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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzun uzay görevleri astronotların beyin yapısını ve işlevini değiştirebilir

    Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, yeni bir çalışma ile uzun uzay uçuşunun astronotların beyin yapısını ve fonksiyonunu değiştirdiğini gösteren bulgular tespit ettiler.
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    1,2b
    2
    Uzay
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Uzun uzay görevleri astronotların beyin yapısını ve işlevini değiştirebilir

    Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan beyninin yerçekimsiz ya da mikro yerçekimli ortama nasıl uyum sağladığını incelediler. Araştırmacılar, manyetik rezonans görüntüleme(MR) ile NASA'da görev yapan kısa uzay uçuşu gerçekleştiren 7 astronotun ve uzun uzay uçuşu gerçekleştiren 12 atronotunun beyin yapılarındaki değişimi araştırdılar.

    Ayrıca Bkz. "Virgin Galactic'in uzay turistleri, eğitime başladı"

    Daha önce yapılan araştırmalarla, genişletilmiş uzay uçuşu misyonlarının insan beynini; beynin yukarı doğru kayması, beynin üst kısmında doku kalabalıklaşması ve ventriküler sistemin genişlemesi dahil olmak üzere çeşitli şekillerde etkileyebileceğini ortaya koymuştu. 

    Bununla birlikte son araştırmalar, astronotların motor becerilerindeki ve uzay uçuşundan sonra bilişsel performanstaki değişikliklerle bağlantılı olan yapısal beyin değişikliklerini tanımlayan ilk çalışma oldu.

    Uzun uzay görevleri astronotların beyin yapısını ve işlevini değiştirebilir

    Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nden bir nöroradyolog olan Donna Roberts; "Bu çalışma astronotların beyinlerinde bilişsel değişikliklere bakmaktadır. Uzay uçuşu sırasında insanlarda bilişsel bozulma hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu çalışma küçük bir astronot alt grubunda değerlendirmesine rağmen, astronotları veya Rus kozmonotlarını içeren daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışmadan çok daha önemlidir." dedi.

    Roberts ve diğer araştırma bilimcileri, insan beyninin mikro çekim ortamına veya yerçekimsiz ortama nasıl uyum sağladığına dair veri eksikliğinden endişe duymaya devam ediyor. Araştırmacılar, çalışma sonuçlarının uzay uçuşu politikasında ve planlamasında dikkate alınması gereken önemli sağlık problemlerine neden olabileceğini belirterek, bu alanlarda daha fazla araştırma yapmayı savunuyorlar.



    https://futurism.com/the-byte/astronauts-experiencing-brain-cognitive-decline Yorum Yaz
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