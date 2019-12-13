Bankacılık devi ING'den kripto para hamlesi

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Reuters'ın haberine göre ING, kripto saklama projesinin başlangıç ??aşamasında. Şu anda blockchain girişimleri geliştirmek ve müşterilerine kripto para birimi piyasasından kopmadan banka ve borsalar arasında uyumlu bir yol sağlamak için büyük çaba harcıyorlar. Özellikle varlık destekli ve yerel güvenlik tokenları türündeki dijital varlıklarda artan fırsatlar olduğunu görmekteler.

Ayrıca Bkz. "Coinsbit, geleneksel kripto borsası algısını kırıyor"

Kriptoyu inceleyen ING gibi büyük isimler, kendilerinden sonra gelecek tüketici bankaları gibi finansal hizmet şirketlerine de yol açmış oluyorlar. Bankacılık devi, toplam aktifleri 980 milyar doların üzerinde olan Hollanda'nın en büyük bankasıdır.

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Bir şirket duyurusuna göre, Alman fintech firması olan Visa destekli solarisBank da kripto para birimi saklama pazarına giriyor.

Hareket, Avrupa Birliği'ndeki bankaların Bitcoin satın alma, tutma ve satmalarına izin verecek bir tasarıyı takip ediyor. Dördüncü AB Para Aklama Direktifi, bankaların 2020'den başlayarak Bitcoin saklamasını, Bitcoin'in köklü finansal kurumlar için yeni bir iş fırsatı yaratmasını ve teknik olarak zor olmadan insanlar için kripto edinme, elinde tutma sürecini basitleştirmeyi öngörmektedir.

Handelsblatt'ın haberine göre, Alman Federal Meclisi tarafından kabul edilen tasarının 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

https://dailyhodl.com/2019/12/12/banking-giant-ing-exploring-crypto-custody-report/