Tam Boyutta Gör Apple, kısa bir süre önce merakla beklenen karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. 3500 dolar fiyat etiketiyle yalnızca Amerika’da satışa sunulacak Apple Vision Pro için özel 3D videolar geliştiriliyor. Söylentilere konu olan projelerden biri Monarch: Legacy of Monsters adında bir dizi.

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Spatial video formatını kullanacak

Apple Vision Pro, geniş bir sanal ekranda hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu video içerikleri sunuyor. Uzamsal ses ve video gibi özellikleri bir araya getirerek genel deneyimini geliştiriyor. AR/VR gözlük için hazırlanan dizinin WWDC23 etkinliğinde tanıtılan Spatial Video formatında çekileceği söyleniyor. Bu format, gözlükler ve diğer uyumlu cihazlar için özel olarak tasarlanmış stereoskopik 3D videonun iletimi ve oynatılmasını sağlıyor.

Godzilla, King Kong ve fazlasını içeren evrende geçecek

Monarch: Legacy of Monsters, Godzilla, King Kong ve Titanlar’ın var olduğu bir dünyada geçen canlı çekim dizisi. Legendary Pictures’ın MonsterVerse serisinin yan ürünü olan dizi, Vision Pro satışa sunulduğunda yayınlanacak. Dizinin Apple TV platformunda da yayınlanması bekleniyor.

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Apple Vision Pro için 3 boyutlu dizi geliyor: İşte detaylar