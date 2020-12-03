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    Vikings dizisinin final sezonu için yeni bir fragman yayınlandı

    Son yılların sevilen dizilerinden biri olan Vikings'in 6. sezonundaki geriye kalan 10 bölüm için bir fragman yayınlandı. Kalan 10 bölüm ilk başta Prime Video'da yayınlanacak.
    2 hf.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Vikings dizisinin final sezonu için yeni bir fragman yayınlandı
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    İlk sezonu 2013 yılında başlayan ve şu anda 6. sezonu devam eden son dönemin popüler dizilerinden Vikings'in 6. sezonu için yeni bir fragman yayınlandı.

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    Dizinin final sezonu olan 6. sezonun ilk 10 bölümü daha önce yayınlanmıştı ancak dizi 5 Şubat 2020'de yayınlanan 6. sezon 10. bölüm ile 6. sezon için bir ara vermişti. Şimdi ise hem geriye kalan 10 bölümün tarihi belli oldu hem de yeni bir fragman yayınlandı.

    Dizinin geriye kalan son 10 bölümü 30 Aralık 2020'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak ancak yalnızca Amerika, İngiltere, Almanya, Avusturya ve İrlanda'da yayınlanacak. Şu an için tarihi belli olmasa da Prime Video'da yayınlandıktan bir süre sonra dizinin kendi kanalı olan History Channel'da da dizi yayınlanacak. 

    Dizinin son 10 bölümü için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    ben bitti sanmıştım meğer son sezonu varmış gelsin de izleyelim
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    izleme dostum inan bana zaman kaybı izleyenleri ve beğenenleri ben de anlamıyorum. ragnar ragnar dediler 4 sezon ölene kadar izlemedim hiç bir ayrıcalığı yok hiç off be dedirtecek zeki hamlesi yok. heleki dizide konuşmalar vs o kadar basit ki bir liseli projesi gibi duruyor, ne bir metafor ne bir kelime oyunu hiç bişey yok. nasıl tuttu ben de anlamıyorum, belki kostümlere eh işte denebilir. Bu diziden sonra Spartacus'u izlemiştim harika gelmişti, izlemediysen tavsiye ederim.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ragnar reis Hakkın rahmetine kavuştuktan sonra çok tadı kalmadı, uzatmaları oynuyordu bence.
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    newdawnfades (Mutlu Sicimali) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Aynen katılıyorum,Travis Fimmel tek başına götürüyordu diziyi.Şu anda da Ivar götürüyor diyebiliriz.Ben en son 5.sezonda falan kaldım,bitsin diye izliyorum sırf.
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    berkayjan (Berkay Mert) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel, tadında bitirsinler işte sakız gibi uzatmanın manası yok.
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    Morphinz (Morphin ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dizi aşırı iyi neden final yapıyor ki? Tahmin ettiğim gibi Bjorn yaşıyor, böyle bitemez. Bakalım neler olacak.
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok bekletti. Ancak pandemi sürecin uzamasına neden olmuştur muhtemelen.
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    zero fear 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dmax iyi güzel yayınlasın da, bu sansürlü izlenebilecek bir dizi değil. Prime Video ya da Netflix'de yayınlanmasını tercih ederim.. Umarım öyle de olur.
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    darkaura 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    hala devam ediyormu bu dizi. basta cok iyi baslamisti. ele giris introsu falan gercekden cok basariliydi, sonra sanki birileri kasitli sabote etmek icin gayret gosterdi. once intronun icine ettiler, salak sacma bir sey yaptilar sonra gordugum en kotu oyuncu secimleri casting ile garip haller almaya baslayinca biraktim.
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    UmutYil (Umut ) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dizinin Türkiye'de yayın hakları Dmax'te. Haber eksik olmuş yani amazon prime da olmayacak Dmax'te olacak.
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    tobepeople 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sanırım 2'inci sezonda saçmaladığı için kapatmıştım ben , nasıl bu kadar tuttu ki ? Aynı şeyi Got'da da ilk sezon izleyip aradığımı bulamamış pişman olmuştum , bunda da olma ihtimalim var mı acaba! Gerçi yorum almadığına göre doğru olanı yapmışım gibi, muhtemelen kıyaslayacak dizi kalmadığı için devam etti ama Roma dizisi bile daha iyiydi bence .ok daha eski olmasına rağmen.
    Yani Arrow gibi saçma bir dizi bile nasıl hala izleniyor anlamıyorum , o da başta iyiydi sonradan makineli tüfeklerden hiçbir süper gücü olmadan kaçmaya başlayınca bırakmıştım.
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    absamet (sems sems) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Got hariç arrow ve vikingde aynı şeyi bende yaşadım.
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    3305 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    vikings, dizi ve
    8 etiket daha son sezon 6. sezon yeni sezon fragman izle amazon ne zaman Bilim ve Teknoloji
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