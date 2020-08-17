Uygun fiyatlı yenilenmiş telefon satışı için son aşamaya gelindi

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Yurt dışında refurbished olarak bilinen ve ülkemizde “yenilenmiş” olarak isimlendirilen telefon ve tabletlerin satışıyla ilgili hazırlanan yasal düzenlemede son aşamaya gelindi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yenilenmiş cihaz satışına ilişkin yasal düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğini duyurdu.

Ruhsar Pekcan, yasal düzenlemenin gerekçesi olarak şu sözleri söyledi:

"Mevcut durumda, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız yönetmelik taslağı, ülkemizde 'yenilenmiş ürün' sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek."

Yenilenmiş (refurbished) ürün nedir?

Yenilenmiş ürünler; ikinci el durumundaki cihazlarda hasarlı, kondisyonunu yitirmiş veya batarya gibi çabuk aşınan parçalarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan yenilenmiş cihazlara deniyor. Yenilenmiş ürün satışı yapan firmalar, gelen cihazları birtakım testlere sokuyor. Test sonucunda arızalı çıkan veya değeri düşük olan parçaları yeniliyor.

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Yenilenmiş ürünler sıfırdan daha ucuz, ikinci elden daha pahalı oluyor. 12 aylık garanti hizmeti sunuluyor. Yurt dışında Apple, Samsung, Sony gibi üreticiler doğrudan kendi mağazalarında yenilenmiş (refurbished) ürün satışı yapıyor. Ülkemizde pek bilinmese de ABD’de epey yaygın durumda.

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Yönetmeliğe göre yenilenmiş ürün satışı nasıl olacak?

Taslak yönetmeliğe göre 4 farklı ürün çeşidi, yenilenerek satışa sunulabilecek. Bunlar cep telefonu, tablet, akıllı saat ve modem olarak belirlendi.

Yenileme işlemi, Bakanlık tarafından onaylanan yenileme merkezleri tarafından standartlara uygun yapılacak. Ürün satılırken ambalajında, reklamında ve ilanında “yenilenmiş ürün” ibaresine yer verilecek. Bu ibare kolay anlaşılır biçimde olacak. Yönetmeliğe göre yenilenmiş ürünlere en az 1 yıl garanti verilecek. Garantiye yollanan ürünlerin 20 gün içerisinde tamir edilmesi zorunluluğu bulunacak. Ayıplı mal olması durumunda para iadesi veya ücretsiz değişim sağlanacak.

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Yenileme merkezleri, kullanıcıların ikinci el durumundaki cihazlarını yenileme amacıyla para karşılığında satın alınabilecek. Bu cihazları alırken içindeki verileri imha etmek ve IMEI kontrolü yapmak zorunda.

Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmeliğin hazırlanma gerekçesi olarak kullanılmış ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması gösteriliyor. Kullanım ömrü dolmayan ürünlerin yeniden kullanılmasıyla birlikte ekonomik değer oluşturulması, çevreye verecekleri zararların azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine uygun olmayan veya satın ürünleri malları yenilenmiş olarak almalarının sağlanması amaçlanıyor. Yenilenmiş ürünlerle ilgili yasal düzenleme olmadığı için müşteri mağduriyetinin giderilmesi sağlanacak. Yönetmeliğin yakın zamanda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

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