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    Uygun fiyatlı Apple Vision Pro iptal edilmiş olabilir

    Apple tarafından WWDC 2023'te tanıtılan Vision Pro, donanım ve tedarik sıkıntıları ile karşı karşıya. Uygun fiyatlı Vision Pro da iptal edilmiş olabilir. İşte detaylar...
    Uygun fiyatlı Apple Vision Pro iptal edilmiş olabilir! Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi Apple'ın WWDC 2023'te tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için bekleyiş sürüyor. Ancak tanıtıldığı günden bu yana ses getiren AR/VR başlığı, son dönemlerde gündemden biraz düştü. Bugün ise hem Vision Pro hem de başlığın uygun fiyatlı sürümüne dair taze bir rapor yayınlandı. Son bilgilere göre her iki cihaz, donanım ve tedarik sorunları ile karşı karşıya kalmış olabilir.

    Vision Pro'da tedarik sorunları başladı

    Bildiğiniz gibi Apple Vision Pro, sahip olduğu özellikler ile büyük bir gürültü koparsa da, yüksek satış rakamlarına ulaşması pek öngörülmüyor. Bunun nedeni ise 3.500 dolarlık fiyat etiketi. Bu nedenle The Information, Bloomberg ve farklı kaynaklardan Apple’ın daha ucuz bir karma gerçeklik gözlüğü planladığı iddia edilmişti.

    Apple analisti Ming-Chi Kuo ise, bu iddiaların aksini söylüyor. Yeni paylaştığı raporda Kuo, donanım ve tedarik sorunlarına vurgu yaparak, başlangıçta planlanandan yarı yarıya daha az Vision Pro üretileceğini bildirdi. Bu da 2024 yılı için planlanan 1 milyon adetlik talebi karşılamaya neredeyse yetmiyor. Dolayısıyla Kuo, 2025 yılında tanıtılması beklenen düşük maliyetli Vision Pro'nun da iptal edildiğini belirtti.

    Ayrıca Apple Vision Pro 2’nin en geç 2027’nin ilk yarısında seri üretime gireceği tahmin ediliyor. Kuo'ya göre Apple, 2. nesil gözlüğe kadar herhangi bir donanım yükseltmesi sunmayacak. Bu nedenle Kuo, Apple’ın maliyetleri düşürmediği sürece Vision Pro’nun sevkiyatlarında pek bir artış olmayacağını savunuyor. Görünüşe göre Vision Pro'nun iPhone gibi ana akım bir ürün haline gelmesi biraz zaman alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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