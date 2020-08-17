Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı yenilenmiş telefon satışı için son aşamaya gelindi

    Yenilenmiş (refurbished) telefon ve tablet bilgisayar satışına yönelik yasal düzenleme hazırlanıyor. Düzenlemenin yakında yürürlüğe gireceği açıklandı.
    4 gün
    8,2b
    1
    52
    Cep Tel...
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Uygun fiyatlı yenilenmiş telefon satışı için son aşamaya gelindi
    Tam Boyutta Gör

    Yurt dışında refurbished olarak bilinen ve ülkemizde “yenilenmiş” olarak isimlendirilen telefon ve tabletlerin satışıyla ilgili hazırlanan yasal düzenlemede son aşamaya gelindi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yenilenmiş cihaz satışına ilişkin yasal düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğini duyurdu.

    Ruhsar Pekcan, yasal düzenlemenin gerekçesi olarak şu sözleri söyledi:

    "Mevcut durumda, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız yönetmelik taslağı, ülkemizde 'yenilenmiş ürün' sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek."

    Yenilenmiş (refurbished) ürün nedir?

    Yenilenmiş ürünler; ikinci el durumundaki cihazlarda hasarlı, kondisyonunu yitirmiş veya batarya gibi çabuk aşınan parçalarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan yenilenmiş cihazlara deniyor. Yenilenmiş ürün satışı yapan firmalar, gelen cihazları birtakım testlere sokuyor. Test sonucunda arızalı çıkan veya değeri düşük olan parçaları yeniliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yenilenmiş (refurbished) telefon satışlarına yasal düzenleme geliyor

    Yenilenmiş ürünler sıfırdan daha ucuz, ikinci elden daha pahalı oluyor. 12 aylık garanti hizmeti sunuluyor. Yurt dışında Apple, Samsung, Sony gibi üreticiler doğrudan kendi mağazalarında yenilenmiş (refurbished) ürün satışı yapıyor. Ülkemizde pek bilinmese de ABD’de epey yaygın durumda.

    Uygun fiyatlı yenilenmiş telefon satışı için son aşamaya gelindi
    Tam Boyutta Gör

    Yönetmeliğe göre yenilenmiş ürün satışı nasıl olacak?

    Taslak yönetmeliğe göre 4 farklı ürün çeşidi, yenilenerek satışa sunulabilecek. Bunlar cep telefonu, tablet, akıllı saat ve modem olarak belirlendi.

    Yenileme işlemi, Bakanlık tarafından onaylanan yenileme merkezleri tarafından standartlara uygun yapılacak. Ürün satılırken ambalajında, reklamında ve ilanında “yenilenmiş ürün” ibaresine yer verilecek. Bu ibare kolay anlaşılır biçimde olacak. Yönetmeliğe göre yenilenmiş ürünlere en az 1 yıl garanti verilecek. Garantiye yollanan ürünlerin 20 gün içerisinde tamir edilmesi zorunluluğu bulunacak. Ayıplı mal olması durumunda para iadesi veya ücretsiz değişim sağlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Huawei'nin geçici genel lisansının süresi doldu: Bu durum ne anlama geliyor?"

    Yenileme merkezleri, kullanıcıların ikinci el durumundaki cihazlarını yenileme amacıyla para karşılığında satın alınabilecek. Bu cihazları alırken içindeki verileri imha etmek ve IMEI kontrolü yapmak zorunda.

    Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmeliğin hazırlanma gerekçesi olarak kullanılmış ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması gösteriliyor. Kullanım ömrü dolmayan ürünlerin yeniden kullanılmasıyla birlikte ekonomik değer oluşturulması, çevreye verecekleri zararların azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine uygun olmayan veya satın ürünleri malları yenilenmiş olarak almalarının sağlanması amaçlanıyor. Yenilenmiş ürünlerle ilgili yasal düzenleme olmadığı için müşteri mağduriyetinin giderilmesi sağlanacak. Yönetmeliğin yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Karadeniz’de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi’nin özellikleri neler?
    7 sa.
    Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek?
    8 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sawasson (Osman Tamburacı) 4 gün en beğenilen
    Sıfır telefon alacak gücü kalmadı halkın, boynunuz devrilsin
    2 Yanıt Yanıtla +126
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    U.C.V (Utku Can Varol) 4 gün
    Yani “siz sıfır almak yerine uyanıklık yapıp sürekli ikinci el alıp piyasayı daraltıyorsunuz. E haliyle vergi de alamıyoruz sizden. O zaman ne duruyoruz, hemen vergi alabilecek bir sistem kuralım” diyor.
    Yani “siz sıfır almak yerine uyanıklık yapıp sürekli ikinci el alıp piyasayı daraltıyorsunuz. E haliyle vergi de alamıyoruz sizden. O zaman ne duruyoruz, hemen ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +83
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 4 gün
    yerinde bir duzenleme. yapilan ise lafim yok ama su sirada bu tip bir duzenlemenin gelme nedeni cok belli. ayni telefonlarin ic piyasada tekrar tekrar kullanimini sagliyarak dis talebi azaltmak, cari acigi dengelemek. bu acidanda mantiksiz hamle degil, esas mesele cari acik icin bunlarin hesabini yapar hale gelmis olmamiz. bunca yildir uretimi gozardi eden, rantta dayanan ekonomik politikalar bizi bu hale getirdi. bu noktadan sonra ithalati kismak sadece gunu biraz daha iyi gecistirmekden baska ise yaramaz. bu cikmazdan kurtulmanin yolu her iste uretimi artirmanin, yeni katma degerleri yaratmanin yolunu aramaktir.
    yerinde bir duzenleme. yapilan ise lafim yok ama su sirada bu tip bir duzenlemenin gelme nedeni cok belli. ayni telefonlarin ic piyasada tekrar tekrar kullanimi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (40) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    Ben utanır oldum bu ülkede yaşamaktan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19 (EEEE 55555) 3 gün
    başkasının helaya düşürüp tamire verdiği
    sonra yeni telefon alıp, eskisini saattı
    2. elci ürünün üzerini güzelce film çekilince
    ne bok aldığınızı bile anlayamayacaksınız :D
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Tengrist 3 gün
    Hepsi burada da var yenilenmiş telefonlar fiyatlar ateş ediyor Maaşallah fırsatçılık hat safhada
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 4 gün (düzenlendi)
    Bilgisayar parçalarında da bu refurbished ürünler için düzenleme olmalı. Kurlar yüzünden yeni donanım almak zorlaştı. Böylece çok eski olmayan donanımları nispeten az ücret ödeyerek almak mümkün olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Artizt (Mert ) 4 gün
    Başlığı okuyunca insanın aklına ilk gelen kelime 'vergi' oluyor. İmei kayıt ücretini 1500 lira yap, döviz alsın yürüsün, sonra? İkinci ele düzenleme...
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    özgürbarıs 4 gün
    ne kadar ucuz olursa olun vergiyle biz onu istediğimiz fiyata getiririz
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    xenix 4 gün
    Yenilenmiş bir telefonun 1 yıl garanti süresine alınmasına karşı çıkmalıyız.

    Üzerinden elk geçen her devre otomatik olarak bozulmaya başlar zaten yasa çabuk yıpranan parçalar değişsin demiş ama devreler çabuk yıpranmasada bir parça yıpranmış oluyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    vollkan59 4 gün
    "uygun fiyata mı"



    İlahi sayın haber editörü, hiç güleceğim yoktu.



    Bizimkiler ne yapar eder, sıfırına yakın, ya da daha yukarı satarlar.



    Kendilerine güveniyorum, bu konuda yüzümüzü kara çıkarmazlar!!!
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 4 gün
    Telefonu da araba piyasası gibi yapacaklar özetle!
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lazer__ 4 gün tobepeople
    işlemci hacmine ve kamera megapiksel büyüklüğüne göre de vergi dilimleri geldi mi misssss missss
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 4 gün
    Abd'de telefon ile çok işi olmayan, özellik beklemeyen, kısaca "alo desin, whatsapp çalışsın yeter" diyen insanlar refurbished ürün alıyor. Mantık güzel fakat ülkemizde bunun sahtekarlığı çok döner.

    İphone 11 in refurbished i 5-6k olursa kimse almaz kusura bakmayın
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8152 kez okundu.
    40 kişi, toplam 40 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yenilenmiş telefon, refurbished ve
    9 etiket daha tablet modem yenilenmiş ürün yasal düzenleme yasa ticaret bakanlığı ticaret bakanı Türkiye Haberleri Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor 3 gün Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek 3 gün iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM 4 gün Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak 4 gün Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek" 4 gün GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir 4 gün Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos) 4 gün Apple Arcade'lik kontrolcü "Steelseries Nimbus+ incelemesi" 4 gün Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor 4 gün Amazon’da okula hazırlık indirimleri başladı 4 gün HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim 4 gün Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek 4 gün Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor 4 gün 2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda 4 gün Intel Avengers işlemcileri duyuruldu 4 gün Pandemi süreci Angry Birds serisini coşturdu 4 gün Savunma sanayinde 7 Türk şirketi ilk 100'e girmeyi başardı 4 gün DSÖ verilerine göre 30’dan fazla ülkede Covid-19 vaka sayısı binin üzerinde 4 gün iPhone üretimi Vietnam’a kaydırılabilir 4 gün 25 mm Kara Topu'nun yerli imkanlarla geliştirilmesi için görüşmeler başladı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Uygun fiyatlı yenilenmiş telefon satışı için son aşamaya gelindi Sonraki Netflix’in Atiye dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı 4 gün AeroSeeder hava aracı; örtü bitkisi ekimini kolaylaştırıyor 4 gün Dirt 5’in sistem gereksinimleri yayınlandı 4 gün Snapdragon 730G yonga seti güncelleniyor 4 gün DFC Intelligence’ın raporuna göre dünyada 3 milyardan fazla insan video oyunu oynuyor 5 gün BiP Acil Durum Butonu’na kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı 5 gün Grönland buzullarındaki erime, artık dönüşü olmayan yola girdi! İnsanlık için alarm zilleri çalıyor 5 gün Micron yeni nesil HBM bellek üzerinde çalıştığını duyurdu 5 gün Snapdargon 865, JOYUI 12 ile Snapdragon 865+'a fark attı 5 gün RTX 3080 2.1 GHz’de çalışan GPU’suyla gün yüzüne çıktı 5 gün WhatsApp'ta aradığınız çıkartmayı bulmak kolaylaşacak 5 gün Donald Trump, TikTok rakibi Triller uygulamasında hesap açtı 5 gün Yılın en iyi akıllı telefonları seçildi: İşte kazananlar 5 gün Yeni vaka sayısında düşüş var (16 Ağustos) 5 gün Photoshop'a entegre edilen yeni teknoloji ile sahte fotoğraflar tespit edilebilecek 5 gün Samsung Galaxy S21 modellerinde ToF sensörü olmayacak 5 gün HTC üç yeni akıllı telefon hazırlıyor 5 gün Google Pixel 4a'nın 5G versiyonu Snapdragon 765G ile gelebilir 5 gün RedmiBook Air 13 duyuruldu: 10. nesil Intel işlemci + 16 GB RAM 5 gün Bakteri incelemesine olanak sağlayabilecek kapsül geliştirildi Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız