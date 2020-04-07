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    Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı

    Riot Games tarafından geliştirilen karakter tabanlı taktiksel nişancılık oyunu Valorant, Türkiye'de kapalı beta dönemine başladı. Valorant, PC'de ve ücretsiz olarak sunuluyor.
    1 gün
    1,7b
    1
    10
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı
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    League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in yeni oyunu Valorant, Kapalı Beta dönemini başlattı. Valorant’ı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

    Valorant, 5’e 5 online karakter taktiksel bir FPS oyunu. Tamamen ücretsiz ve Türkçe seslendirmeye sahip. Yalnızca PC platformunda bulunuyor. Çıkış tarihi açıklanmadı ancak önümüzdeki yaz aylarında çıkacağı belirtildi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Valorant, Türkçe seslendirme desteği ile geliyor

    Ayrıca Bkz. "Poco kablosuz kulaklık geliştirdiğini duyurdu"

    Valorant’ın kapalı beta’sı bugün 15.00 itibariyle başladı ancak betaya girmek pek kolay değil. Riot Games tarafından belirlenen Twitch yayınlarını izlemesi gerekiyor. Yayını izleyenlere rastgele olarak beta erişim hakkı dağıtılacak. Oyuncular saatler boyunca izlemesine rağmen beta erişim hakkının düşmemesinden şikayetçi. Milyonlarca izleyen arasından az sayıda kişiye erişim hakkı veriliyor.

    Valorant’ı oynamak için web sitesindeki adımları takip edebilirsiniz: www.PlayVALORANT.com



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 1 gün en beğenilen
    Olmamış bir oyunu deneyebilmek için saatlerce dayatma yayın izleyen insanları anlamak güç. Zamanınız bu kadar değersiz olmamalı.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    nnoovvaa (Muhammed Ali Çatalbaş) 16 sa. DH Misafiri
    Drop etkin tek bir yayın açıp, sesi en kısığa alıp arka planda oynatınca zaman kaybolmuyor. Her zaman ki gibi günümü geçirdim ve saatlerce arka planda çaldı durdu yayın. 4C8T işlemcim olduğundan hiçbir işlemimi veya oyunumu vs. etkilemedi. Zaten evde oturuyoruz yani, belki key gelir bunu da oynarız diye bekledik ama bana da düşmedi :)
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 16 sa.
    Burada zamanımıza yazık key gelmedi vs diye ağlayan herkes eminim ekran başında bön bön 6 saat bunu izleyerek geçirdi
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    DH Misafiri 16 sa.
    Kimse kusura bakmasında biraz ordan biraz burdan alıp 5 v 5 Riot'un rekabetçi oyunu diyip yayıncılara para saçıp sunulan bir oyun ne kadar güzel olur ? Genelde böyle tanıtımlarla piyasa çıkan oyunlar tozlu sayfalara gömülüyor ancak bilinmez tabi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    nnoovvaa (Muhammed Ali Çatalbaş) 16 sa. DH Misafiri
    Oyunda henüz çok kısıtlı ajan sayısı var. LOL Heroları gibi düşünebilirsiniz. Oyun geliştikçe ve farkı ajanlar geldikçe kafa kullanmak ve reflexler daha mühim hale gelecek. LOL ilk çıktığında ki hali ile şu an ki hali arasında hatrı sayılır fark var. Bu oyunda da insanlar izlemesi zevksiz sanıyordu ama kapışmalar vs. olunca gayet de sarıyor. 15-20 ajan sayısına gelindiğinde çok farklı stratejiler dönebilecek ve çok daha zevkli rekabet edilebilecek. Bunlar benim düşüncem. Grafikleri dışında oyun bence çok iyi. Evet başka oyunlara benziyor gibi duruyor ama her şey birbirine benziyor yani. LOOT yapılıyor diye ilk çıkan BR oyunundan sonra çıkanlar çakma mı oluyor? Oynanmıyor mu? Emin olun bu Valorant kasıp kavuracak, bu kadar da büyük konuşuyorum. 26 yaşındayım ve çok ama çok fazla oyun oynadım. Ayrıca takip de ederim istatistikleri vs. CS GO evet hala çok oynanıyor ve PubG de ne kadar yara da alsa hala çok oynanıyor ama FPS'e yeni bir soluk niteliğinde gelecek olan bu oyun hem RIOT yaptığı için hem ücretsiz olduğu için hem de giriş seviye APU sistemlerde bile yağ gibi akarak çalışacağı için oynanma-izlenme gibi rekorlar kıracak çıktığında.
    2 Yanıt Yanıtla
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 gün
    Yok 7 saat drop bekledim gelmedi. Bu kadar saçma kapalı beta seçimi olmaz. Sırf izlensin diye böyle rezillik...
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    DH Misafiri 1 gün en beğenilen
    Olmamış bir oyunu deneyebilmek için saatlerce dayatma yayın izleyen insanları anlamak güç. Zamanınız bu kadar değersiz olmamalı.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    nnoovvaa (Muhammed Ali Çatalbaş) 16 sa. DH Misafiri
    Drop etkin tek bir yayın açıp, sesi en kısığa alıp arka planda oynatınca zaman kaybolmuyor. Her zaman ki gibi günümü geçirdim ve saatlerce arka planda çaldı durdu yayın. 4C8T işlemcim olduğundan hiçbir işlemimi veya oyunumu vs. etkilemedi. Zaten evde oturuyoruz yani, belki key gelir bunu da oynarız diye bekledik ama bana da düşmedi :)
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    TheJudgé 1 gün
    Basligi Varolan Türkçe seslendirme , diye okuyanlar
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    burakayvacık 14 sa. yeni yorumcu TheJudgé
    biri de ben . Oraya bir sayı daha eklermisin
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