Tam Boyutta Gör Steam’de bir oyun satın aldığınızda, alışveriş sepeti ekranında artık bir not göreceksiniz. “Ödemeye devam et” butonunun hemen altında aslında ne satın almak üzere olduğunuzu açıklayan ufak bir mesaj gösterilecek: "Steam'de dijital bir ürün satın alınması, o ürün için bir lisans sağlar."

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Valve, Steam’de oyunu satın almadığınızı, lisans satın aldığınızı söylüyor. Mesaj, dijital oyun satın almanın oyuna sahip olmak anlamına gelmediğini açıkça belirtiyor.

Bu mesaj, çeşitli oyun mağazalarından satın alınan dijital içeriklere sahip olma konusunda yaşanan tartışmaların ardından geldi. Bu tür tartışmalar hükümeti de harekete geçirdi. Gelecek yıl ABD’de, dijital mağazaların dijital satın alımlara yönelik sınırlamaları doğru bir şekilde iletmesi ve satın almanın sahip olmak anlamına gelmediğini açıkça belirtmesini zorunlu kılacak yeni bir yasa geliyor.

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Valve'dan uyarı: Steam'de oyun değil, lisans satın alıyorsunuz