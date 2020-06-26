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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Xbox Series X konsolu geliyor

    Xbox Series X oyun konsolu 4K ve sonrası oyun tecrübesi için hazırlanırken Microsoft daha düşük çözünürlükleri de unutmadı. Full HD veya 2K oyunlar için de bir konsol hazırlığı var.
    2 sa.
    1,2b
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    13
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Uygun fiyatlı Xbox Series X konsolu geliyor
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    Son dönemde oyun konsollarında birden fazla versiyon görmeye başladık. Biraz daha ince versiyon, biraz daha güçlü versiyon ya da disk barındırmayan versiyon şeklinde daha fazla kitleye hitap edebilmek adına iyileştirmeler yapıldı. Yeni nesilde de bunun işaretleri var.

    Birden fazla Xbox Series X

    Bilindiği üzere Xbox Series X konsolunun proje adı Project Scarlett idi. İlk dönemlerde Anaconda ve Lockhart şeklinde iki versiyon olacağı sızıntıları gündemdeydi ancak Xbox Series X tanıtımı sonrasında rafa kalktı.

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    Ne var ki Xbox Series X geliştirici kitinin anakartında Anaconda simgesi ve geliştirici sayfalarında Project Scarlett konsolları şeklinde ifadeler iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kaynaklar daha düşük bir Xbox Series X konsolu olabileceğini ifade ediyor.

    Lockhart aslında standart geliştirici kitinde bir profildi. Bu profil aktif olduğunda 7.5GB RAM, daha düşük işlemci hızı ve 4 TFLOPS performans ortaya çıkıyordu. Geliştiriciler oyunlarını bu profile göre optimize edebiliyorlardı.

    Uygun fiyatlı Xbox Series X konsolu geliyor
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    Bu düşük Xbox Series X konsolu Full HD veya 2K oyunculuğa odaklanacak. Daha düşük bir fiyat etiketiyle önemli bir oyuncu kitlesi barındıran bu aralığın ilgisini çekmeye çalışacak. Kaynaklar Xbox All Access aboneliği ile Lockhart konsolunu daha cazibeli hale getireceğini düşünüyor. İsimlendirme tarafında Xbox Series S tarzında bir değişiklik de yaşanabilir. Lockhart konsolu için şimdilik Xbox Series X konsolunu beklemek gerekecek.



    https://www.theverge.com/2020/6/26/21304112/microsoft-xbox-series-x-lockhart-leaked-document-specs-rumors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FourEight 2 sa. en beğenilen
    Telefon işine dönmesin iyice ya. Çıkarın işte 2 tane bitsin gitsin
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    xsw 31 dk. (düzenlendi)
    Zaten en dandik 4K Ultra HD TV'ler 2300 liradan başlıyor. Konsolla birlikte ikisinin maliyeti yine 5000 lirayı bulur geçer bile. Bakalım uygun dedikleri fiyat Türkiye'ye nasıl yansıyacak bekleyip göreceğiz.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Kırpılmış xbox modeli yüzünden düzgün oyun göremeyeceğiz. Ram da kırpılmış büyük ayakbağı olur. The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Horizon 2 kalitesini geçemezler
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    xsw 1 sa.
    2K çözünürlük harika gayet yeterli olur. Fiyatlar da uygun olursa iyi satış rakamları yakalayabilirler.
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    MERNEPTAH 51 dk. xsw
    2k bence çok ideal katılıyorum
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    joven 1 sa.
    Xbox one x varken bu konsol gereksiz
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    speed001 (Ramazan Çelik) 1 sa.
    Aynı anda birden farklı güç konsol yerine daha önce Playstationda olduğu gibi Ps 5 daha sonra Ps 5 Pro veya Xbox SerieX Pro diye 2-3 yıl sonra bir türev konsolu çıksa daha mantıklı.
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 sa. (düzenlendi)
    Bu olay çok mantıksız. Hem zaten one x car hemde yeni neslin taban gücü bu olsun istemiyorum
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    Virtüöz (Onur Soylu) 2 sa.
    Keşke 1080p için özel konsol çıkarsalar.Şöyle ağız tadıyla ultrada 60 fps güzel olurdu.4kda detaylar düşük 60-120fpsye tercih ederdim.
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    emreyy0034 (Emre Yücel) 2 sa. yeni yorumcu
    Bu haber beni sevindirdi
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 sa.
    Konsolların farklı teknik özelliklerde çıkmasını yanlış buluyorum. Zaten hali hazırda one x var. Yakında ps6 lite, ps6, ps6 pro şeklinde 3 ayrı konsol çıkar diye korkuyorum. Biri 1080p orta grafik, diğeri 2k yüksek grafik, diğeri 4k ultra vs.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 sa.
    Ramden, işlemciden kisamazlar. Aksi halde ya oyunlar düşük olana göre yapılır ya da iki farkli jenerasyona oyun çıkarıyormuş gibi gelistirilir. Kimse de bu masrafa girmek istemez.



    Sadece gpu’dqn kısarlarsa da maliyet nasıl düşecek?? Bence böyle bir konsol hiçbir zaman gelmeyecek. Zaten xbox one 2 sene daha yeni oyunları oynatacak.
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