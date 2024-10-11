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    Anlık Bildirim

    Valve'dan uyarı: Steam'de oyun değil, lisans satın alıyorsunuz

    Dijital oyun satın almak o oyuna sahip olmak anlamına gelir mi? Bu tartışma konusuna Valve son noktayı koydu. Steam'de artık bir oyunu sepetinize eklediğinizde bir uyarıyla karşılaşacaksınız.
    steam lisans dijital oyun Tam Boyutta Gör
    Steam’de bir oyun satın aldığınızda, alışveriş sepeti ekranında artık bir not göreceksiniz. “Ödemeye devam et” butonunun hemen altında aslında ne satın almak üzere olduğunuzu açıklayan ufak bir mesaj gösterilecek: "Steam'de dijital bir ürün satın alınması, o ürün için bir lisans sağlar."

    Valve, Steam’de oyunu satın almadığınızı, lisans satın aldığınızı söylüyor. Mesaj, dijital oyun satın almanın oyuna sahip olmak anlamına gelmediğini açıkça belirtiyor.

    Bu mesaj, çeşitli oyun mağazalarından satın alınan dijital içeriklere sahip olma konusunda yaşanan tartışmaların ardından geldi. Bu tür tartışmalar hükümeti de harekete geçirdi. Gelecek yıl ABD’de, dijital mağazaların dijital satın alımlara yönelik sınırlamaları doğru bir şekilde iletmesi ve satın almanın sahip olmak anlamına gelmediğini açıkça belirtmesini zorunlu kılacak yeni bir yasa geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 4 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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