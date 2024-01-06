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    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı Vivo Y28 5G modeli geliyor: İşte beklenen özellikleri

    Vivo, yakında bütçe dostu akıllı telefon modellerine bir yenisini ekleyecek. Resmî tanıtımdan önce, Vivo Y28 5G'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.          
    vivo y28 5g bütçe dostu uygun fiyatlı telefon Tam Boyutta Gör
    Vivo Y28 5G, Google Play Console sertifikasyon sitesinde görüldü. Bu, telefonun çok yakında muhtemelen Hindistan’da tanıtılacağı anlamına geliyor. Peki, Vivo Y28 özellikleri neler? İşte Vivo’nun yeni uygun fiyatlı telefonu hakkında tüm bilinenler:

    Temmuz 2023’te tanıtılan Vivo Y27 5G’nin halefi olan Vivo Y28, mor ve mavi renk seçenekleriyle geliyor. MediaTek’in Dimensity 6020 işlemcisinden güç alan telefon, 6.56 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunan IPS LCD ekrana sahip. Android 13 tabanlı FunTouch 13 üzerinde çalışan telefon, 4GB / 6GB RAM, 128GB depolama alanı ile geliyor. MicroSD kart yuvası mevcut. Telefon, çiftli arka kamera kurulumu (ana kamera 50MP, ikinci kamera 2MP) ile geliyor. Öndeki kamera 8MP. Sensörler hakkında henüz bilgi yok. Pi tarafında, telefon, 5000 mAh bataryaya sahip ve 15w hızlı şarjı destekliyor.

    Vivo Y28 5G fiyatı

    Vivo Y28 5G’nin başlangıç fiyatı 168 dolar. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB’lık model için geçerli. 6GB + 128GB modelin fiyatı 186 dolar.

    Vivo Y28 5G özellikleri

    • Ekran: 6.56 inç, HD+, 90Hz, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6020
    • Bellek: 4GB / 6GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 50MP + 2MP
    • Ön kamera: 8MP
    • Batarya: 5000 mAh, 15w şarj
    • Bağlanabilirlik: 5G, 4G LTE, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C
    • Diğer: Yanda parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık jakı
    • Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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