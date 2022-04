Sony, Spider-Man evrenini genişletiyor: Venom 3 ve El Muerto duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Sony, uzun bir süredir sinema ve televizyon dünyasında Spider-Man ve Spider-Man karakterlerinin yayın hakkına sahip. Uzun süre kendi filmlerini yapan Sony, 2015 yılında Marvel ile anlaşarak ortak filmler yapmaya başlamıştı. Marvel Sinematik Evreni’nde geçen Spider-Man filmleri her ne kadar başarılı olsa da Sony, kendi evrenini kurmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Sony, CinemaCon’da yeni duyurular yaptı.

Venom 3 duyuruldu

Venom ile kendi evreninin ilk adımlarını atan Sony, karakteri büyük bir popülerliğe getirmeyi başardı. Arkasından gelen Venom: Let There Be Carnage, her ne kadar önceki film kadar beğenilmese de gişede başarılı oldu. Bu doğrultuda Sony, Venom 3 için yeşil ışığı yaktı. Venom 3, CinemaCon’da Kraven the Hunter filminden birkaç sahne gösterildikten sonra duyuruldu. Filmin yayın tarihi ise henüz karar verilmiş değil.

El Muerto ve Spider-Verse

Spider-Man evreni için popüler olmayan karakterleri kullanmayı seven Sony, bu konuda bir adım daha attı. Morbius ve Kraven the Hunter’dan sonra El Muerto’nun da filmi duyuruldu. Çizgi romanlarda El Muerto, süper güçleri olan bir güreşçi. Güçleri ve yetenekleri nesiller boyu aktarılan karakter, babasının ölümünün ardından El Muerto lakabını almak için bir maceraya çıkıyor. El Muerto, Bad Bunny tarafından canlandırılacak ve 12 Ocak 2024’te çıkış yapacak.

Ayrıca Sony’nin Oscar ödüllü animasyon filmi Spider-Verse’ün devam filmleri hakkında da yeni bilgiler verildi. Sony, CinemaCon’da Across the Spider-Verse’ün ilk 15 dakikasını göstermiş. Sony, Across the Spider-Verse filminde 240’tan fazla karakterin olacağını ve filmin 6 evrende geçeceğini belirtti. Across the Spider-Verse Part 2 olarak bilinen üçüncü filmin ise ismi değiştirildi ve Spider-Man: Beyond the Spider-Verse olarak duyuruldu. Spider-Verse filmleri, Madame Web, Venom, Kraven the Hunter ve El Muerto filmleri, Sony’nin aktif olarak geliştirdiği Spider-Man projeleri. Bakalım Sony, kendi evrenine ilgi çekebilecek mi.

