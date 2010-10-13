Vahşi Güzellik: Renault Dezir

Renault iddialı konsept modeller üretmeye devam ediyor.Paris 2010'un yıldızlarından biri olan Renault Dezir, markanın tamamen elektrikli yeni konsept otomobili.

Tasarım olarak daha önce eşi benzerini pek görmediğimiz model, kıvrımlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Özellikle birbirinin tersi yöne açılan kapılarıyla ciddi anlamda dikkat çeken aracın kaputunun altında da fütüristik tasarımına uygun şekilde elektrik motoru bulunuyor.

Dezir'de elektrik motorunu destekleyici herhangi bir içten yanmalı motor bulunmuyor, elektrik motorunun maksimum gücü ise çok çok iddialı değil. Motorunun teknik özellikleri konusunda özellikle Audi'nin elektrikli modeli e-tron Spyder ile yarışacak seviyede olmayan Dezir'in elektrikli motoru maksimum 120 beygir güç ve 225 NM tork üretiyor. 24 kilowatt-saat enerjili lityum-iyon bataryalara sahip Dezir, bataryaları doluyken maksimum 160 kilometre yol alabiliyor. 0-96 kilometre/saat hızlanmasını ise 5 saniye civarında gerçekleştirdiği belirtiliyor. Formula 1'de kullanılan KERS (Kinetic Energy Recovery System) sisteminin işleyiş mantığından ilham alan bir düzenek ile frenleme sırasında enerjinin geri kazanılması sayesinde elektrikli motora 30 beygirlik bir güç ile destek olunuyor. Dezir toplamda 150 beygir güç ile tahrik ediliyor.

Henüz üretim versiyonun olup olmayacağı hakkında bir açıklama olmasa da, Renault'un gelecek tasarımları hakkında bilgi verdiğinden Dezir'in çok önemli bir konsept model olduğu ortada. Bakalım otomobil severler yeni Renault modellerini beğenecekler mi?