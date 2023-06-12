Apple Vision Pro için 3 boyutlu dizi geliyor: İşte detaylar

Spatial video formatını kullanacak
Apple Vision Pro, geniş bir sanal ekranda hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu video içerikleri sunuyor. Uzamsal ses ve video gibi özellikleri bir araya getirerek genel deneyimini geliştiriyor. AR/VR gözlük için hazırlanan dizinin WWDC23 etkinliğinde tanıtılan Spatial Video formatında çekileceği söyleniyor. Bu format, gözlükler ve diğer uyumlu cihazlar için özel olarak tasarlanmış stereoskopik 3D videonun iletimi ve oynatılmasını sağlıyor.
Godzilla, King Kong ve fazlasını içeren evrende geçecek
Monarch: Legacy of Monsters, Godzilla, King Kong ve Titanlar’ın var olduğu bir dünyada geçen canlı çekim dizisi. Legendary Pictures’ın MonsterVerse serisinin yan ürünü olan dizi, Vision Pro satışa sunulduğunda yayınlanacak. Dizinin Apple TV platformunda da yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi