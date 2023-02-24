Valve, Dota 2’de hile yapanları tuzağa düşürdükten sonra hepsini banlandı

Tam Boyutta Gör Dota 2 gibi rekabetçi oyunlarda en büyük sorunlardan birisi hiç şüphesiz hilecilerdir. Dota 2’nin geliştiricisi Valve, bu hilecilerin tespiti için güzel bir yöntem kullanarak onları tuzağa düşürdü ve ardından on binlerce kişiyi oyundan kalıcı olarak yasakladı.

Valve, hilecileri tuzağa düşürdü

Valve’in paylaştığı blog gönderisine göre oyunda yakın zamanda üçüncü taraf bir yazılım kullanarak hile yapıldığı ve haksız avantaj elde edildiği saptandı. Valve'a göre hile yazılımı, Dota istemcisi tarafından dahili olarak kullanılan ve oyun sırasında görünmemesi gereken bilgilere erişerek kullanıcılarına haksız bir avantaj sağlıyordu. Bildiğiniz gibi Dota 2 gibi strateji temelli oyunlarda “bilgi” son derece önemli bir faktör.

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Hilenin olduğunu fark eden Valve, hızlı bir şekilde bir yama yayınladıklarını ve böylece hileciler için bir “bal küpü” oluşturduklarını açıkladı. Sadece hile yazılımını kullanan kişiler Valve’in oluşturduğu bu tuzak sunucuya erişebileceği için kimlerin haksız avantaj elde ettiği saptanmış oldu. Valve’in açıkladığına göre yaklaşık olarak 40.000 hesap süresiz ve kalıcı olarak oyundan yasaklanmış durumda.

Valve yaptığı açıklamada genellikle hile yapanlarla yürütülen savaşın gölgelerde gerçekleştiğini ancak oyun tarihinin şimdiye kadar gördüğü en yaygın hilelerden birisi için istisna yaparak olayı herkese duyurmanın daha iyi olacağını söyledi. Valve’in tüm oyunculara gönderdiği mesajda hile kullanan oyuncuları profesyonel olsun veya olmasın tüm Valve etkinliklerinden men edeceğini duyurdu.

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Valve, Dota 2’de hile yapanları tuzağa düşürdü