Valorant, Türkçe seslendirmeyle birlikte Kapalı Beta'ya başladı

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League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in yeni oyunu Valorant, Kapalı Beta dönemini başlattı. Valorant’ı ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.

Valorant, 5’e 5 online karakter taktiksel bir FPS oyunu. Tamamen ücretsiz ve Türkçe seslendirmeye sahip. Yalnızca PC platformunda bulunuyor. Çıkış tarihi açıklanmadı ancak önümüzdeki yaz aylarında çıkacağı belirtildi.

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Valorant’ın kapalı beta’sı bugün 15.00 itibariyle başladı ancak betaya girmek pek kolay değil. Riot Games tarafından belirlenen Twitch yayınlarını izlemesi gerekiyor. Yayını izleyenlere rastgele olarak beta erişim hakkı dağıtılacak. Oyuncular saatler boyunca izlemesine rağmen beta erişim hakkının düşmemesinden şikayetçi. Milyonlarca izleyen arasından az sayıda kişiye erişim hakkı veriliyor.

Valorant’ı oynamak için web sitesindeki adımları takip edebilirsiniz: www.PlayVALORANT.com

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