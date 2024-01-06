Uygun fiyatlı Vivo Y28 5G modeli geliyor: İşte beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör Vivo Y28 5G, Google Play Console sertifikasyon sitesinde görüldü. Bu, telefonun çok yakında muhtemelen Hindistan’da tanıtılacağı anlamına geliyor. Peki, Vivo Y28 özellikleri neler? İşte Vivo’nun yeni uygun fiyatlı telefonu hakkında tüm bilinenler:

Vivo V30 Lite 5G duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Temmuz 2023’te tanıtılan Vivo Y27 5G’nin halefi olan Vivo Y28, mor ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. MediaTek’in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alan telefon, 6.56 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekrana sahip. Android 13 tabanlı FunTouch 13 üzerinde çalışan telefon, 4GB / 6GB RAM, 128GB depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart yuvası mevcut. Telefon, çiftli arka kamera kurulumu (ana kamera 50MP, ikinci kamera 2MP) ile geliyor. Öndeki kamera 8MP. Sensörler hakkında henüz bilgi yok. Pi tarafında, telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ve 15w hızlı şarjı destekliyor.

Vivo Y28 5G fiyatı

Vivo Y28 5G’nin başlangıç fiyatı 168 dolar. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB’lık model için geçerli. 6GB + 128GB modelin fiyatı 186 dolar.

Vivo Y28 5G özellikleri

Ekran : 6.56 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD

: 6.56 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6020

: MediaTek Dimensity 6020 Bellek : 4GB / 6GB RAM

: 4GB / 6GB RAM Depolama : 128GB

: 128GB Arka kamera : 50MP + 2MP

: 50MP + 2MP Ön kamera : 8MP

: 8MP Batarya : 5000 mAh, 15w şarj

: 5000 mAh, 15w şarj Bağlanabilirlik : 5G, 4G LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C

: 5G, 4G LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C Diğer : Yanda parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık jakı

: Yanda parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık jakı Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Uygun fiyatlı Vivo Y28 5G modeli geliyor: İşte özellikleri