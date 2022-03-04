Valve çalışanı Greg Coomer: Şirket birkaç yeni video oyunu geliştiriyor

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Valve'in bir çalışanı olan ürün tasarımcısı Greg Coomer, Axios portalıyla yaptığı röportajda, şirketin şu anda aynı anda birkaç yeni oyun geliştirdiğini söyledi.

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Oyunlar hakkında detay vermedi

Coomer, Steam Deck konusunda yayın yapan gazetecilerle konuştu ve taşınabilir konsol satışa çıkarken, şirketin şu anda birkaç proje üzerinde çalıştığını bildirebileceğini söyledi. Ne yazık ki tasarımcı, bu oyunların ne zaman çıkacağı da dahil olmak üzere ayrıntıları açıklamadı. Ancak Coomer, bu projelerin "oldukça heyecan verici" olduğuna inanıyor.

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21 Ocak 2021'de Valve CEO'su Gabe Newell, muhabirlerle yaptığı bir konuşmada şirketinin iki yeni oyun geliştirdiğini ve aynı zamanda gizemli Valve Citadel projesini uyguladığından bahsetmişti. Şirketin son oyunu, 19 Kasım 2019'da piyasaya sürülen VR projesi Half-Life: Alyx. Valve, 25 Şubat 2022'de Steam Deck taşınabilir oyun konsolunu piyasaya sürmüştü.

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Valve çalışanı: Şirket birkaç yeni video oyunu geliştiriyor