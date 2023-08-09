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    Valve, yenilenmiş Steam Deck satışına başladı

    Valve tarafından geliştirilen Steam Deck popülerliğini artırırken firmadan yeni bir hamle geldi. Valve, artık kendi tesisleri tarafından test edilen yenilenmiş Steam Deck satışına başladığını duyurdu.
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    Valve, yenilenmiş Steam Deck satışına başladı Tam Boyutta Gör
    Valve artık "sertifikalı yenilenmiş" Steam Deck'ler satıyor ve bu ürünler el tipi oyun konsolunu sıfır almaktan daha ucuza mal oluyor. Valve, yenilenmiş Deck'lerin Valve tesislerinde tamamen test edildiğini ve yeni bir Deck ile aynı 1 yıllık garantiyi sunduğunu vaat ediyor.

    Yenilenmiş Steam Deck dönemi başladı

    Resmi lansmandan önce ortaya çıkan listelerde görüldüğü gibi, yenilenmiş üniteler sıfır fiyatlarına göre bazı güzel tasarruflar sunuyor:

    • 64GB model: 319 dolar (Sıfır 399 dolar)
    • 256 GB model: 419 dolar (Sıfır 529 dolar)
    • 512GB model: 519 dolar (Sıfır 649 dolar)

    Valve, yenilenmiş Steam Deck ünitelerinin stokların sınırlı olduğunu ancak mevcut oldukça stokların güncellenebileceğini söylüyor. Valve, “Her sertifikalı yenilenmiş Steam Deck, perakende ürünlerimizde kullandığımız aynı yüksek standartlarla baştan sona test edilmiştir” diyor. Firma her bir ünitenin tamamen fabrika ayarlarına sıfırlandığını, yazılım güncellemesinin yapıldığını ve Valve'ın tesislerinde 100'den fazla testten oluşan kapsamlı bir incelemeye tabi tutulduğunu aktarıyor.

    Testler tüm kontrolör girişlerini, ses sistemini, ekranı ve iç parçaları kapsıyor. Uygun işlevsellik ve uzun ömürlülük sağlamak için pil sağlığı da değerlendiriliyor. Valve, tüm yenilenmiş ünitelerin yeni yeni perakende ürünlerin performans standartlarını karşıladığını söylerken, yenilenmiş ürünlerin "küçük kozmetik kusurlara sahip olabileceğini" söylüyor.

    Öte yandan Yenilenmiş Steam Deck modelleri Valve’in daha geniş pazarlara ulaşmasını veya satışları artırmasını sağlayabilir. Bununla birlikte Steam Deck, resmi olarak Türkiye pazarında satılmıyor. Aynı şekilde yenilenmiş ünitelerin de şimdilik satışı yok.

    Kaynakça https://store.steampowered.com/sale/steamdeckrefurbished https://www.theverge.com/2023/8/8/23824739/valve-steam-deck-certified-refurbished-price-listings
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