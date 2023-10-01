Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally için ilk sonuçlar paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ilk etapta AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciyle satışa sunulan Asus ROG Ally, geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı sürümüyle karşımıza çıktı. Bugünse Asus, Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally'ın oyun performansına açıklık getirdi.

Ryzen Z1'li ROG Ally için ilk sonuçlar paylaşıldı

Bilmeyenler Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally, temel modelde yer alan Ryzen Z1 Extreme'in kırpılmış bir sürümü ile geliyor. 6 çekirdekli bir yapıda gelen bu yonga seti, 4,9GHz saat hızı ve içerisinde 4CU içeren RDNA 3 GPU'ya (2.5GHz) sahip. Standart sürümde ise 8 çekirdek, 5.1GHz saat hızı ve 12CU RDNA 3 GPU (2.7GHz) sunulduğunu hatırlatalım. Ancak Asus'tan gelen sonuçlar, GPU gücündeki bu önemli farklılığa rağmen oldukça iyimser.

Tam Boyutta Gör Öyle ki 720p çözünürlüğünde konsolun çoğu AAA yapımda 42 FPS'in üzerinde performans sergilediğini görüyoruz. Hatta bazı yapımlarda 60 FPS'in üzerine çıkılmış durumda. 1080P çözünürlüğünde ise ufak bir düşüş söz konusu. Oyunlar minimum 30FPS ve maksimum 63FPS aralığında çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Ufak bir kıyaslama yaptığımızda Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally, temel sürümden ortalama yüzde 34 daha yavaş. Öte yandan temel sürümün 8,6TFLOPS, Z1 işlemcili sürümün ise 2,8TFLOPS güce sahip olduğunu düşünürsek sonuçlar gerçekten şaşırtıcı.

Uygun fiyatlı ROG Ally satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. önce eklendi

Bilmeyenler için Ryzen Z1 Extreme işlemcili Asus ROG Ally, ülkemizde 30.000 TL'den başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor. Z1 işlemcili sürüm ise, 100 dolar daha düşük bir fiyatla tanıtıldı ancak cihazın Türkiye fiyatı halen açıklanmış değil.

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Uygun fiyatlı ROG Ally için ilk performans sonuçları paylaşıldı!