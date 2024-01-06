Uygun fiyatlı Vivo Y28 5G modeli geliyor: İşte beklenen özellikleri

Temmuz 2023’te tanıtılan Vivo Y27 5G’nin halefi olan Vivo Y28, mor ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. MediaTek’in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alan telefon, 6.56 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekrana sahip. Android 13 tabanlı FunTouch 13 üzerinde çalışan telefon, 4GB / 6GB RAM, 128GB depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart yuvası mevcut. Telefon, çiftli arka kamera kurulumu (ana kamera 50MP, ikinci kamera 2MP) ile geliyor. Öndeki kamera 8MP. Sensörler hakkında henüz bilgi yok. Pi tarafında, telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ve 15w hızlı şarjı destekliyor.
Vivo Y28 5G fiyatı
Vivo Y28 5G’nin başlangıç fiyatı 168 dolar. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB’lık model için geçerli. 6GB + 128GB modelin fiyatı 186 dolar.
Vivo Y28 5G özellikleri
- Ekran: 6.56 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
- Bellek: 4GB / 6GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 50MP + 2MP
- Ön kamera: 8MP
- Batarya: 5000 mAh, 15w şarj
- Bağlanabilirlik: 5G, 4G LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C
- Diğer: Yanda parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık jakı
- Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.