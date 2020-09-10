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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzaydan Dünya'ya dönüş: Falcon 9 roketinin kalkış ve iniş anlarından video

    Falcon 9'un üzerine yerleştirilen bir kamera, roketin uzaya çıkışından yüzeye inişine kadar olan süreci kaydetti. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
    1 gün
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    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Uzaydan Dünya'ya dönüş: Falcon 9 roketinin kalkış ve iniş anlarından video
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    Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, YouTube adresinden çok güzel videolar paylaşmaya devam ediyor. Şirket şimdi de Falcon 9 roketinin uzaya çıkış ve yüzeye iniş anlarından görüntüler paylaştı. Roket üzerine yerleştirilen bir kamerayla yakalanan video biraz düşük çözünürlükte ancak yine de epey etkileyici. SpaceX görüntülerin hızlandırılmış halini paylaştı.

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    Videodaki görüntüler SpaceX'in 30 Ağustos'ta çıktığı SAOCOM-1B görevine ait. Falcon 9 roketi bu görevde Arjantin uzaya ajansına ait bir Dünya gözlem uydusunu başarıyla yörüngeye taşımıştı. Videoda görüldüğü gibi görev sonunda yine başarılı bir iniş de gerçekleştirildi.

    Devasa Falcon 9 iticisinin uzaydaki manevraları, motorlarını kullanışı ve özellikle de çıkardığı sesler oldukça enteresan. Roketin çıkardığı bazı sesler vakum ortamında bile duyulabiliyor. Bunun nedeni elbette mikrofonun roket üzerindeki titreşimleri yakalaması.

    SpaceX ilk kez Aralık 2016'da bir Falcon 9 roketini başarıyla yüzeye indirmişti. Geride bıraktığımız yaklaşık dört yıllık süreçte ise toplam 60 başarılı iniş denemesine ulaşıldı. SpaceX artık neredeyse her seferinde başarılı sonuç aldığı için iniş denemeleri şimdilerde biraz sıradan bir şey haline geldi, eskisi gibi etkileyici görünmüyor. Ancak Elon Musk'ın da hedefi zaten tam olarak buydu.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 20 sa.
    artık özel sektörler yarışacak desenize
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 20 sa.
    Muazzam.
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    alfa-x 22 sa. (düzenlendi)
    00:50 ve sonrası ...https://video.haber7.com/video-galeri/170059-rus-savas-ucagi-stratosfere-cikti-iste-o-goruntuler

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    Bloggercix 23 sa. yeni yorumcu
    Bu anıları kitap mı yapsalar? ??????

    https://seytanok.blogspot.com/?m=1
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