 bin geliştiricinin bulunduğu uygulama mağazalarında sadece 7920 geliştirici 23,6 milyar indirme sayısını elinde tutuyor. Bu uygulamalara ait geliştiriciler arasında yer alan Facebook’un 2019 üçüncü çeyrekte tek başına 682 milyonluk kurulumu mevcut.

    Uygulama mağazalarında %1'lik kesimin mutlak hakimiyeti devam ediyor
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    Aynı senaryo mobil oyun geliştiricileri için de sürüyor. En üstteki yüzde 1’lik kesim, toplam indirmelerin yüzde 82’sini kontrol ederken geri kalan geliştiricilere 2 milyar gibi bir sayı yetmek zorunda kalıyor.

    Uygulama mağazalarında %1'lik kesimin mutlak hakimiyeti devam ediyor
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    Mobil uygulama ve oyunların büyük bir gelir kapısı olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek gerek. Olaya bu açıdan baktığımızda fark daha da büyüyor yüzde 1’lik kesim, toplam gelirin yüzde 93’üne sahip oluyor. Bu kesimin 2019 yılı üçüncü çeyrekte elde ettiği gelir tam 20,5 milyar dolar. 



    https://sensortower.com/blog/top-one-percent-downloads Yorum Yaz
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