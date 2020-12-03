Vikings dizisinin final sezonu için yeni bir fragman yayınlandı

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İlk sezonu 2013 yılında başlayan ve şu anda 6. sezonu devam eden son dönemin popüler dizilerinden Vikings'in 6. sezonu için yeni bir fragman yayınlandı.

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Dizinin final sezonu olan 6. sezonun ilk 10 bölümü daha önce yayınlanmıştı ancak dizi 5 Şubat 2020'de yayınlanan 6. sezon 10. bölüm ile 6. sezon için bir ara vermişti. Şimdi ise hem geriye kalan 10 bölümün tarihi belli oldu hem de yeni bir fragman yayınlandı.

Dizinin geriye kalan son 10 bölümü 30 Aralık 2020'de Amazon Prime Video'da yayınlanacak ancak yalnızca Amerika, İngiltere, Almanya, Avusturya ve İrlanda'da yayınlanacak. Şu an için tarihi belli olmasa da Prime Video'da yayınlandıktan bir süre sonra dizinin kendi kanalı olan History Channel'da da dizi yayınlanacak.

Dizinin son 10 bölümü için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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