Valve'dan uyarı: Steam'de oyun değil, lisans satın alıyorsunuz

Valve, Steam’de oyunu satın almadığınızı, lisans satın aldığınızı söylüyor. Mesaj, dijital oyun satın almanın oyuna sahip olmak anlamına gelmediğini açıkça belirtiyor.
Bu mesaj, çeşitli oyun mağazalarından satın alınan dijital içeriklere sahip olma konusunda yaşanan tartışmaların ardından geldi. Bu tür tartışmalar hükümeti de harekete geçirdi. Gelecek yıl ABD’de, dijital mağazaların dijital satın alımlara yönelik sınırlamaları doğru bir şekilde iletmesi ve satın almanın sahip olmak anlamına gelmediğini açıkça belirtmesini zorunlu kılacak yeni bir yasa geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...