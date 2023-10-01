Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally için ilk sonuçlar paylaşıldı

Bilmeyenler Ryzen Z1 işlemcili ROG Ally, temel modelde yer alan Ryzen Z1 Extreme'in kırpılmış bir sürümü ile geliyor. 6 çekirdekli bir yapıda gelen bu yonga seti, 4,9GHz saat hızı ve içerisinde 4CU içeren RDNA 3 GPU'ya (2.5GHz) sahip. Standart sürümde ise 8 çekirdek, 5.1GHz saat hızı ve 12CU RDNA 3 GPU (2.7GHz) sunulduğunu hatırlatalım. Ancak Asus'tan gelen sonuçlar, GPU gücündeki bu önemli farklılığa rağmen oldukça iyimser.
Bilmeyenler için Ryzen Z1 Extreme işlemcili Asus ROG Ally, ülkemizde 30.000 TL'den başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor. Z1 işlemcili sürüm ise, 100 dolar daha düşük bir fiyatla tanıtıldı ancak cihazın Türkiye fiyatı halen açıklanmış değil.
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.