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Vahşi Güzellik: Renault Dezir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,8b
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98
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Vahşi Güzellik: Renault Dezir
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Renault iddialı konsept modeller üretmeye devam ediyor.Paris 2010'un yıldızlarından biri olan Renault Dezir, markanın tamamen elektrikli yeni konsept otomobili.

Tasarım olarak daha önce eşi benzerini pek görmediğimiz model, kıvrımlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Özellikle birbirinin tersi yöne açılan kapılarıyla ciddi anlamda dikkat çeken aracın kaputunun altında da fütüristik tasarımına uygun şekilde elektrik motoru bulunuyor.

Dezir'de elektrik motorunu destekleyici herhangi bir içten yanmalı motor bulunmuyor, elektrik motorunun maksimum gücü ise çok çok iddialı değil. Motorunun teknik özellikleri konusunda özellikle Audi'nin elektrikli modeli e-tron Spyder ile yarışacak seviyede olmayan Dezir'in elektrikli motoru maksimum 120 beygir güç ve 225 NM tork üretiyor. 24 kilowatt-saat enerjili lityum-iyon bataryalara sahip Dezir, bataryaları doluyken maksimum 160 kilometre yol alabiliyor. 0-96 kilometre/saat hızlanmasını ise 5 saniye civarında gerçekleştirdiği belirtiliyor. Formula 1'de kullanılan KERS (Kinetic Energy Recovery System) sisteminin işleyiş mantığından ilham alan bir düzenek ile frenleme sırasında enerjinin geri kazanılması sayesinde elektrikli motora 30 beygirlik bir güç ile destek olunuyor. Dezir toplamda 150 beygir güç ile tahrik ediliyor.

Henüz üretim versiyonun olup olmayacağı hakkında bir açıklama olmasa da, Renault'un gelecek tasarımları hakkında bilgi verdiğinden Dezir'in çok önemli bir konsept model olduğu ortada. Bakalım otomobil severler yeni Renault modellerini beğenecekler mi?






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grid2 4 yıl
Kapılar müthiş :D
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londoner23 6 yıl
harbiden bunu yapan bizim renoymuş ( nerden bizim oluyosa artık :P ) ... inanamadım...
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Narc0s3 6 yıl
Fuarda gördüm yanında güzel bir hatunda vardı iyidi yani


tabi bizim gibi ülkenin yollarında bile göremeyiz ayrı mesele
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londoner23 6 yıl
gözlerime inanamadım walla...
bunu bizim reno mu yapmış...:)))
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wamad 6 yıl
vurmayın ama, ön kısmı bana şamil i anımsattı
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will.i.am 7 yıl
Bir 'Evos' degil
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tayfunum44 7 yıl
arabaya bakmadım bile ya direk yorumlara geçtim :D .p renault tan bu arabayı beklemezdim ... o değil kapıların biri önden arkaya biri arkadan öne açılıyo fantazi işi yapmış adamlar ... bide içi uzay mekiği diyenler var uzay mekiği denmesi için bence onlarca düğme olmalıki uzay mekiği diyesin ben 4'lü flaşörden başka bi düğme görmedim :D arabanın logosuda harbiden baştan savma yapılmış insan az mütavazi olur iyi ki bi araba yaptınız illa sizin yaptığınızı gözümüze sokmanıza gerek yok değil mi ? :)
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sotoxs 9 yıl
yinede renault
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peka 9 yıl
Bu tasarıma o kadar takılmayın.Tasarımını değiştirirler.Ama galiba renault logolarına bir değişikliğe gidicek gibi yavaştan alıştırıyor insanları one öyle
dana başı gibi logo
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RevivaL 9 yıl
Harbiden süper yapmışlar ama kaçak elektrik bağlatmak lazım
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DH Misafiri 9 yıl
araba nekadar güzelse, reklamıda bi okadar rezil olmuş, bu nedir yaa, simkart yada gazete reklamları bile daha iyidir bundan,
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StevenGerrard 9 yıl
r8 andırıyor

amblem büyümüş

video da saçma olmuş

ama beğendim tek reno
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séquestre 9 yıl
R8 kopyası ya da biraz oynanmışı gibi görünüyor..
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iso614300 9 yıl
Hayır bende benzettim..hatta ön logoyu görene kadar aha gene Audi dedim.
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