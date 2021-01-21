Valorant'ın Split haritası yenilendi: Split'teki değişiklikler neler?

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Valorant’ın sevilen haritalarından Split’e kapsamlı bir güncelleme geldi. Haritanın pek çok noktası değiştirildi. Haritadaki değişiklikler oyundaki atak ve savunma kurgularının değişmesine neden olacak.

Valorant'a geçen hafta 2. bölüm eklenmiş ve 2.0 güncellemesiyle yeni karakter eklenmişti. Çok geçmeden kapsamlı bir güncelleme daha heldi Bugün yayınlanan 2.01 güncellemeyle Split’in yeni versiyonu oyuna ekleniyor.

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Haritadaki değişikliğin yanı sıra oyun içerisinde çeşitli düzenlemeler de mevcut. Jett’in attığı dumanın bulutunun süresi 7 saniyeden 4.5 saniyeye düşürüldü. Bu değişiklik Jett’in etkisinin azaltılmasını sağlayacak.

Oyun öncesinde ve oyun sırasında AFK kalmanın cezası ciddi oranda artırıldı. Kasıtlı olarak AFK kalanlara uzun süre kısıtlama cezası verilecek Buna ek olarak özel karşılaşmaları Karşılaşma Geçmişi'nizde gizleme özelliği eklendi. Çeşitli hata düzeltmeleri yapıldı.

Split'teki tüm değişiklikler

B Bölgesi

B ana koridorundaki değişiklik, saldıran takımların bölgeye daha rahat girmesini sağlayacak. Koridorun genişliği artırıldı. Garajdan çapraz bir şekilde bakıldığında B’nin içerisi ve sol köşe gözüküyor. Genişlik arttığı için savunanların, saldıranları sıkıştırmasının önüne geçildi.

B Ana’daki köşeye küçük bir kutu eklendi. Sağ köşedeki yığına sadece Jett ve Raze çıkabiliyordu. Bu değişiklikle tüm karakterler köşedeki yığının ön kısmına çıkabilecek.

Merdivenlerde değişiklik yapıldı. Uzatılan kısma Spike kurulabilecek.

B Ana ile kule arasına yeni yığın eklenmiş. Bu yığının arkasına pusarak savunmak daha kolay olacak. B Ana ile savunma başlangıcı arasındaki iki köşenin derinliği alındı. Artık o köşelere pusulmayacak.

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Mid bölgesi

Mid’deki havalandırma bölümümün kapısı büyütüldü. İçerideki köşelerden birisine eğimli duvar kondu. Oyuncuların bu köşeyi kullanamaması sağlandı. Eğimli duvar, mermi geçirmiyor.

Mid’deki Ramen bölgesindeki duvar kaldırıldı. Bu bölgeden saldırı yapmak için yeteneklere ihtiyaç kalmadı.

Kanalizasyondaki köşenin büyüklüğü azaltıldı. Pusu için avantajı ortadan kalktı.

A bölgesi

A kulenin kapı eşiği genişletildi ve böylece A Kulesi'ndeki savunucuların daha az güvende olması sağlandı. Bu değişiklik A Rampalar'ın kontrolünü ele geçirmeyi daha değerli kılacaktır.

A Ana’daki eğimli duvarın açısı artırıldı. Pusmak için daha az tercih edilecek. Köşenin ucu halen A kuleden gözükmüyor.

Ekranlar'ın yanındaki duvar derinliği değiştirildi. Böylece herhangi bir yetenek kullanmadan Ekranlar'dan çıkabileceksiniz.

Split'teki değişiklikler bu kadar. Haritanın neredeyse her köşesinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler haritadaki dengeyi ciddi oranda etkileyecek.

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