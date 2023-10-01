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    Anlık Bildirim

    Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally için ilk sonuçlar paylaşıldı

    ASUS’un el konsolu ROG Ally, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciden sonra Ryzen Z1 işlemcili olarak da satışa sunuluyor. Yeni sürümden ilk sonuçlar paylaşıldı. İşte detaylar...
    Uygun fiyatlı ROG Ally için ilk performans sonuçları paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ilk etapta AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciyle satışa sunulan Asus ROG Ally, geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı sürümüyle karşımıza çıktı. Bugünse Asus, Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally'ın oyun performansına açıklık getirdi. 

    Ryzen Z1'li ROG Ally için ilk sonuçlar paylaşıldı

    Bilmeyenler Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally, temel modelde yer alan Ryzen Z1 Extreme'in kırpılmış bir sürümü ile geliyor. 6 çekirdekli bir yapıda gelen bu yonga seti, 4,9GHz saat hızı ve içerisinde 4CU içeren RDNA 3 GPU'ya (2.5GHz) sahip. Standart sürümde ise 8 çekirdek, 5.1GHz saat hızı ve 12CU RDNA 3 GPU (2.7GHz) sunulduğunu hatırlatalım. Ancak Asus'tan gelen sonuçlar, GPU gücündeki bu önemli farklılığa rağmen oldukça iyimser.

    Uygun fiyatlı ROG Ally için ilk performans sonuçları paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Öyle ki 720p çözünürlüğünde konsolun çoğu AAA yapımda 42 FPS'in üzerinde performans sergilediğini görüyoruz. Hatta bazı yapımlarda 60 FPS'in üzerine çıkılmış durumda. 1080P çözünürlüğünde ise ufak bir düşüş söz konusu. Oyunlar minimum 30FPS ve maksimum 63FPS aralığında çalışıyor.
    Uygun fiyatlı ROG Ally için ilk performans sonuçları paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Ufak bir kıyaslama yaptığımızda Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally, temel sürümden ortalama yüzde 34 daha yavaş. Öte yandan temel sürümün 8,6TFLOPS, Z1 işlemcili sürümün ise 2,8TFLOPS güce sahip olduğunu düşünürsek sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. 

    Bilmeyenler için Ryzen Z1 Extreme işlemcili Asus ROG Ally, ülkemizde 30.000 TL'den başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor. Z1 işlemcili sürüm ise, 100 dolar daha düşük bir fiyatla tanıtıldı ancak cihazın Türkiye fiyatı halen açıklanmış değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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