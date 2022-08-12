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    Vavacars'ta Araç İadesi 31 Ağustos'a Kadar 30 Gün Oldu!

    VavaCars normalde 14 gün olan iade süresini Ağustos ayına özel olarak 30 güne çıkardı. VavaCars'tan aldığınız araçları herhangi bir sebep belirtmeden 30 gün içinde iade edebilirsiniz.
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    VavaCars'ta 30 gün iade hakkı kampanyası başladı
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    VavaCars, ikinci el otomobil almayı düşünüp tereddüt yaşayanlar için bu aya özel olarak iade süresini uzattığını açıkladı. VavaCars’tan satın aldığınız araçları 30 gün içinde iade edebileceksiniz.

    VavaCars normalde 14 gün olan iade hakkını 30 gün ve 1000 kilometreye çıkardı. VavaCars’ın 30 gün iade kampanyasından faydalanmak için 31 Ağustos’a kadar sipariş vermeniz yeterli.

    VavaCars’tan aldığınız aracınızdan memnun kalmazsanız herhangi bir sebep belirtmeden iade hakkınızı kullanabiliyorsunuz. VavaCars, paranızın tamamını geri yatırıyor. İadenin kabul edilmesi için aracı aldıktan sonra kazaya karışmamış olması, ekspertiz raporundakinden farklı bir arıza veya mekanik sorunun yaşanmamış olması yeterli oluyor.

    Detaylı bilgi için VavaCars İade sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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