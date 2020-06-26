Uygun fiyatlı Xbox Series X konsolu geliyor

Tam Boyutta Gör

Son dönemde oyun konsollarında birden fazla versiyon görmeye başladık. Biraz daha ince versiyon, biraz daha güçlü versiyon ya da disk barındırmayan versiyon şeklinde daha fazla kitleye hitap edebilmek adına iyileştirmeler yapıldı. Yeni nesilde de bunun işaretleri var.

Birden fazla Xbox Series X

Bilindiği üzere Xbox Series X konsolunun proje adı Project Scarlett idi. İlk dönemlerde Anaconda ve Lockhart şeklinde iki versiyon olacağı sızıntıları gündemdeydi ancak Xbox Series X tanıtımı sonrasında rafa kalktı.

İlginizi Çekebilir

Xbox Series X konsoluna Bang&Olufsen dokunuşu

Ayrıca Bkz. "Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo 15 satışa çıkıyor"

Ne var ki Xbox Series X geliştirici kitinin anakartında Anaconda simgesi ve geliştirici sayfalarında Project Scarlett konsolları şeklinde ifadeler iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Kaynaklar daha düşük bir Xbox Series X konsolu olabileceğini ifade ediyor.

Lockhart aslında standart geliştirici kitinde bir profildi. Bu profil aktif olduğunda 7.5GB RAM, daha düşük işlemci hızı ve 4 TFLOPS performans ortaya çıkıyordu. Geliştiriciler oyunlarını bu profile göre optimize edebiliyorlardı.

Tam Boyutta Gör

Bu düşük Xbox Series X konsolu Full HD veya 2K oyunculuğa odaklanacak. Daha düşük bir fiyat etiketiyle önemli bir oyuncu kitlesi barındıran bu aralığın ilgisini çekmeye çalışacak. Kaynaklar Xbox All Access aboneliği ile Lockhart konsolunu daha cazibeli hale getireceğini düşünüyor. İsimlendirme tarafında Xbox Series S tarzında bir değişiklik de yaşanabilir. Lockhart konsolu için şimdilik Xbox Series X konsolunu beklemek gerekecek.

https://www.theverge.com/2020/6/26/21304112/microsoft-xbox-series-x-lockhart-leaked-document-specs-rumors

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.