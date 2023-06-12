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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro için 3 boyutlu dizi geliyor: İşte detaylar

    Apple, karma gerçeklik başlığı için özel 3D dizi hazırlığında. Peki, Apple Vision Pro için yayınlanacak 3 boyutlu dizinin adı ne olacak, nerede geçecek?         
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    Apple Vision Pro dizi Monarch Legacy of Monsters Tam Boyutta Gör
    Apple, kısa bir süre önce merakla beklenen karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. 3500 dolar fiyat etiketiyle yalnızca Amerika’da satışa sunulacak Apple Vision Pro için özel 3D videolar geliştiriliyor. Söylentilere konu olan projelerden biri Monarch: Legacy of Monsters adında bir dizi.

    Spatial video formatını kullanacak

    Apple Vision Pro, geniş bir sanal ekranda hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu video içerikleri sunuyor. Uzamsal ses ve video gibi özellikleri bir araya getirerek genel deneyimini geliştiriyor. AR/VR gözlük için hazırlanan dizinin WWDC23 etkinliğinde tanıtılan Spatial Video formatında çekileceği söyleniyor. Bu format, gözlükler ve diğer uyumlu cihazlar için özel olarak tasarlanmış stereoskopik 3D videonun iletimi ve oynatılmasını sağlıyor.

    Godzilla, King Kong ve fazlasını içeren evrende geçecek

    Monarch: Legacy of Monsters, Godzilla, King Kong ve Titanlar’ın var olduğu bir dünyada geçen canlı çekim dizisi. Legendary Pictures’ın MonsterVerse serisinin yan ürünü olan dizi, Vision Pro satışa sunulduğunda yayınlanacak. Dizinin Apple TV platformunda da yayınlanması bekleniyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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